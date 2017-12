Iepriecini savu ārstu, vecmāti vai māsiņu – nobalso par gada mediķi!

Ikviens var nobalsot par, viņaprāt, labāko veselības aprūpes speciālistu, atbildot uz pāris jautājumiem, kā arī minot pamatojumu, kāpēc tieši šis speciālists būtu pelnījis saņemt apbalvojumu. Jūs varat nobalsot mājaslapās www.arstubiedriba.lv.

Lūgums ņemt vērā, ka no vienas IP adreses par katru nomināciju var nobalsot vienu reizi dienā. Balsot varat līdz 2018. gada 14. janvārim.

TRADĪCIJA

Mūsu mediķi – ārsti, zobārsti, māsas, vecmātes, ārstu palīgi, māsu palīgi un citi – ikdienā rūpējas, lai mēs atgūtu pašu dārgāko – veselību. Lielākā daļa no viņiem katru dienu pēc vislabākās sirdsapziņas dara savu darbu un palīdz mums visiem būt veseliem un dzivespriecīgiem.

Lai atbalstītu un godinātu šos speciālistus, 2008. gadā tika uzsākta tradīcija „Gada balvas medicīnā” pasniegšana.

Ikvienam pacientam ir iespēja pateikt paldies savai ārstniecības personai – ārstam, zobārstam, ārsta palīgam, vecmātei, farmaceitam, funkcionālajam speciālistam, izvirzot viņu kā potenciālo balvas saņēmēju.

VĒSTURE

Pirmo reizi Gada balva medicīnā tika pasniegta 2008. gada 14. martā Latvijas Dailes teātrī. Tad Veselības ministrija kopumā saņēma 2870 pieteikumus balvai – 390 vēstules un 2480 elektroniskus pieteikumus. Katru gada šī balva kļuva arvien nozīmīgāka un pazīstamāka. Cilvēki sūtīja savus pieteikumus pat no ārzemēm, vēloties godināt speciālistus, kas viņiem palīdzējuši izveseļoties. 2010. gadā krīzes dēļ balva netika pasniegta, bet šī lieliskā tradīcija tika atjaunota 2012. gadā, kad atsaucās vairāk nekā trīs tūkstoši iedzīvotāju, bilstot labus vārdus par 1331 Latvijas veselības aprūpes profesionāli, bet iepriekšējā „Gada balvas medicīnā” balsojumā 2013. gadā piedalījās gandrīz seši tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, bet 2014. gadā balsotāju skaits jau pārsniedza 6000.

ŠODIENA

2017. gada 12. februārī jau sesto reizi Latvijā tika pasniegta „Gada balva medicīnā”, ar ko tika godināti mediķi par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu pacientu veselības labā, par darbu, kuru raksturo pasākumam izvēlētais moto „Dodot gaismu, sadegu”. Ikviens Latvijas iedzīvotājs varēja nobalsot par, viņaprāt, labāko veselības aprūpes speciālistu, atbildot uz pāris jautājumiem, kā arī minot pamatojumu, kāpēc tieši šis speciālists būtu pelnījis saņemt apbalvojumu. Šogad Latvijas Ārstu biedrības balsojumā kopā balsots 6000 reižu. Tiesa gan, kā arī iepriekšējos gados, čaklākie balsotāji ir Latgales pusē, bet šogad balsotāju skaits pieaudzis arī Rīgā un Vidzemē.

Nominācijā „Gada ārsta” balsots par 632 ārstiem, bet kopumā sabiedrības balsojumā paldies teikts gandrīz 1600 dažādiem medicīnas speciālistiem. Šis pasākums ieguvis popularitāti kā mediķu, tā arī pacientu vidū un kļuvis par Latvijas medicīnas nozares lielāko tradicionālo notikumu.

GADA BALVA MEDICĪNĀ 2016

Gada ārsts 2016 – torakālais ķirurgs Māris Apšvalks, Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, Stopiņu novads

Gada zobārsts 2016 – zobārste Svetlana Puka, ārsta prakse zobārstniecībā, Balvi

Gada ārsta palīgs 2016 – ārsta palīdze Ineta Skučenkova, Vitas Norenbergas ģimenes ārsta prakse, Laidze

Gada farmaceits 2016 – farmaceita asistente Lilija Cirse, Mēness aptieka, Daugavpils

Gada māsa 2016 – māsa Melita Strazdiņa, Aizkraukles slimnīcas poliklīnika

Gada funkcionālais speciālists 2016 – fizioterapeite Liene Cipule, klīnika DiaMed, Rīga

Gada vecmāte 2016 – Iveta Reķe, Cēsu klīnika

Gada cilvēks medicīnā 2016 – Alūksnes slimnīcas valdes pr., interniste Maruta Kauliņa

Gada docētājs medicīnā 2016 – LU Medicīnas fakultātes Internās medicīnas katedras profesors kardiologs Gustavs Latkovskis.

Gada slimnīca 2016 – Liepājas reģionālā slimnīca

Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā 2016 – balvu par mūža ieguldījumu saņēma patoloģe Maiga Skudra un neirologs profesors Juris Bērziņš

GADA BALVA MEDICĪNĀ 2015

Gada ārsts 2015 – ģimenes ārsts Jāzeps Pogumirskis no Indras pagasta

Gada zobārsts 2015 – zobārste Gaļina Grunšteine no Kalupes

Gada ārsta palīgs 2015 – ārsta palīgs Inita Opmane, kas strādā Neretas NMP punktā

Gada farmaceits 2015 – farmaceite Maiga Liepiņa no Salacgrīvas

Gada māsa 2015 – Anna Duļkeviča no Daugavpils slimnīcas

Gada funkcionālais speciālists 2015 – Hardijs Ķīsītis,, Rūjienas senioru māja un Veselības sporta studija „Vingrotava”

Gada vecmāte 2015 – Vija Kalniņa no Jūrmalas slimnīcas

Gada cilvēks medicīnā 2015 – LU profesors, infektologs un epidemiologs medicīnas zinātņu doktors Uga Dumpis

Gada slimnīca 2015 – Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca

Gada notikums medicīnā 2015 – sirds transplantācija bērnam, ko 2015. gada 6. septembrī profesora Romana Lāča vadībā veica Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centra mediķi

Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā 2015 – balvu par mūža ieguldījumu saņēma onkoloģijas ķirurģe Sarmīte Baltkāje un bērnu ķirurgs profesors Jānis Gaujēns

GADA BALVA MEDICĪNĀ 2014

Gada ārsts 2014 – ģimenes ārste Aina Braķe no Ērgļu pagasta

Gada zobārsts 2014 – zobārste llze Brauere no Jelgavas slimnīcas

Gada ārsta palīgs 2014 – ārsta palīdze Zinaida Leščinska no Feimaņu pagasta

Gada farmaceits 2014 – framaceite Gunita Bole-Melgaile no Valmieras Pārgaujas aptiekas

Gada māsa 2014 – ķirurģiskās aprūpes māsa Natālija Spade no Liepājas reģionālās slimnīcas

Gada funkcionālais speciālists 2014 par labāko iedzīvotāji atzinuši fizioterapeitu Raivi Aršauski

Gada vecmāte 2014 – vecmāte Iveta Žilvinska no Daugavpils reģionālās slimnīcas

Gada cilvēks medicīnā 2014 – kardiologs, profesors Andrejs Ērglis Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs

Gada slimnīca 2014 – Rīgas Dzemdību nams

Gada notikums medicīnā 2014 – starptautiskās neatliekamās medicīniskās palīdzības un ārkārtas situāciju medicīnas mācības “Dzīvības cena 2014”

Gada balva par mūža ieguldījumu medicīnā 2014 – saņēma Latvijas un Krievijas Zinātņu akadēmiju akadēmiķis, skolotājs, pasaulē pazīstamais traumatologs un ortopēds, Viktors Kalnbērzs un izcilais speciālists, zinātnieks un skolotājs, kura vadībā izglītojusies visa Latvijas endokrinologu paaudze – docents Agnis Štifts