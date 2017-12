Kā nesabojāt svētkus ar sliktu pašsajūtu – uztura speciālistes padomi

Foto - Fotolia

Svētki ikvienam no mums asociējas ar ģimeni, tikšanās, dāvināšanas un dāvanu saņemšanas prieku, taču patīkamo svētku noskaņu var sabojāt slikta pašsajūta, kas visbiežāk ir rezultāts neievērojot mērenību attiecībā uz svētku cienastu, ko saglabāt patiesībā ir pavisam vienkārši. Kā izbaudīt svētkus veselīgi un bez pārēšanās – padomos dalās BENU Aptiekas pieaicinātā uztura speciāliste Liene Sondore un BENU Aptiekas farmaceita asistente Zanda Ozoliņa.

Svētki ir jāsvin, par to nav šaubu, taču ēšanas ziņā vajadzētu saglabāt mēru. Lūk uztura speciālistes Lienes Sondores ieteikumi svētku svinēšanai, lai izvairītos no pārēšanās, nepatīkamās vēdera pūšanās un smaguma sajūtas.

Noderīgi padomi, ja svētkos uzņem ciemiņus:

• Laikus padomā par ēdienkarti un izveido iepirkumu sarakstu.

• Ieplāno aktivitātes no kurām vismaz viena ir pastaiga ārā. Par plānotajām aktivitātēm ārā, pabrīdini viesus iepriekš.

• Uz galda novieto ūdeni, kurās ieliec citrona vai cidoniju šķēlītes, svaigas dzērvenes. Pirms ēdienu baudīšanas, piedāvā viesiem padzerties.

• Pārsteidz viesus ar sezonāliem dārzeņiem, kas cepti cepeškrāsnī: kāļiem, ķirbi, burkāniem, selerijas sakni, topinambūriem, bietēm. Pasniedz tos ar gaļu vai zivi, bet – bez treknas mērces. Laba treknas mērces alternatīva ir svaigi blenderētas brūklenes un dzērvenes: uzkarsē tās katliņā, pievieno ķiploku, pieliec nedaudz garšvielu, un – mērce gatava! Piedevās pagatavo svaigus salātus no kāpostiem, kolrābjiem un kāļiem. Sarīvē tos un dažas stundas pirms likšanas uz galda iemarinē vieglā olīveļļas, ķiploku un citrona mērcē. Lieliem un maziem patiks dārzeņu plate, kas papildināta ar mērci, kuru pagatavo, grieķu jogurtu sajaucot ar mārrutkiem vai sinepēm.

• Pārsteidz viesus ar sātīgu biezzupu, kas papildināta ar rīvētu cieto sieru, sēkliņām, garnelēm vai vistas filejas strēmelītēm, kas saceptas ar ķiplokiem un čili pipariem. Saldā krējuma vietā pievieno zupai kafijas krējumu.

• Desertam izvēlies augļus – svaigus vai siltus. Piemēram, pagatavo uz pannas ābolus kopā ar žāvētiem augļiem. Pievieno nedaudz rumu vai konjaku un kanēli. Pasniedz kopā ar biezpiena krēmu, kuru gatavo tā: sakul biezpienu ar bezpiedevu jogurtu un 2–3 ēdamkarotēm medus.

• Ja vēlies viesus palutināt ar torti vai kūkām, labāk tās pagatavot pašu spēkiem. Tā zināsi, kas kūkā patiesībā iekšā.

• Starp ēdienu pasniegšanas brīžiem ievēro pauzes, nepārvērt svētku laiku par pārēšanās maratonu ar slīdošo lenti, kad viesi tikai ēd un ēd, bet tu tik pienes ēdienus. Pirms deserta ieplāno kopīgu pastaigu ārā, rotaļas, dančus! Pat 30 minūšu ilga pastaiga var sagādāt ne tikai jautrus brīžus, bet arī pietiekamu laiku vēderam siltā ēdiena gremošanai!

• Nespied viesiem nogaršot ēdienus un saglabā svētku izjūtu sevī.

Kā vislabāk izbaudīt svētkus, ja dodies ciemos:

• Neej uz viesībām ar izsalkuma sajūtu, tas ļaus saglabāt mērenību. Ja svētku galds paredzēts vakarā, pa dienu ēd veģetāru ēdienu: dārzeņus, liesus vājpiena produktus.

• Aizmirsti par savu ikdienas diētu (cita lieta, ja ievēro kādu ēšanas režīmu veselības stāvokļa dēļ), pie svētku galda atļauj sev izbaudīt sarūpēto. Labāk nogaršo kaut nedaudz no piedāvātā, nevis dusmojies par djautājumiem, ko tad tu vispār ēd. Jau nākamajā rītā varēsi atgriezies pie saviem ēšanas paradumiem.

• Kādu brīdi pirms ēšanas izdzer glāzi ūdens. Saldās limonādes slāpes neremdē, bet palielina apetīti, kā arī satur daudz cukura, līdz ar to – liekas kalorijas.

• Nedzer ēšanas laikā, tā tu apēdīsi vairāk, to pat nemanot.

• Sāc ar svaigajiem salātiem: tie ir balastvielām bagāti, sniegs sāta sajūtu, bet neļaus pārēsties.

• Ja pagatavots bagātīgs mielasts, uzliec uz šķīvja nedaudz, ēd lēnām, izbaudot katru ēdienu. Ja kaut ko nevēlies, atsakies. Tev nav jājūtas neērti, ja nevēlies nobaudīt trešo kūkas variantu. Pieklājīgi ir palūgt šo kūkas gabaliņu līdzņemšanai, pret to noteikti neviens neiebildīs.

• Nākamajā dienā laba izvēle būs vājpiena dzērieni: paniņas, kefīrs. Derēs arī veģetāra sakņu zupa vai dārzeņu sula. Dodies uz mežu pastaigāties, paslēpo, paslido – tavs ķermenis tev pateiks paldies.