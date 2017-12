Foto - Shutterstock

Lasītāja jautā: “Vai pusaudzim nepieciešami speciāli kosmētiskie līdzekļi? Viņam ir pumpiņas, ne jau briesmīgi daudz, taču dēls uztraucas. Ko der ievērot šajā vecumā, lai koptu ādu?”

“Pusaudžu vecumā organismā notiek hormonālās pārmaiņas, tāpēc sāk aktīvi darboties sviedru un tauku dziedzeri, uz sejas parādās pinnes,” skaidro Derma Clinic Rīga dermatoveneroloģe Evita Jakušonoka. Piņņu rašanos var provocēt arī nepareizs un neveselīgs uzturs.

Pumpas nekādā gadījumā nedrīkst spaidīt! Tad iekaisums var izplatīties plašāk, kā arī atstāt nevēlamas rētas.

Lai āda būtu skaista un veselīga, par to jārūpējas katru dienu. Pirmais no sejas ādas kopšanas pamatsoļiem – tīrīšana no rīta un vakarā, izmantojot attīrošo līdzekli, kas var būt želeja, putas vai micelārais ūdens. Nepieciešams izvēlēties līdzekļus taukainai vai kombinētai ādai ar noslieci uz piņņu rašanos. Otrais solis – ikdienas krēma uzklāšana. To dara pēc sejas ādas notīrīšanas. Svarīgi ir ādu mitrināt, bet, izvēloties krēmu, tam jābūt pēc iespējas neitrālam un bez smaržvielām, turklāt jāatceras, ka sejas ādas skrubi nav vēlams lietot biežāk par vienu reizi nedēļā.

Ja, neraugoties uz izmantotajiem sejas ādas kopšanas līdzekļiem, pinnes parādās aizvien vairāk, turklāt tās ir dziļas, strutainas, labāk konsultēties ar dermatologu, kurš ieteiks atbilstošu ārstēšanu. Speciālists arī palīdzēs piemeklēt ādas tipam piemērotus ikdienas kopšanas līdzekļus.