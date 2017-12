Zodiaks un saderība: kurš kuru? Kāds ir jūsu pāra kopābūšanas potenciāls

Foto - pixabay.com

Aija Austruma, sertificēta astroloģe

Astroloģijā ar attiecību tematu nodarbojas atsevišķa nozare – pēc noteiktiem rādītājiem astrologs ar diezgan lielu precizitāti var pateikt, kāds konkrētajam pārim ir kopābūšanas potenciāls. Taču viss nav tik vienkārši, kā to var izlasīt populārajos aprakstos, kur galvenokārt uzsvērta saderība vai nesaderība atkarībā no zodiaka zīmēm, kurās cilvēku dzimšanas brīdī atradusies Saule.

Ja visa kopdzīve sastāvētu tikai no sarunām par pasaules uzbūvi, dzīves jēgu un pašrealizācijas iespējām, tad tiešām pietiktu zināt, ka labi saprotas vienas stihijas zīmes (skatīt shēmu), ne tik gludi, tomēr gana labi saskan radniecīgajiem (Zemes un Ūdens stihijas pārstāvjiem, Uguns un Gaisa stihijas pārstāvjiem), pretējo zīmju pārstāvji cīkstēsies, taču šķitīs cits citam gana interesanti (pretpoli dažkārt tiešām pievelkas!), savukārt tie, kuru zīmes zodiaka aplī veido 90 grādu leņķi, tieši to arī darīs – dzīs viens otru stūrī un nereti saveidos konfliktu no nekā. Atgādinu, ka pašlaik runājam tikai par augstajām tēmām, kuras ne tuvu neveido lielāko dzīves daļu.

Vēl jau ir arī sadzīviskās lietas, rūpes un atbildība par bērniem, kopīga atpūta un intīmie brīži. Par šiem tematiem atbild citas planētas, nebūt ne tikai Saule. Tāpēc astrologa praksē man nereti nācies saskarties ar pāriem, kuru Saules zīmes skaitās nesaderīgas vai pat klaji konfliktējošas, tomēr viņi dzīvo kopā ilgi un dažkārt pat gana laimīgi – reizēm vienkārši tāpēc, ka augstās tēmas viņu dzīvē nav aktuālas.

Jāatzīst, ir arī pretēji gadījumi – vīrs un sieva var lieliski tikt galā ar mājsaimniecību, bērniem un pat kopīgu biznesu, gultā viņi viens par otru neko labāku sakās neesam sastapuši, bet, kolīdz saruna ievirzās par politiku, morāli vai tamlīdzīgi, – kašķis klāt, kā likts! Vēl pirms kāda gadsimta tā nebūtu noticis – sieva pat neiedomātos spriest par garīgām vai morāles kategorijām. Mūsdienu vienlīdzīgajā pasaulē ir citi noteikumi, sieviete bez bailēm izaicina gan vīrieša autoritāti, gan pārliecību, gan atļaujas apšaubīt viņa vīrišķību (par ko, starp citu, tiešā veidā atbildīga Saule).

Internetā ir atrodami pietiekami daudz brīvo resursu, ar kuru starpniecību cilvēks var uzzināt, kurā zīmē viņa dzimšanas mirklī atradusies kura planēta (piemēram, www.astro.com). Tāpēc, pirms lasi tālāk, noskaidro, kādās zīmēs ir tavas un tava partnera planētas!

Tāds ar tādu saderēja

Tagad lielos vilcienos noskaidrosim, kādas ir jūsu izredzes veiksmīgi tikt galā ar dzīves dažādajiem aspektiem.

Svarīgākais, ko attiecībās apzīmē Mēness, ir emocijas, ikdienas sadzīviskās vajadzības, spēja pielāgoties un rūpēties par otru, vēlme tikt aprūpētam. Ja tavs un partnera Mēness atrodas draudzīgās zīmēs, sadzīves jautājumu risināšana būs viegla un bez piepūles, partnera garastāvokļa šūpoles īpaši nekaitinās, un vairumā gadījumu tu zināsi, kā sava mīļā cilvēka dzīvi darīt omulīgāku un jaukāku (tāpat kā viņš to zinās par tavējo). Kāpēc vairumā gadījumu? Tāpēc, ka viens pats Mēness nespēj atsvērt nopietnus konfliktus starp citām planētām, ja tādi ir.

Ja Mēness ir kašķīgās zīmēs, katram no jums būs cita izpratne par ikdienas un sadzīves jautājumu adekvātu risināšanu, viens otra emocionālās vajadzības jūs bieži izpratīsiet ar grūtībām un redzēsiet kā greizajā spogulī, tādējādi nespējot radīt pilnvērtīgu paļāvības sajūtu. Ar šiem jautājumiem nākas saskarties katru dienu, tāpēc ievainots Mēness sūrstēs sāpīgāk nekā Saule. Krevele atkal un atkal tiek noplēsta, turklāt tas notiek ne jau ar ļaunu nodomu. Vienkārši katrs ir tāds, kāds viņš ir, protams, iekams nesāk apzināti strādāt ar savu raksturu un tā izpausmēm.

Merkurs ir atbildīgs par komunikāciju un intelektu – par to, kā savas domas un jūtas spēj aiznest līdz partnera apziņai, kā proti paskaidrot un kā uztver to, ko partneris grib darīt zināmu tev. Ja abu partneru Merkuri ir draudzīgās zīmēs (vai vēl labāk – vienā zīmē), jūs viens otra domu notverat lidojumā, saprotaties bez vārdiem, nereti pabeidzat viens otra teikumus. Ja pretējās – mēdz būt sajūta, ka runājat viens otram garām, nespējat saklausīt un izprast galveno, ko partneris vēlējies pateikt.

Ja Merkuri atrodas kašķīgajās zīmēs (skatīt shēmu), tad partnera domu gaita un loģiskās prāta konstrukcijas var šķist samežģītas un ļodzīgas, piesauktie argumenti – nevērtīgi. Šokolādes un ziedu periodā, kad galvenais ir neverbālā komunikācija, šo problēmu, visticamāk, nepamanīsi, taču kaut kad jau nākas arī sākt runāt un risināt sadzīviskus jautājumus, un tad ir… grūti.

Merkuru saderība ir svarīga arī tāpēc, ka šī planēta pārstāv draudzības konceptu– tādā ziņā, ka drauga komplimentiem, pēc definīcijas, būtu jābūt patiesiem un kritikai – konstruktīvai. Ja pāra attiecībās šis draudzības elements ir klātesošs, ilgstpējas potenciāls ir ievērojami lielāks.

Veneras pārziņā ir gaume un izvēles, izpratne par komfortu un vērtībām, arī mīļums un spēja radīt un uzturēt harmoniju. Patīkami, ja gaumes sakrīt, lai gan par gaumi it kā nestrīdas… līdz brīdim, kad jāizvēlas, kādā stilā būs kāzas, ko dāvināt draugiem vai kad jāiekārto ģimenes ligzda. Šie jautājumi šķiet būtiskāki sievietei, vīrieti parasti tik ļoti nesatrauc, ja vien viņš nav izteikti radoša personība.

Veneras pārziņā ir arī nauda, īpaši tā, ko tērē savam priekam, nevis sadzīves vajadzībām. Te nu pie Veneru nesaskaņām rodas jautājums – cik gatavs esi tam, ka partneris naudu tērē, tavuprāt, pilnīgi muļķīgām lietām. Vai esi gatavs saņemt, viņaprāt, skaistu dāvanu, bet, tavuprāt, dārgu un pilnīgi nejēdzīgu?

Tomēr jāteic, ka par nesaderību starp Venerām nav jākrīt panikā, šī ir visvieglāk apspēlējamā nesaderība, vismaz mana astroloģes pieredze tā rāda.

Marss ir enerģijas un aktivitātes planēta, tā atspoguļo tavu seksualitāti un veidu, kā pierādi savu taisnību. Jā, arī agresiju un dusmas. Saprast, ka partneris ir dusmīgs, un zināt, ar ko šādos gadījumos rēķināties, – tas taču ir būtiski, vai ne!? Tā sacīt, informēts ir apbruņots.

Marsi draudzīgās zīmēs (atkal jau ielūkojies shēmā!) ļoti palīdz darboties komandā visur, kur nepieciešams fizisks spēks vai seksuāla enerģija. Kopā ar tādu partneri ir vieglāk gan uzrakt dārzu, gan izgāzt sienu, gan sasniegt orgasmu (ļoti ticams, ka tad temperamenti un vēlmes biežums sakritīs). Neapgalvoju, ka strīdu nebūs, bet veids, kā strīdaties, sakritīs: ja plēsīs traukus, tad abi, nevis viens kliegs un dauzīs durvis, bet otrs paklusām pārdurs auto riepas.

Arī tad, ja partneru Marsi pretējās zīmēs, kopdarbs ir iespējams, taču jārauga, lai katrs nevelk vezumu uz savu pusi.

Ja Marsi ir kašķīgajās zīmēs, tad ir grūti. Jo precīzāks 90 grādu leņķis, jo atšķirīgāk partneri izpauž aktivitāti un cīnās par savām tiesībām, turklāt aktivitātes kāpumi un kritumi bieži nesakrīt laika vai intensitātes ziņā. Tad rodas tendence apšaubīt un kritizēt partnera vīrišķo personības daļu. Kā ar visu minēto, uz cilvēkiem, kuri prot savas emocijas ievirzīt produktīvā gultnē, tas var arī neattiekties. Diemžēl starp mums tādu nav daudz.

Jupiters cilvēka horoskopā rāda, kur rodas un kā izpaužas viņa veiksme, kādās jomās gaidāmi ieguvumi un izaugsme un vai pats tic labam rezultātam. Brīnišķīgi, ja šī planēta iegadās vienā vai draudzīgā zīmē ar partnera Sauli vai Mēnesi, tomēr arī harmoniska saikne starp Jupiteru un citām partnera planētām ir likteņa bonuss. Jupiters dod iespēju plaukt un zelt tās planētas pārstāvētajiem tematiem, kurai pieskaras. Ja Jupitera labā ietekme nāk no abām pusēm, tad uzskatiet viens otru par savu talismanu.

Un kā ar kašķīgu izvietojumu? Arī šādā gadījumā Jupiters likts plaukt, tikai šoreiz skartās planētas ēnas pusēm. Tava Jupitera kašķīgi pasveicinātā partnera Venera, piemēram, vedinās viņu uz izšķērdību un bohēmu, Marss padarīs par visurgājēju, Merkurs liks sacerēt pasakas vietā un nevietā un raisīs pārmērīgu pļāpīgumu. Panikai nav pamata, ja cilvēks pazīst un apzinās savus trūkumus.

Saturns pārvalda bailes, pienākumus, zaudējumus un ierobežojumus, ko mums paredzēts izdzīvot. Pat draudzīgās attiecībās šī planēta nav nekāda medusmaize, bet kašķīgās – vēl jo vairāk. Ļoti grūti tikt galā ar situāciju, kad Saturns atrodas pāris grādu attālumā no kādas partnera planētas, – šādā veidā tu (protams, nemaz to neapzinoties un negribot) neļauj šīs planētas pārstāvētajai tēmai izpausties partnera dzīvē tik labi, kā tas varētu būt. Partneris to vienmēr agri vai vēlu sajūt un cieš, īsti nezinādams, tieši kādas pretenzijas viņam ir. Bet – kas meklē, tas atrod, un parasti mēs sabūvējam vairāk vai mazāk pamatotu iemeslu savam kreņķim.

Daži padomi un viela pārdomām

* Ja te būtu runa tikai par draugu būšanu, ar šo varētu arī beigt, taču temats ir pāra attiecības. Neiebrienot pārāk dziļi psihologu lauciņā, tomēr atzīmēšu, ka partnerī meklējam savā ziņā savu atspulgu, respektīvi – sievieti pievelk partnera sievišķo enerģiju daļa, un otrādi. Tāpēc astrologi pēta, vai saderības horoskopā sievietes Saule ir labās attiecībās ar vīrieša Mēnesi un vai sievietes Marss veido draudzīgu saikni ar vīrieša Veneru. Arī to nav pārāk grūti noskaidrot – izmanto to pašu shēmu un secini!

* Iespējams, noskaidroji, kurās zodiaka zīmēs atrodas tavas un partnera planētas, aplūkoji shēmu un secināji, ka tās nav ne draudzīgajās, ne pretējās, ne arī kašķīgajās zīmēs. Tas var nozīmēt, ka jūs dzīvojat it kā paralēli: jūsu intereses, aktivitātes un problēmas reti saskaras. No vienas puses, labi: nav rīvēšanās – nav problēmu. No otras – kāda jēga būt kopā? Nemaz tik bieži tādi gadījumi nav, parasti jau cilvēkus saved kopā kaut kas jaudīgāks, tas var būt gan labs, gan ne tik tīkams, toties vērtīgs no pieredzes un personības izaugsmes viedokļa.

* To, vai tev vispār pienākas harmoniskas cimds ar roku tipa attiecības, labi var redzēt tavā horoskopā. Nebūt ne visiem liktenis ieplānojis lielo un gaišo mīlu, dažiem vērtīgāka ir sarežģītā, ievainojošā un smagas pēdas dvēselē atstājošā. Tā uz saderību un partnera piemērotību liek skatīties jau pilnīgi citām acīm.

* Protams, šeit aplūkojām tikai pamatprincipus, pāra attiecību astroloģiskā analīze ir daudz komplicētāka – kaut vai tāpēc, ka jāņem vērā abu partneru konkrētais dzīves periods, kas varbūt neļauj pilnībā izpaust labākās īpašības vai liek krāšņāk uzplaukt nepievilcīgajām rakstura iezīmēm. Taču pieredze (un arīdzan loģika) rāda – jo vairāk aspektu, kuros partneriem ir laba saderība, jo vieglāk izvilkt maču pat vismelnākajās joslās. Veiksmi!

Zodiaka zīmes un stihijas

Uguns stihija: Auns, Lauva, Strēlnieks

Zemes stihija: Vērsis, Jaunava, Mežāzis

Gaisa stihija: Dvīņi, Svari, Ūdensvīrs

Ūdens stihija: Vēzis, Skorpions, Zivis

Par ko atbildīga katra planēta

Saule – cilvēka vīzija, misija, ego, pašapziņa, jomas, kurās spīdēt.

Mēness – attiecībās apzīmē spēju rūpēties par otru un vēlmi tikt aprūpētam, ikdienas sadzīviskās vajadzības, emocijas, spēja pielāgoties.

Merkurs – komunikācija, intelekts.

Venera – gaume, izpratne par komfortu un vērtībām, mīļums, harmonija.

Marss – enerģija, aktivitāte, seksualitāte, agresija, veids, kā cilvēks pierāda savu taisnību.

Jupiters – veiksmes faktors, ieguvumi, izaugsme, ticība labam rezultātam.

Saturns – bailes, pienākumi, ierobežojumi, zaudējumi.