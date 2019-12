Foto: Pexels

Tev noteikti nepatiks šis saraksts. Bet kurš gan cits tev pateiks patiesību, jautā lapa wday.ru.

Sievietes mēdz sarežģīt lietas, mēģinot rast atbildes uz vienkāršiem jautājumiem. Tāpēc viņas savā vientulībā vaino mēness fāzes, horoskopus, dzimtas lāstus, tikai ne pašas sevi.

1. Tu netici spoguļiem

Bagāta iekšējā pasaule, kopīgas aizraušanās, sirds siltums un tā tālāk … To visu viņš noteikti pamanīs tevī un iemīlēs, bet tikai tad, ja tu viņu piesaistīsi ar savu ārieni. Diemžēl attiecību uzsākšanas brīdī izskats vienmēr stāvējis pirmajā vietā, ir muļķīgi un naivi uzskatīt, ka tas tā nav, un turpināt iet cilvēkos ar nemazgātiem matiem un vecā jakā ar pīnēm.

2. Tu jauc koptu ārieni ar mākslīgo skaistumu

Visi raksta, ka vīrieši mīl labi koptas sievietes. Bet neviens nesaka, ka tas nenozīmē tonnu grima, pieaudzētas skropstas, tetovējumus un garus krāsotus nagus ar dimantiņiem. Labi kopta sieviete rūpējas par savu veselību, tāpēc viņas āda, mati, nagi un ķermenis izskatās svaigi un skaisti tādi, kā radīti.

3. “Tu esi tukša, un tevī nav Dieva dzirksteles!”

Tev nepatīk lasīt, tev nav nevienas aizraušanās un tu nekur neej. Tev ir garlaicīga ikdienas rutīna, un pasaules ziņas tu uzzini tikai no sadaļas par Slavenībudzīvi. Vakarus pavadi, pārlapojot Instagram plūsmu vai skatoties TV pārraides. Ne jau tās, par kurām diskutē visa pasaule, bet gan ziepju operas vai realitātes šovus. Pirmajā randiņā tevi samulsina vienkāršs vīrieša lūgums “Pastāsti mazliet par sevi”. Jo nav ko stāstīt, ir garlaicība, skumjas un degradācija.

4. Seksualitāte nav tavs jājamzirdziņš

Tevī nav sievišķās enerģijas, kas piesaista vīriešus. Kad paskaties uz puisi, kurš tev patīk, tavās acīs neiekvēlojas velnišķīgasuguntiņas. Tu vai nu atgrūd vīriešus ar savu vēsumu, vai arī piesaisti līmenī – savs čoms. Varbūt esi ļoti jauka, varbūt pat skaista, bet tev negribas. Iemesli jāmeklē sevī, iepazīstot sevi un atklājot savu seksualitāti.

5. Zemāk par tavu pašnovērtējumu ir tikai grīdlīste

Tu nenovērtē sevi un tev ir grūti iedomāties, ka kāds cits spētu tevi mīlēt. Pat ja tev veidojas kādas attiecības, tu centies visu sabojāt. Sievietes ar zemu pašnovērtējumu vai nu cieš no mūžīgās vientulības, vai arī gadiem ilgi ir attiecībās, kurās nav laimīgas.

6. Tu neproti flirtēt

Tu nejūties skaista, pārliecināta, seksuāla un sekas – nezini, kā risināt jutekliskas sarunas. Tu kautrējies, nezini, ko teikt, un novērs skatienu. Uz tavas pieres it kā izgaismojas teksts: “Es nesaprotu, kāpēc šis glītais vīrietis vispār ar mani runā.” Pat ja puisis tev iepaticies,tu izturēsies atturīgi un iekšējais instinkts mudinās bēgt.

7. Tevī nav ne kripatiņas takta

Slikta izturēšanās bojā sievieti vairāk nekā izmēram neatbilstoša kleita. Mēra izjūta un taktiskums ir intelekta pazīmes, tāpēc sievietes, kuras vienmēr un visur zina, kādauzvedība ir iederīga un piemērota, ir tik vērtīgas un vēlamas. Neveiksmīgi joki, muļķīgi jautājumi, neprasme laikā apklust un atbilstoši ģērbties – tas viss biedē vīriešus, jo nevienam nepatīk sarkt par savu otro pusīti.

8. Tu neproti “būt sieviete”

Tu neproti palūgt palīdzību, neproti paslavēt vīrieti un apbrīnot viņa labās īpašības. Tu neproti pieņemt komplimentus, neļauj sev izmaksāt restorānā, un nedod vīrietim nevienu iespēju parādīt savu vīrišķību un spēku. Rūpes un aplidošanu tu uztver naidīgi, jo iekšēji jūti, ka neesi tās cienīga. Tu visu vari izdarīt pati, un jebkurš vīrietis blakus tev ne tikai nejūtas vajadzīgs un svarīgs, viņš jūtas kā tukša vieta. Tu esi tas gadījums, kad “stipra un neatkarīga” izklausās kā apvainojums.

9. Pieprasi? Tad pati atbilsti prasībām!

Sapņot par skaistu princi ar mašīnu, dzīvokli, vasarnīcu Monako, labu humora izjūtu un vēlmi dibināt ģimeni, bet pašai samierināties ar deviņu klašu izglītību, ne par ko neinteresēties un uzskatīt, ka sports ir pārāk garlaicīgs, ir vismaz pārgalvīgi. Sāc ar sevi, mīļā!. Blakus sievietei, kura izvirza nopietnas prasības sev, vienmēr atradīsies pavadonis, kurš atbildīs viņai.

10. Tu izskaties viegli pieejama

Neatvairāma vēlme atrast dzīves partneri dažreiz pārvērš sievieti par tādu kā tīģerieni medībās. Nē, runa pat nav par “kaujas” krāsojumu un pārāk atklātu apģērbu (lai gan ar to jābūt uzmanīgai), bet gan uzmācīga vēlme iepatikties, ievilināt, sagūstīt. Vīrieši to jūt, kārtīgie baidās, bet nelieši izveicīgi izmanto. Turklāt jābūt uzmanīgai, izvēloties “medību” vietas. Pat ja esi no dižciltīgo jaunavu skolas un nolēmusi saglabāt nevainību līdz laulībām, pēc pusnakts stāvot ar alkohola glāzi rokās pie bāra letes – tu a priori izskaties viegli pieejama.

11. Tu ienīsti vīriešus

Bijušais tevi sarūgtināja, un tu vairs netici, ka varētu būt arī savādāk. Vai tev pat nav bijušā, bet acu priekšā ir piemēri: tēvs pameta māti, vīrs krāpa tavu draudzeni, un priekšnieks vispār nepalaiž garām nevienus brunčus, kaut arī sen precējies. Tas viss nostiprinājis pārliecību, ka visas nepatikšanas saistītas ar vīriešiem. Tikai pasaku princis uz balta zirga vai psihoterapeits var tevi pārliecināt par pretējo. Izvēle tavās rokās.

12. Tu vēl neesi brīva, bet jau esi viena

Kādu iemeslu dēļ tev ļoti grūti noticēt, ka tevi vairs nemīl, ka vairs neesi vajadzīga, ka viņš nemainīs savas domas un neatgriezīsies. Tu atceries, cik viss bija labi un cik laimīga biji. Tu dzīvo pagātnē. Lai arī visi apkārtējie saka, ka aizmirsti un turpini dzīvot, tas uz tevi neiedarbojas. Ja arī uzsāc jaunas attiecības, tad tikai tāpēc, lai kaut ko pierādītu tam, kurš salauza tavu sirdi. Vispār pēdējā laikā tu visu dari tikai tāpēc: augšupielādē fotoattēlus, lai redz, ko pazaudējis; dodies uz pasākumiem, kuros piedalīsies viņš, un pat no rīta saģērbies tā, kā viņam patiktu. Viss tikai tāpēc, ka ir grūti pieņemt vienkāršu patiesību: viņam ir vienalga.

13. Tev tāpat ir labi

Tu esi pieradusi būt viena. Kaut arī dažreiz jūties vientuļi un skumji, ar to nepietiek, lai piektdienas vakarā izlīstu no iecienītākās pidžamas, uzvilktu augstpapēžu kurpes un dotos uz saviesīgu pasākumu. Tev nav tik garlaicīgi savā vientulībā, lai iestātos autoskolā vai sāktu spēlēt golfu. Un tiešām … Kāpēc tērēt laiku treniņos un doties tur, kur var satikt vīriešus? Tu taču vari uzaicināt pie sevis draudzeni un pie tējas tases vai vīna glāzes pārrunāt, kādi gan visi vīrieši ir auni.

P.S. Ieklausīties derētu arī kādā komentārā pie raksta: “Gan patiesība, gan ne gluži patiesība. Šobrīd lielākā problēma ir tā, ka ir pārāk maz kārtīgu vīriešu. Problēma nav tajā, kā kādam iepatikties, bet gan – kur atrast kādu, kuram gribētos iepatikties.”