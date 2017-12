Astoņi veidi, kā padarīt ikdienišķu mīlēšanos tikpat īpašu kā pirmo reizi

Foto - pixabay.com

Kāda ir atšķirība starp ikdienišķu seksu un kaisles pilnu mīlēšanos, ko atcerēsies visu savu dzīvi? Ir svarīgs ne tikai partneris un jūtu ķīmija, bet arī citi apstākļi, piemēram, atkalredzēšanās pēc ilgas nošķirtības vai īpašs notikums, piemēram, kāzu nakts, vai plāns radīt pēcnācējus.

Protams, tev nav obligāti jāprecas vai jāstrīdas ar savu partneri, lai baudītu neaizmirstamus tuvības mirkļus kopā ar savu partneri. Piedāvājam iepazīties ar “Women’s Health” ekspertu aprakstītajām neaizmirstamākajām seksuālajām pieredzēm un to, kā tās izbaudīt, kad vien to vēlies. Kāpēc gan nepiešķirt nelielu dzirkstelīti savai mīlas dzīvei un nepadarīt to reibinošu un neatkārtojamu?

Mīlēšanās kāzu naktī

Par spīti tam, ka savu medusmēnesi izbaudīji pirms vairāk nekā 10 gadiem vai arī tuvāko 10 gadu laikā neplāno ne precēties, ne doties medusmēnesī, tu vari radīt kāzu nakts atmosfēru un sajūtas jebkurā laikā. Pats galvenais ir panākt, lai visas dienas laikā tavs ķermenis izdalītu hormonus, kas liek, justies labi – endorfīnu un dopamīnu. Tie parasti izdalās īstas laimes brīžos, piemēram, kāzu dienā.

Iesāciet rītu ar intīmas zīmītes uzrakstīšanu uz partnera ķermeņa. Izvēlieties vietu, kas parasti ir apslēpta citu cilvēku acīm, piemēram, augšstilbu. Dodiet viens otram visu darbadienu, kas ilgst vismaz astoņas stundas, lai uzrakstīto apskatītu un apdomātu. Šīs ziņas uz jūsu ķermeņiem jau var uzskatīt par sava veida priekšspēli.

Vakarā, kad satiec savu partneri, palūdz, lai viņš satver tavu galvu ar abām rokām, pavirza to uz vienu pusi un maigi noskūpsta tavu kaklu. Centieties nekoncentrēties tikai uz tām ķermeņa daļām, kas parasti tiek apmīļotas pirmās. Tā vietā maigi noskūpstiet un noglāstiet arī, piemēram, partnera rokas locītavu vai gurna kaulu.

Kad esat jau nonākuši gultā, ļaujieties ilgai un baudpilnai priekšspēlei, neaizmirstot arī par orālā seksa burvību pirms nodošanās kulminācijai.

Sekss pēc ilgas neredzēšanās

Ja ar partneri esat ļoti tuvi, pat neilgs komandējums var pārvērsties par mocībām. Atgriešanos mājās jūs varat pārvērst par īstiem tuvības svētkiem, kuru laikā atgūt to, kas iekavēts šķirti pavadītajās naktīs. Mīlēšanās pēc ilgas neredzēšanās parasti ir ļoti romantiska un kaislīga, jo tā iesākas ar ilgiem, saldiem skūpstiem, kas rada neaprakstāmas sajūtas.

Ikviens pāris var stimulēt šāda veida satikšanos, neatkarīgi no tā, cik ilgi esat bijuši šķirti – astoņas dienas, nedēļas vai minūtes. Ļoti svarīgs ir pirmais skūpsts, atkal satiekoties. Nekautrējieties viens otru skūpstīt uz pieres, vaigiem vai deguna, ne tikai uz lūpām. Jo kaislīgāks un intīmāks būs pirmais skūpsts pēc satikšanās, jo neaizmirstamāks būs satikšanās turpinājums.

Izlīguma tuvība

Strīdu un nesaskaņu laikā gan sieviešu, gan vīriešu ķermenī izdalās testosterons. Jo augstāks testosterona līmenis, jo spēcīgāks ir dzinulis mesties virsū savam partnerim un mīlēties. Tāpēc arī mēdz sacīt, ka intīma tuvība pēc strīda ir neaprakstāma. Tomēr tev un partnerim nav nepieciešams strīdēties un sāpināt vienam otru, lai iegūtu neaizmirstamu seksuālu piedzīvojumu.

Labāk mēģiniet radīt nelielu fizisku spriedzi savā starpā. To iespējams panākt, darot kaut ko, kur nākas vienam ar otru sacensties, piemēram, uzspēlējiet minigolfu, ja tas ir tas, kas jums abiem patīk un interesē. Izmēģiniet spilvenu kauju vai seksīgu pāra reslingu. Tas liks jūsu asinīm kūsāt un paaugstinās arī testosterona līmeni asinīs.

Ļaušanās kaislei pēc šķiršanās

Reizēm, kad cilvēki nolemj pārtraukt partnerattiecības un doties katrs uz savu pusi, viņi attopas viens otra apskāvienos, izbaudot vienu no labākajiem un neaizmirstamākajiem tuvības mirkļiem visas savas dzīves laikā. Daļa pētnieku šo fenomenu sauc par “pēdējās pārošanās iespēju”, kas liek cilvēka ķermenī izdalīties noteiktiem hormoniem, kas spēj ietekmēt arī citus bioloģiskos procesus cilvēka ķermenī.

Tāpat pastāv arī uzskats, ka tad, ja cilvēki zina, ka otru vairs nekad nesastaps, viņi vēlas, lai pēc šķiršanās otrs viņu turpinātu gribēt un nekad neaizmirstu. Līdz ar to viņi ir gatavi darīt jebko, lai tā arī būtu.

Tomēr nav nepieciešams pārraut attiecības, lai mīlēšanās būtu kaislīga un neaizmirstama. Sāciet ar vienkāršu, stresu mazinošu masāžu: vispirms koncentrējieties uz rokām, ausu ļipiņām un muguras lejasdaļu. Tas ļaus atslābināt arī jutīgākās ķermeņa daļas, tām pat nepieskaroties, un būs lielisks sākums neaizmirstamai tuvībai.

Dzimšanas dienas sekss

Ja mīlēšanās ir daļa no dzimšanas dienas dāvanas, tad ir pilnīgi skaidrs, kurš vairāk cenšas otra dēļ, bet kurš tiek iepriecināts. Tas nozīmē, ka neviens no partneriem neizjūt vainas apziņu vai spiedienu par to, ka gūst vairāk prieka nekā otrs. Tāpat dzimšanas diena saistās ar gaidīšanu, kas nav raksturīga pārējām gada dienām.

Dzimšanas dienas sekss sniedz pieredzi, ko salīdzinoši vienkārši ir iespējams gūt arī jebkurā citā gada dienā. Pasaki savam partnerim, ka dosieties uz kādu īpašu vietu un ka par godu šim notikumam apakšveļu atstāsi mājās. Dodieties uz kādu vietu, kur skan latīņu mūzika un jūs varat dejot (protams, ja vien partneris nav šīs nodarbes nīdējs). Dejošana ir ļoti jutekliska nodarbe, ko vēl īpašāku padarīs tas, ka partneris zinās – tu neesi uzvilkusi apakšveļu. Tik jutekliski iesāktam vakaram, atgriežoties mājās, noteikti sekos neaizmirstams un baudpilns turpinājums.

Gluži kā pirmajā reizē

Pirmā mīlēšanās ar jaunu partneri ir īpaša un neaizmirstama, jo tā ir pilna izzināšanas un jaunu iespaidu. Visas tavas maņas ir īpaši aktīvas, lai labāk izjustu un izprastu partnera vēlmes. Arī tu pati daudzas lietas piedzīvo pirmo reizi un tavs partneris mēģina “atkost” tavas jutīgākās ķermeņa daļas un vēlmes.

Ja vēlaties šīs sajūtas izbaudīt vēlreiz, izmēģiniet mīlēšanos aizsietām acīm. Tāpat mīlēšanās būs īpaša, ja acis aizsietas būs tikai vienam no jums, bet otram uz ķermeņa būs uztriepts medus vai, piemēram, putukrējums. Lai partneris ar aizsietām acīm, izmantojot tikai mēli un lūpas, mēģina atrast vietu uz ķermeņa, kas padarīta īpaši salda. Varat pamēģināt arī citas rotaļas, piemēram, sasiet partnera rokas vai piesiet viņa kājas pie gultas.

Brīvdienas mīlestības zīmē

Sekss kādā eksotiskā vietā bieži ir labāks nekā mīlēšanās mājās, pateicoties citādajai videi. Gan vīriešiem, gan sievietēm ir svarīgi atpazīt un norādīt, kas ir viņu teritoriju, tāpēc tās maiņa, ietekmē izjūtas seksa laikā. Brīvdienu sekss kādā eksotiskā vietā parasti nozīmē pieredzi, kas līdzinās pirmajā reizē piedzīvotajam.

Lai noķertu, šo brīvdienu eksotikas sajūtu, reizēm pietiek ar pavisam nelielām izmaiņām, piemēram, pamēģiniet mīlēties gultā, atrodoties otrādi, kājām atrodoties pie spilveniem. Ieviesiet izmaiņas arī savā priekšspēlē, piemēram, skūpstot viens otru ne tikai uz lūpām, bet apberot ar skūpstiem un pieskārieniem arī viens otra kaklu, vēderu, augšstilbus…

Mēģinājums radīt pēcnācējus

Ļoti daudzi pāri īpaši intensīvu emocionālo tuvību sasniedz, pirmo reizi mēģinot radīt pēcnācējus. Grūtniecība, kas gadiem uzskatīta par nevēlamu un no kā ir mēģināts izvairīties dažādiem līdzekļiem, tagad ir partneru galvenais mērķis, jo viņi ir nolēmuši kļūt par vecākiem. Pateikt otram, ka vēlies ar viņu kopā radīt bērnu, ir ļoti romantiski.

Ja vēlaties gūt līdzīgu pieredzi, bet vēl neesat gatavi kļūt par vecākiem, piešķiliet papildu dzirksteli tuvības mirklim, radot romantisku gaisotni ar ziedlapiņu palīdzību. Mīlēšanās laikā guliet uz sāniem un skatieties viens otram acīs. Šāda poza liek abiem partneriem būt vienlīdz aktīviem. Skatoties viens otram acīs, jūs radīsiet ciešāku emocionālo saikni. Lai to vēl vairāk pastiprinātu, “ienesiet” guļamistabā kaut ko, kas jums abiem nozīmē ko īpašu, piemēram, atskaņojiet kādu īpaši nozīmīgu dziesmu.