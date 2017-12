Pasapņot var visi! 17 aktieru un animācijas filmas bērniem par princesēm

Desmitgadēm filmas par princesēm priecē skatītājus visā pasaulē, parādot burvīgas dāmas un apburošus prinčus, kuri viņās iemīlas. Piedāvājam ne tikai animācijas, bet arī aktieru filmu sarakstu.

“Apburtā Ella”

Nosaukums oriģinālā “Ella Enchanted, 2004

Bērnībā Ella saņēma no fejas neparastu “dāvanu” – paklausību. Tagad viņa nevar atteikties izpildīt nevienu lūgumu vai pavēli, lai kurš to būtu izteicis. Pieaugusi Ella dodas meklēt feju Lusindu, lai atbrīvotos no burvestības. Savā ceļā viņa satiek gan elfus, gan orkus un milžus. Ja visiem jāpaklausa, jārīkojas attapīgi, lai apmānītu viņus un sasniegtu mērķi.

“Noburtā”

Nosaukums oriģinālā “Enchanted”, 2007

Jauna meitene no zīmētās – multiplikāciju – pasaules iemīlēja skaistu princi un tas sadusmoja viņa pamāti. Ar melnās maģijas palīdzību karaliene nosūta nelaimīgo uz vienīgo vietu Visumā, kur nav mīlestības – mūsdienu Manhetenu. Princese cenšas iedzīvoties reālajā pasaulē.

“Princese un varde”

Nosaukums oriģinālā “The Princess and the Frog”, 2009

Mēs visi zinām, kas notiek, kad princis noskūpsta par vardi pārvērstu princesi. Bet kas notiek, ja par princesi pārģērbusies viesmīle skūpsta vardi – princi? Skaists mīlas stāsts, piedaloties vardēm, Vudu maģijai un dziedošam aligatoram. Skan “Oskara” prēmijas laureāta Rendija Ņūmena mūzika.

“Drošsirde”

Nosaukums oriģinālā “Brave”, 2012

No seniem laikiem mīti un leģendas ietin gleznainos Skotijas kalnus noslēpumu plīvurā. Izveicīgai strēlniecei Meridai pašai jāizvēlas savs ceļš dzīvē, un kādu dienu viņa atsakās ievērot senās karalistes tradīcijas, metot izaicinājumu spēcīgajiem skotu klaniem un to vadoņiem. Princeses nepārdomātā rīcība draud radīt karaļvalstī haosu un tāpēc Merida dodas ceļā pēc padoma pie burves. Taču, tā vietā, lai palīdzētu princesei, burve uzliek viņai bīstamu lāstu. Jaunajai princesei nāksies likt lietā visu savu drošsirdību, lai atbrīvotos no ļaunā lāsta un uzveiktu kalnu ielejās mītošo briesmīgo zvēru.

“Zvaigžņu putekļi”

Nosaukums oriģinālā “Stardust”, 2007

Mazs angļu ciematiņš ar senlaicīgu sienu atdalīts no pārdabiska paralēlā Visuma, kurā valda maģija un burvestības. Jaunais Tristans pārdroši apsola ciema skaistākajai meitenei, ka atnesīs viņai no debesīm nokritušo zvaigzni, kura iekrita otrā pusē sienai.

Savā ceļā pa seno leģendu pēdām Tristans satiks visvareno karali un viņa dēlu – sazvērnieku, spēcīgu raganu, pirātu kuģa kapteini un viltīgu tirgoni, kā arī atradīs savu patieso mīlestību. Viņš izpratīs savu būtību un likteni, par kādu varēja tikai sapņot.

“Pokahonta”

Nosaukums oriģinālā “Pocahontas”, 1995

No Eiropas kuģis ar mūsu varoni Džonu Smitu dodas uz Jauno pasauli. Kā paskaidro kapteinis, ekipāža peld pretī piedzīvojumiem, panākumiem, bagātībai.

Bet pats kapteinis ir apņēmies atrast ko diezgan noteiktu – zeltu. Amerikā dzīvo indiāņi un stāsts būs par cēlo princesi Pokahontu.

“Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”

Nosaukums oriģinālā ” Snow White and the Seven Dwarfs”, 1937

Slavenās Brāļu Grimmu pasakas ekranizējums par Sniegbaltīti, kura dzīvoja pilī kopā ar ļaunu pamāti-karalieni. Karaliene ļoti lepojās ar savu skaistumu. Uzzinājusi no burvju spoguļa, ka Sniegbaltīte ir visskaistākā meitene pasaulē, skaudīgā sieviete nolēma pazudināt pameitu. Bet nabaga meitene mežā negāja bojā, gluži otrādi – viņa satikās īstus draugus – septiņus mazus amizantus rūķīšus.

“Gulbju princese”

Nosaukums oriģinālā ” The Swan Princess”, 1994

Teiksmainajos laikos, kad visur uz zemes bija noburtas pilis, noslēpumaini meža biezokņi, fantastiski dzīvnieki un ļauni burvji, atgadījās šis stāsts. Stāsts par skaistu princesi, ko ļaunais burvis Rotbards nobūris par gulbi un viņas mīļoto – princi Dereku, par visiem brīnumainajiem radījumiem, kas dzīvoja Gulbju ezera krastā, viņu mīlestību, draudzību un cīņu pret ļaunumu.

“Ledus sirds”

Nosaukums oriģinālā ” Frozen”, 2013

Kad piepildās sens pareģojums un karaļvalstī iestājas mūžīga ziema, trīs bezbailīgi varoņi – princese Anna, drošsirdīgais Kristofs un viņa uzticamais ziemeļbriedis Svens dodas kalnos, lai atrastu princeses māsu Elzu, kura var apturēt ledaino lāstu. Ceļā viņus gaida ne vien elpu aizraujoši piedzīvojumi un pārsteigumi, bet arī grūti pārvarami šķēršļi, par Everestu augstākas virsotnes, maģija katrā sniegpārsliņā un tikšanās ar troļļiem un citām būtnēm, tostarp apburošu sniegavīriņu, vārdā Olafs.

“Dusošā skaistule”

Nosaukums oriģinālā “Sleeping Beauty”, 1958

Sensenos laikos tālā zemē dzīvoja karalis un karaliene. Kad viņiem piedzima ilgi gaidītā meita Aurora, karaļvalstī tika rīkoti lieli svētki, lai ikviens varētu sveicināt mazuli. Uz balli ielūdza arī trīs labās fejas – Floru, Faunu un Labā Laika feju, bet par ļauno burvi Melifisentu aizmirsa.

Apvainotā burve uzlika princesei lāstu – 16. dzimšanas dienā viņa sadursies ar vārpstiņu un aizmigs mūžīgā miegā. Burvestība izrādījās tik spēcīga, ka labās fejas to nevarēja iznīcināt. Bet tomēr viņas paglaba princesi: viņa pamodīsies pēc skaista prinča skūpsta …

“Pelnrušķīte”

Nosaukums oriģinālā “Cinderella”, 1949

Pelnrušķīte – nabaga bārenīte, kuru ļaunā pamāte un viņas nejaukās meitas nostrādina no rīta līdz vakaram. Viņa tā ilgojas nokļūt karaļpils ballē. Palīgā ierodas labā feja! Ar burvestības palīdzību viņa piešķir Pelnrušķītei greznu karieti, brīnišķīgu kleitu un neparastas kristāla kurpītes.

“Šreks”

Nosaukums oriģinālā “Shrek”, 2001

Kādu pasaku valstī dzīvoja liels zaļš milzis vārdā Šreks. Viņš dzīvoja lepnā vientulībā mežā, purvā, ko uzskatīja par savu. Bet reiz ļaunais burvju valstības valdnieks Lords Farkads nežēlīgi padzina no Šreka purva visu teiksmainos iemītniekus.

Zaļā milža bezrūpīgā dzīve beidzās. Lords Farkads apsolīja atdot Šrekam purvu, ja milzis viņam atvedīs skaisto princesi Fionu, kura slēpjas nepieejamā tornī un viņu apsargā uguns vēmējs pūķis…

“Sapinušies”

Nosaukums oriģinālā “Tangled”, 2010

Pievilcīgais laupītājs Flins ceļo pa dzīvi ar neparastu vieglumu pateicoties tam, ka viņš ir smukulītis, izveicīgs pļāpa un veiksminieks. Tas notiek līdz brīdim, kamēr Flins par savu patvērumu neizvēlas augstu torni meža biezoknī un nesatiek tur ieslēgto daiļo Salātlapiņu.

Ja domājat, ka visinteresantākais filmā ir 21 metru garie zeltainie burvju mati, tad kļūdāties! Tornī ieslēgtā un izmisīgi piedzīvojumus meklējošā princese nolemj izmantot Flinu kā biļeti uz lielo pasauli. Vispirms komiska nolaupīšana, pēc tam nevainīga šantāža – un mūsu varoņi ir brīvībā. Kopā ar galvenajiem varoņiem piedzīvojumos dodas zirgs Maksimus, hameleons un laupītāju banda.

“Nāriņa”

Nosaukums oriģinālā “The Little Mermaid”, 1989

Noslēpumainā jūras dzelme glabā daudzus noslēpumus un okeāna iemītnieki var izstāstīt ne mazums pārsteidzošu stāstu. Visneticamākais no tiem ir un paliek stāsts par nāriņu Arielu. Zemūdens pasaules varenā karaļa Tritona meita reiz iemīlas skaistā un drosmīgā princī. Bet vai tad viņi var būt kopā – zemes iemītnieks un jūras jaunava? Tomēr patiesas jūtas pārvar jebkurus šķēršļus. Savas mīlestības dēļ Ariela ir gatava uz visu. Pat ja viņai uz visiem laikiem jāpamet dzimtais okeāns un jākļūst par zemes meiteni…

“Anastasija”

Nosaukums oriģinālā “Anastasia”, 1997

Anastasija ir pēdējā Krievijas cara Nikolaja meita, kuras ģimeni nogalina Rasputins. Anastasija ar savu vecmāmiņu paspēj aizbēgt. Taču viņa pazūd no vecmāmiņas un nonāk bērnunamā. Desmit gadus vēlāk Anastasija ir pieaugusi un kļuvusi par skaistuli. Viņa vēlas nokļūt Parīzē. Vai viņai tas izdosies? Rasputins, kas jau sen ir miris, piecēlies no kapa…

“Aladins”

Nosaukums oriģinālā “Aladdin”, 1992

Krāšņajā Agrābas pilsētā dzīvo Aladins, jautrs zaglis ar zelta sirdi. Viņš dzīvo un nezina, ka drīz viņu gaida vislielākais piedzīvojums dzīvē. Tikai ar viņa palīdzību melnais burvis Džafārs var iegūt neticamu bagātību – lampu, kurā ieslēgts džins. Džins var izpildīt jebkuru vēlēšanos. Un tikai Aladina un viņa draugu – pērtiķīša Abu, princeses Jasmīnas un paša Džina atjautība, drosme un labestība neļauj Džafāram iegūt lampu un kopā ar to – varu visā pasaulē.

“Skaistule un briesmonis”

Nosaukums oriģinālā “Beauty and the Beast”, 1991

Apburtā pilī, tumšā mežā dzīvo Briesmonis. Izkausēt ledu viņa sirdī un atdot cilvēka izskatu, noņemot burvestību, var tikai skaista meitene, kura viņu iemīlēs tādu, kāds viņš tobrīd ir.

