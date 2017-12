Ziema atgādina par vitamīniem. Kā pasargāt sevi no saslimšanām

Foto - Shutterstock

Ar saaukstēšanos tāpat kā aukstumu saskaramies katru gadu, tāpēc jāspēj sevi laikus pasargāt no saslimšanas. Ne vienmēr tas izdodas, tādēļ organisms jāstiprina jau slimošanas laikā vai uzreiz pēc atveseļošanās.

Ēdiens ārstē

Ikviena vīrusa infekcija ir smags slogs imūnajai sistēmai, un vēl pāris nedēļas pēc atveseļošanās organisms spiests darboties pastiprinātā režīmā, lai tiktu galā ar vīrusu atstātajām sekām.

Ja ar sezonas vīrusu infekciju organisms tiek galā dažās dienās un neseko komplikācijas (bronhīts, pneimonija, vidusauss vai deguna blakusdobumu iekaisumi u. c.), tas nozīmē, ka imunitāte ir pietiekami laba. Bet tās stiprināšana tik un tā ir jāturpina, jo ar laiku hronisks stress, nepareizs darba un atpūtas līdzsvars ietekmē pat spēcīga cilvēka organismu. Tāpēc ārsti nebeidz atgādināt par nepieciešamību samazināt ikdienas spriedzi, ieviest regulāras fiziskas aktivitātes un izvēlēties sabalansētu, pilnvērtīgu uzturu.

“Ja ir stress, daudz negatīvu emociju, fiziska pārslodze, intensīvs darbs un biežas straujas temperatūras svārstības, organismā pastiprināti rodas brīvie radikāļi un saslimšanas ir biežākas. Brīvos radikāļus neitralizē – izvada no organisma – antioksidanti,” skaidro imunologs Lauris Līcītis, “tādēļ sulas un svaigi augļi un dārzeņi ir drošs pašpalīdzības veids, jo beta karotīnam, C un E vitamīnam piemīt šādas īpašības.”

Pētījumi ir pierādījuši, ka pietiekams cinka daudzums organismā spēcina imunitāti un pasargā no saaukstēšanās un augšējo elpošanas ceļu slimībām – tas spēj samazināt slimošanas laiku. Visvairāk šā mikroelementa ir gliemežveidīgajos, labs avots ir rieksti un pupas.

Ja vairākas nedēļas neizdodas atkopties pēc pārciestas sezonas infekcijas – ir noguruma sajūta, ieilgušas iesnas vai klepus, pastiprināta svīšana, samazinātas darba spējas –, svaigu krāsaino dārzeņu un augļu vai antioksidantus saturošu augu produktu lietošana ir īpaši nepieciešama. Turklāt dārzeņi kā šķiedrvielu avots palīdz vielmaiņai un atvieglo vēdera izeju.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas uztura speciāliste Olga Ļubina iesaka bērnus radināt pie dārzeņiem un augļiem, tiklīdz tiek pārtraukta barošanas ar krūti. Mazuļiem piemēroti pašu pagatavoti vai veikalā nopērkami gatavie biezeņi, ar ko var aizstāt maltīti. Speciāliste iesaka zīdainim ik dienu izbarot vismaz vienu dārzeni vai augli, lielākiem – pat 500 g.

Uztura speciāliste Inga Pūce papildina – veselībai, līdz ar to imunitātei svarīgs piens un skābpiena produkti. Piemēram, no svaigpiena vislabāk uzsūcas kalcijs, jo sastāvā ir arī fosfors un D vitamīns. Olbaltumvielas un kalciju var uzņemt arī ar kefīru, ko iesaka dzert maltītes laikā, īpaši ēdot gaļu. Diemžēl kefīra bioloģiskā vērtība ir mazāka nekā pienam, tāpēc to dažkārt papildina ar vērtīgajām bifidobaktērijām.

Dabiska aizsardzība

Augiem nav refleksu, kādi ir cilvēkiem un dzīvniekiem, lai cīnītos pret faktoriem, kas izraisa slimības, taču sastāvā ir vēl dažas īpaši svarīgas aktīvas vielas, piemēram, bioflavonoīdi. Tie aizsargā no kaitīgajiem ārējās vides faktoriem – baktērijām, vīrusiem, sēnītēm, kaitīga gaisa sastāva u. tml. Šīs vielas noder arī cilvēkiem.

Kad vīrusi ir ņēmuši virsroku un zāles tiek meklētas nevis aptiekā, bet starp tautas līdzekļiem, Lauris Līcītis iesaka ņemt vērā mikroelementu, vitamīnu u. c. vērtīgo vielu bioloģisko pieejamību. Tas nozīmē, ka jānoskaidro aktīvās vielas spēja uzsūkties organismā. “Piemēram, ja nav savesta kārtībā zarnu mikroflora, tā būs agresīva un neļaus uzņemt vitamīnus. Savukārt arī zarnu baktērijas ir jālieto pareizi – tukšā dūšā, nevis ēšanas laikā!” uzsver imunologs Lauris Līcītis.

Ārsts savā praksē novērojis vēl vienu grēciņu – stimulējošās ehinācijas preparātus nedrīkst lietot ikviens! Īpaši tas attiecas uz maziem bērniem un veciem cilvēkiem. Šā auga aktīvās vielas diezgan īsā laikā imūnsistēmu sāk bloķēt. Tādēļ ehinācijas kursam nepieciešamības gadījumā nevajadzētu pārsniegt 10 – 14 dienas. “Šā auga aktīvās vielas nav domātas profilaksei, jo tās imunitāti regulē, nevis stimulē!” skaidro Lauris Līcītis. Šī iemesla dēļ ehinācijas preparāti nav ieteicami bērniem līdz viena gadu vecumam.

Ārsts kritiski izsakās arī par kompleksajām tējām, jo augiem ir vairāk nekā tikai viena īpašība, turklāt aktīvo vielu koncentrācija nav nosakāma, tādēļ nevar zināt, kādas īpašības dominēs un kāda būs organisma reakcija. “Nav nenopietnu preparātu – vienmēr svarīga to lietošana un devas,” piebilst imunologs. Piemēram, ingveru Lauris Līcītis iedrošina lietot, cik vien sirds kāro, savukārt zaļo tēju vajadzētu ierobežot līdz divām tasītēm dienā.

Diemžēl ne visu aptiekā nopērkamu augu valsts preparātu sastāvā ir aktīvās vielas, kas svaigos produktos. Taču aktīvajām vielām (bioflavonoīdiem, antociāniem u. c.) ir jābūt norādītām uz etiķetes un lietošanas instrukcijā. Piemēram, daudz pētījumu veikts ar greipfrūtu sēklām un mizām, un ir pierādīts, ka bioflavonoīdam, ko satur greipfrūts, ir gan antibakteriālas, gan pretvīrusu un pretsēnīšu iedarbība. Savukārt urīnceļu infekciju gadījumā ieteicamas dzērvenes vai dzērveņu ekstrakts. Ogu aktīvajai vielai antociāniem ir pierādīta spēja kavēt biežākā šīs infekcijas izraisītāja E.coli pieķeršanos urīnceļu sienām. Tādēļ, ja netiek lietotas svaigas dzērvenes, ekstraktam ir jāsatur antociāni. Produktos, kas ražoti no ogu sulas koncentrāta, aktīvās vielas tikpat kā nebūs.