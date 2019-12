Foto: Pexels

“Kur mūsdienās atrast normālu vīrieti?! Nav tādu! Viņiem vajadzīgs tikai sekss! Viņi nav spējīgi uz nopietnām attiecībām!”- psihologi dzird sieviešu pārmetumus.

Problēmu sakne visbiežāk slēpjas daudz tuvāk, nekā cietēji cenšas meklēt. Psihologi šādos gadījumos saka: “Problēma ir tajā, kuram ir problēma.”

Tā vietā, lai sāktu izstarot mīlestību, daudzi cilvēki to burtiski izspiež no savas dzīves, slēpjas no tās, nākot klajā ar, viņuprāt, objektīviem, bet patiesībā absolūti smieklīgiem iemesliem, kāpēc mīlestībai vairs nav vietas viņu dzīvē.

Tu esi pieradusi būt viena, un tevi vairs nemulsina jautājums par statusu, tu ar pārliecību atbildi: brīva – un nevēlies neko mainīt. Vai darba kolēģim ir iespēja nodibināt ar tevi attiecības? Vai tu tiešām nevēlies vai vienkārši slēpies no mīlestības?

Patiesībā var būt vairāki iemesli, kāpēc tu spēlē paslēpes ar mīlestību. Tie irgan sarežģītas mātes un tēva attiecības, gan pašas neveiksmes attiecībās, gan zems pašnovērtējums. Reiz pieredzējusi nepatīkamas sajūtas, kas saistītas ar jūtām, tu nolem atteikties no neatņemamas cilvēcisko attiecību daļas, kas ir tik patīkama un nepieciešama, bet tajā pašā laikā spēj ievainot.

Psiholoģe Jūlija Siņutina nosauc pazīmes, ka tu slēpies no mīlestības:

1. Vīriešu sabiedrībā jūties neveikli

Tev nepatīk uzmanības izrādīšana, tu uztver to kā flirtu, uzreiz uzcel ap sevi žogu. Patiesībā tā, visticamāk, ir nepiespiesta tērzēšana bez jebkādiem nodomiem pret tevi.

2. Tavs saskarsmes loks aprobežojasar seniem draugiem

Tu nemeklē jaunas iepazīšanās. Tu jūties labi kūniņā, durvis uz kuru aizvēri pirms kādiem desmit gadiem, un nedomā tur vēl kādu ielaist.

3. Tevi kaitina, ja tavs ceļabiedrs vilcienā vai lidmašīnā ir vīrietis

Un, nedod Dievs, ja viņš nolemsparunāties ar tevi, tā īsinot laiku ceļā. Viņš sastapsies vai nu ar dusmīgu fūriju, dusošo skaistuli vai būtni, kas visu laiku raugās pa logu vai tālrunī.

4. Tevi ir grūti izvilkt no mājas

Tu izvairies no plaši apmeklētiem pasākumiem tikpat ļoti, kā no mazāka mēroga pasākumiem. Tu nekad neapmeklēsi angļu valodu piecu cilvēku grupā, dodot priekšroku individuālām nodarbībām internetā.

5. Tu neseko savam izskatam

Neseko jaunākajai modei. Kurpju un zābaku vietā izvēlies botas; kleitas, kurās reizēm devies laukā no mājas, tagad skapī krāj putekļus; kamēr tu tērpies iecienītajā treniņtērpā vai nonēsātās biksēs.

6. Vairums draudzeņu vīru tev krīt uz nerviem

Sarunās tu brīnies, kā vispār var dzīvot ar tādu cilvēku, vienmēr uzsverot, ka viņa ir pelnījusi ko labāku.

7. Tev ir bail no attiecībām

Paziņām un draugiem tu stāsti par brīvības priekšrocībām, vienlaikus ar šausmām atceroties visus savus bijušos. “Un kāpēc es viņu nepametu agrāk?” tu brīnies.

8. Tev reti vajadzīgs vīrietis

Tu esi pieradusi tikt galā pati. Dažreiz, kad nepieciešams piekārt lustru vai pārnest ko smagu, tu iedomājies par vīrieša nepieciešamību tīri sadzīviskā nozīmē. Tomēr tavos sapņos viņš ir tik ideāls, ka ātri saproti – tādu nekur neatrast.

9. Tevi kaitina uzmācīgi vīrieši

Līdz lustrai nenonāksiet, ja jaunais paziņa tevi kaitinās ar zvaniem, jautājot: kā tev iet, ko dari, varbūt ejam pastaigāties?

10. Tavā bibliotēkā ir arvien vairāk grāmatu par ezotēriku un psiholoģiju

Tu mācies dzīvot bez stresa, saskatīt skaistumu dabā, baudīt dzīvi katru dienu, neatkarīgi no tā, vai ir partneris. Protams, izvēle ir tavā ziņā, bet varbūt dod iespēju darba kolēģim? Atbrīvoties no pagātnes bailēm un aizvainojuma, riskēt vēl reizi? Sāc ar sevi, mainies, atbrīvojies no pazīmēm, kas apstiprina, ka slēpties no mīlestības.