Briesmīgais decembris: vīrieši aiziet un pazūd. Kādēļ vīrieši visvairāk pazūd ziemā

Decembrī vīrieši pazūd bez vēsts un iet bojā biežāk nekā citos mēnešos, noskaidrojuši pētnieki. Kopumā ziemas mēnešos notiek vairāk nekā puse pazušanu. Visbiežāk stiprā dzimuma pārstāvji pazūd tādēļ, ka ir alkohola reibumā un iekrīt ūdenstilpnēs. Šādus secinājumus izteikuši pētnieki no Portsmundas universitātes Lielbritānijā. Periodā no decembra līdz februārim visbiežāk ir situācijas, kad vīrieši dodas uz svinībām un tikšanām, no kurām neatgriežas…

Pētnieki padziļināti analizēja 96 gadījumus, kas notikuši laikposmā no 2010. līdz 2015. gadam, kad vīrieši vecumā no 16 līdz 42 gadiem pazuda bez vēsts un vēlāk tika atrasti viņu līķi. 71% gadījumu viņi bija jaunāki par 25 gadiem. Tika noskaidrots, ka 22% no vīriešiem pazuduši decembrī un kopumā ziemā – 53% no izlases kopuma. Laikposmā no marta līdz novembrim pazudušo bija krietni mazāk, aptuveni 2-7% mēnesī.

Daudzi no decembrī pazudušajiem bija devušies svinēt Ziemassvētkus ar kolēģiem, vēl pieci pazuda Vecgada izskaņā vai 1. janvāra pirmajās stundās.

74% no bojāgājušajiem neilgi pirms pazušanas pabija nakts klubos, bāros, krogos…

“Mums visiem ir zināms, ko šajā gadalaikā var un nevar darīt. Bet, piemēram, padarīt sevi muļķīgu kolēģu acīs nebūt nav tik briesmīgi. Daudz svarīgāk ir tikt mājās sveikam un veselam, un pārliecināties, ka arī taviem draugiem tas ir izdevies,” atzīmē Geofss Njūiss, viens no pētījuma autoriem.

Attālums no vietas, kur vīrieši tika redzēti pēdējo reizi, līdz turienei, kur bija atrasti vīriešu līķi, bija no 27 līdz 88 kilometriem, bet pārsvarā – 85% gadījumu – tikai 5 kilometri.

Īpaši bīstami izrādījās maršruti, kas atrodas līdzās ūdenstilpnēm – 89% mirušo tika atrasti tieši upēs un ezeros.

Gandrīz visi vīrieši, kas gāja bojā ūdenī, bija noslīkuši, tikai 2% nāves cēlonis izrādījās atdzišana un 5% – kritiena sekas. Vairāk nekā puse līķu tika izcelti no upēm.

Alkohola intoksikācijas pazīmes bija vairumā gadījumu. Dažiem – arī narkotiku lietošanas pierādījumi.

Vairums vīriešu gāja bojā nelaimes gadījumos.

11% gadījumu ķermeņi tika atrasti uz zemes. Starp šiem vīriešiem 55% gāja bojā no kritiena uz zemes, piemēram, no jumta; 27% gāja bojā no atdzišanas un 18% – no narkotiku pārdozēšanas.

Izredzes izdzīvot būtiski samazina auksts laiks. Bet ja cilvēks vēl lietojis pārāk daudz vai sev neierasti daudz alkohola, un jāiet garām ūdens tilpnei, viņš var kļūt dezorientēts. Taču, ja ziemā iekrīti ūdenī, izredzes izdzīvot ir mazas.

41% gadījumu meklējumi ilga mazāk par nedēļu, 38% – no nedēļas līdz mēnesim. Daži līķi tika atrasti vairāk nekā pēc gada.

Njūnss spriež, ka šādi pētījuma dati var emocionāli aizskart bojāgājušo tuviniekus. “Cilvēka pazušanai ir daudz seku, bet pats sāpīgākais – emocionālās ciešanas. Tādos gadījumos mēs lieliski saprotam, ka noticis ir kaut kas briesmīgs, bet mēs nevaram būt par to pārliecināti, kamēr nerodam atbildi. Jūs varat iedomāties šādus Ziemassvētkus?”

Pētījuma mērķis, kā atzīmē tā autori, bija palīdzēt policijai un meklēšanas vienībām veidot stratēģiski efektīvāku meklēšanu. Turklāt tas var kalpot kā atgādinājums par to, ka jāseko sev līdzi svinību dienās.

“Tie vīrieši, kas pazūd pēc svinībām, ir īpaši augstā nāves riska zonā. Ja aplūko cilvēku pazušanas gadījumus daudzu gadu garumā, izskatās, ka sievietēm ir lielākas izredzes atrasties dzīvām. Tā ir nākamo pētījumu tēma,” atzīmē pētnieks.

Tāpat pētījums apliecina – jo ilgāks ir meklēšanas laiks, jo mazāk izredžu, ka cilvēku atradīs dzīvu. Gadījumos, kad meklējumi ilguši vairāk par 48 stundām, 60% cilvēku tika atrasti miruši.