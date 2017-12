Viņa izdara visu, ko citi, tikai lēnāk. Sanita par meitiņu ar Dauna sindromu. Viens no ziedot. lv stāstiem

Foto - Timurs Subhankulovs

Uzziņa Ja vēlaties palīdzēt Līgai Pārslai, to var izdarīt portālā "ziedot.lv". Līgas mamma šogad ziedotājiem lūdza 1666 eiro, līdz vakardienai bija saziedoti 1231,69 eiro. "Ziedot.lv" par ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Visa ziedotā nauda 100% apmērā nonāk paredzētajam mērķim. "Ziedot.lv" administratīvās izmaksas netiek segtas no ziedojumiem.

“Daudzu mazu bērnu sirsniņās dzīvo cerība, ka arī viņi reiz varēs būt līdzīgi saviem vienaudžiem – sastaps jaunus draugus, spēs kopā ar tiem skriet un rotaļāties, paslepus veikt kādu nelielu palaidnību un ar labiem darbiem iepriecināt vecākus. Tomēr mūsu vidū ir bērni, kuriem pagaidām šī ir tikai cerība. Viņus ir skārušas slimības, kas liedz kustību prieku, – bērnu cerebrālā trieka, kas bieži kombinējas ar epilepsiju vai kāda citi reti sastopama iedzimta slimība vai dzīves laikā iegūta trauma, ar kuras sekām būs jāsadzīvo visu mūžu. Palīdzēsim!” Tā raksta portāla “ziedot.lv” veidotāji, apkopojot palīdzības lūgumus projektā “Mazās sirsniņas Ziemassvētkos”. Septiņus gadus vecā Līga Pārsla Frīdmane ir viena no daudzajiem bērniņiem, kuras pilnvērtīga rehabilitācija notiek, pateicoties portāla “ziedot.lv” atbalstam. Meitenes mamma Sanita uzskata, ka Latvijas sabiedrība kopumā ir ļoti pretimnākoša un atbalstoša – ja vecāks, kam bērns ar īpašām vajadzībām, nevis pieprasa, bet palūdz palīdzību, viņš to saņems. Šajā svētku laikā Sanita visiem novēl dzīvot ar atvērtu sirdi, nenoslēgties sevī un, ja nepieciešama palīdzība, spēt mīļi palūgt otram un pieņemt to, ko viņš var sniegt.

Togad pirmais sniegs sniga 25. novembrī – dienā, kad pasaulē nāca Sanitas trešā meitiņa. Dzemdību nama istabā māmiņa caur logu vēroja skaistās sniegpārslas laižamies no debesīm un nodomāja, ka blakus jau iecerētajam vārdam mazulītei Līgai būs vēl otrs – Pārsla. Tad ārsti pateica, ka meitiņa visu mūžu būs cilvēks ar īpašām vajadzībām, jo viņai ir Dauna sindroms. Sanitai radās neatbildams jautājums: “Kāpēc tieši man šāds pārbaudījums, kāpēc tieši manam bērnam tāds liktenis?”

Sanita stāsta, ka Līgai ir brīnišķīgs tētis, taču viņam šis likteņa belziens sāpējis vēl vairāk nekā pašai. Tagad tētis strādā ārzemēs, vien dažreiz ierodas apciemot. Līga viņu vienmēr ļoti gaida. Bet ikdienā Sanitai jāpaļaujas galvenokārt uz saviem spēkiem, vecāko meitu atbalstu un arī atsaucīgiem līdzcilvēkiem. Tā iepriekš nepazīstams, bet ļoti sirsnīgs cilvēks – skolotāja Ilze – ar nevalstiskas organizācijas starpniecību pieteikusies, ka labprāt ziedos savu laiku un dažkārt meitenīti pieskatīs. Bērns visu laiku jāpatur uzmanības lokā, lai neuzkāpj, kur nevajag, vai nedara ko citu tādu, kur nejauši sevi savainotu. Kamēr Ilze pieskata Līgu, mamma var uz brīdi izrauties no mājas un kaut vai mierīgi iepirkties.

Līgai ir īpaša neiroloģiskās rehabilitācijas programma. Jau no rīta pulksten astoņos sākas ārstnieciskās vingrošanas nodarbība fizioterapeites vadībā, pēc tam mamma ved Līgu uz Mārupes novada Skultes sākumskolas pirmsskolas grupiņu. Rehabilitācijas programmā ietilpst osteopātiskā ārstniecība, peldēšanas nodarbības Vaivaros minerālūdens baseinā, reitterapija. Baseinā Līgai ļoti patīk, viņa peld sparīgi un nodarbības beigās nemaz negrib kāpt ārā. Viņai arī ļoti patīk jāt. “Zirga mugurā sēž majestātiski kā maza karaliene!” stāsta mamma. Agrāk Līgai bija līdzsvara traucējumi, bet pēc osteopāta palīdzības, reitterapijas un peldēšanas līdzsvaru notur labi.

Sanita palīdzību organizācijai “ziedot.lv” ir lūgusi jau vairākus gadus. Jo rehabilitācija prasa gan laiku, lai pagūtu meitiņu izvadāt, gan naudu vairāk, nekā no grāmatvedes algas var atļauties. Sanita atceras, ka pirmo reizi, lai palūgtu ziedojumu, psiholoģiski bijis sevi jālauž. Tas nozīmēja mest pie malas kaunu: “Kā tas būs, kad visi ieraudzīs, ka man ir bērns ar īpašām vajadzībām.” Kad jautāju, ko Sanita dara, kad ir ļoti grūti, viņa atklāti saka: “Raudu.” Izraud bēdas un apzinās, ka pēc drūmām dienām nāks labās dienas. Un turpina darīt visu meitiņas labā, lai Līga, kad būs pieaugusi, spētu dzīvot patstāvīgi.

Bērnudārzā Līgai īpaši patīk deju nodarbības. Viņa dejo tāpat kā citi bērni, vienīgā atšķirība, ka dejo pārī ar audzinātāju. “Bērnudārza darbinieces ir ļoti brīnišķīgas, pretimnākošas, atbalstošas, kaut gan sākumā viņām ir nācies daudz mācīties, kā izturēties pret tādu bērniņu kā Līga,” uzsver Sanita. Līga dārziņu apmeklē kopš piecu gadu vecuma, tagad viņai ir septiņi. Meitenīte sagatavošanas grupiņā mācās to pašu, ko visi pārējie. “Pedagogi zina, ka viņa izdarīs, tikai lēnāk nekā citi, un pagaida. Taču prasa maksimāli iespējamo rezultātu, un tas ir labi,” teic Sanita. Mamma saka paldies gan audzinātājām Svetlanai un Elīnai, gan auklītei Inesei un Līgas asistentei Olgai, gan logopēdei Andrai, arī pavārei Klaudijai, kura gatavo Līgai nepieciešamo diētisko ēdienu bez miltu produktiem, jo meitenītei ir celiakija.

Skultes sākumskolas direktore Gaļina Grizāne stāsta, ka viņas mācību iestādei ir akreditētas programmas darbam ar bērniem, kam ir īpašas vajadzības. No 102 bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas grupas, un 42 sākumskolas audzēkņiem pavisam ir 37 bērni, kuriem nepieciešamas īpašas rūpes – vai nu valodas traucējumu vai citu iemeslu dēļ.

Sanitai liels atbalsts ir arī abas vecākās meitas – Alise, kam tagad jau 24 gadi, viņa studē tūrisma biznesu, un Annija, kam 21 gads: “Abas man iemācīja neskatīties uz mazo māsu kā īpašu, bet pieņemt, ka viņa spēj to pašu ko citi, tikai savā tempā. Viņas nedod atlaides. Jo, kolīdz dosi atlaides, tad mazā nedarīs, piemēram, nevis ģērbsies pati, bet gaidīs, lai viņu apģērbj.”

Annija studē Latvijas Universitātē un dzied Fizikas un matemātikas fakultātes studentu korī. Sanita iet klausīties kora koncertus kopā ar Līgu, kurai mūzika ļoti patīk.

Uz Ziemassvētkiem Līgai būs skaista dāvana – leļļu māja, ar ko dažādi darboties, kārtot un pārkārtot. Ģimene dzīvo Mārupē, un kaimiņi jau esot ielūguši ciemos pie viņiem uz svētku egli.

“To, cik man ir fantastiski kaimiņi, apjautu pavasarī, kad Līga, piepešas iedomas vadīta, bija atvērusi vārtiņus, izgājusi ārā un pazudusi. Kaimiņi uzreiz metās palīgā meklēt. Atradām meitiņu jau pie autobusu pieturas,” stāsta Sanita. Viņa svētkos visiem novēl dzīvot ar atvērtu sirdi, nenoslēgties sevī un, ja nepieciešama palīdzība, spēt mīļi palūgt otram un pieņemt to, ko viņš var sniegt. Un nebaidīties pieņemt izaicinājumus. Viņa saka: “Jo izaicinājumi mums ir katru dienu. Kaut reizēm šķiet – vieglāk būtu sarauties čokurā un nedarīt. Bet, kad saņemies un izdari, un tev izdodas, tad brīnums notiek.”

Pie “Ziedot.lv” šogad vērsušās ģimenes un bērni ar šādām vajadzībām:

56 smagi slimi bērni un jaunieši programmā “Mazajām sirsniņām”. Šie bērni ir no visas Latvijas, un ziedojumi tiek lūgti, lai apmaksātu ārstniecību un rehabilitāciju smagi slimiem bērniem. Nepieciešamā summa, lai visiem palīdzētu, ir 130 524 eiro;

33 bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem programmā “Piepildi bērniņa sapni”. Bērniem un jauniešiem no visas Latvijas tiek nodrošināta kvalitatīva rehabilitācija rehabilitācijas centrā “Poga”. Nepieciešamā summa, lai visiem palīdzētu, ir 134 289 eiro;

144 bērniem vajadzīgi masāžas kursi, kas nostiprina bērniem rehabilitāciju un atvieglo ķermeni pēc smagā rehabilitācijas kursa. Nepieciešamā summa 144 bērniem gada garumā 10 reižu masāžas kursam būtu 21 600 eiro;

23 smagi slimiem bērniem vajadzīgas speciālās auklītes – asistenti. Nepieciešamā summa, lai visiem palīdzētu, ir 61 440 eiro;

4 smagi slimiem jauniešiem vajadzīgas speciālās auklītes – asistenti. Nepieciešamā summa, lai visiem palīdzētu ir 12 288 eiro;

9 bērniem vajadzīgi delfīnterapijas kursi 8844 eiro apmērā;

7 smagi slimiem jauniešiem – ārstniecība un rehabilitācija 63 170 eiro apmērā.