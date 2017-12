“Laimas” labdarības namiņā piepildīti 1 600 bērnu sapņi

Publicitātes foto

Šī gada 23.decembrī noslēdzās viens no sirsnīgākajiem Ziemassvētku projektiem – “Laimas” labdarības namiņš, iepriecinot 1 600 maznodrošināto daudzbērnu ģimeņu bērnus. Jau sesto gadu pēc kārtas Latvijā mīlētākais saldumu zīmols “Laima” ar sabiedrības sirsnīgo atbalstu ienesis prieku un svētku brīnumu vairākās ģimenēs, kurām šajos svētkos bija nepieciešams atbalsts.

“Esam ļoti pateicīgi visiem, kuri iesaistījās “Laimas” labdarības namiņa īstenošanā un nebija vienaldzīgi. Kopā šogad mēs esam sagādājuši rekordlielu dāvanu skaitu kopš “Laimas” labdarības namiņa pastāvēšanas pirmsākumiem 2012.gadā. 1 600 bērni šogad ir sajutuši sabiedrības sirds siltumu un saņēmuši kvēli kārotās Ziemassvētku dāvanas, par kurām sen sapņoja,” stāsta “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Lineta Mikša.

Šis gads “Laimas” labdarības namiņam ir īpašs, kārtējo reizi apliecinot, ka cilvēku sirsnībai nav robežu un dalīts prieks ir dubults prieks. Papildus aktīvajam Latvijas iedzīvotāju un viesu atbalstam, šogad projektā iesaistījās arī ārzemēs dzīvojošie latvieši, kuri bērnu zīmētās kartītes izvēlējās mājaslapā Laimasnamins.lv. Tāpat projektā iesaistījās kāds puisis vārdā Elans, kurš, būdams īpaši aizkustināts par maznodrošināto daudzbērnu ģimeņu bērnu stāstiem, nolēma pēc savas iniciatīvas organizēt ziedojumu vākšanu internetā. Pateicoties domu biedru atsaucībai, viņš savāca vairāk nekā 3 000 eiro, par kuriem iegādājās vairākus velosipēdus, skrejriteņus un citas vērtīgas dāvanas.

Šogad starp “Laimas” labdarības namiņa labvēļiem, kas ar savu darbību ir aicinājuši arī citus iepriecināt mazās sirsniņas ar ļoti gaidītām dāvanām, ir bijušas tādas Latvijā zināmas personības kā aktieris Andris Bulis, aktieris un žurnālists Ēriks Palkavnieks, pavāre un rakstniece Inga Kalniņa un citi. Jau trešo gadu pēc kārtas “Laimas” labdarības namiņa atklāšanā piedalījās un aicinājumu iesaistīties projektā sabiedrībai izteica Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa kundze Iveta Vējone, kura pirmā izvēlējās kartiņu un šajos svētkos ienesa Ziemassvētku prieku Anspoku trīs bērnu ģimenē. Papildus tam “Laimas” labdarības namiņu šogad atbalstīja un īpašas dāvanas sarūpēja arī uzņēmumi “Tele2”, “Tallink”, kā arī Latvijas Basketbola federācija un Latvijas Riteņbraukšanas asociācija.

Kopumā “Laimas” labdarības namiņa pastāvēšanas laikā kopš 2012. gada iepriecināti vairāk nekā 5 300 bērnu visā Latvijā. Kopš “Laimas” labdarības namiņa izveidošanas projektā iesaistījušies vairāk nekā 60 novadi, kas ir vairāk nekā puse no visas Latvijas. Šogad tika iepriecināti bērni no 12 Latvijas novadiem, no kuriem visvairāk dāvanu tika nogādātas uz Talsu novadu – 299 dāvanas, un Smiltenes novadu – 283 dāvanas.