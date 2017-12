Ārsti aicina būt piesardzīgiem ar pirotehnikas izstrādājumiem; kā tos lietot droši

Foto-LETA

Ik gadu slimnīcās naktī no 31. decembra uz 1. janvāri nonāk cilvēki ar smagām pirotehnikas izstrādājumu izraisītām traumām. Austrumu slimnīcas ārsti aicina svētku līksmībā neaizmirst par drošību, izmantojot pirotehnikas izstrādājumus.

Norauti pirksti, sadragātas plaukstas, sakropļota seja un acis – tās ir tipiskākās traumas, ko gūst negadījumos ar pirotehnikas izstrādājumiem, uzskaita slimnīcas preses sekretāre Aija Lietiņa. Pēc šādām traumām ārstēšanās process parasti ir ļoti ilgs un negadījums visbiežāk atstāj „pēdas” uz visu atlikušo mūžu.

Diemžēl ne vienmēr sprādziena norautos pirkstus ir iespējams piešūt atpakaļ. „Jāsaprot, ka katra petarde ir spridzeklis. Un, jo lielāka ir sprādziena jauda, jo vairāk ir amputēto ķermeņa daļu, kuras ir sadragātas un nav rekonstruējamas. Ja audi ir sadragāti un apdedzināti, tie nav glābjami. Nereti arī plauksta ir sadragāta un jāvelta visi spēki, lai maksimāli saglābtu to, kas ir palicis, nosegtu visus caurumus un glābtu cietušā dzīvību,” stāsta Austrumu slimnīcas mikroķirurgs Aivars Tihonovs. Ļoti bieži cietušajam jāveic dažādas operācijas vairāku gadu garumā un nepieciešama ļoti ilga rehabilitācija, bet ar visu to vienalga nav iespējams atgūt rokas iepriekšējo izskatu un kustību apjomu.

Divas biežākās kļūdas, kas noved pie negadījumiem ar pirotehniku – cilvēks vai nu laikus neizlaiž spridzekli no rokām vai arī piesteidzas pie nesprāgušas petardes un pārliecas tai pāri, lai apskatītos, kāpēc nekas nenotiek. Bieži vien tieši šajā mirklī pirotehnika negaidīti nostrādā. Atkarībā no tā, kā negadījums noticis, cieš vai nu rokas, vai seja un acis, stāsta Tihonovs.

Diemžēl netrūkst arī gadījumi, kad traumu gūšanas iemesls bijis kliedzošs – cilvēks raķeti mēģinājis palaist, turot rokās, raķete laista no daudzdzīvokļu nama balkona vai arī pirms palaišanas raķetes „kājiņa” vienkārši ielikta tukšā, uz zemes novietotā šampanieša pudelē. Ļoti bieži pudele, raķetei uzšvirkstot, sagāžas, un raķete ielido kādas ēkas logā vai trāpa kādam no klātesošajiem.

Pārgalvīga uzvedība, šaujot gaisā svētku salūtu, visbiežāk saistīta ar alkohola lietošanu. „Turklāt uz pirotehnikas izstrādājumu iepakojuma visbiežāk atainots krāšņs salūts, kas rada asociācijas ar prieku un līksmību, un liek aizmirst par bīstamību,” saka Tihonovs.

„Pat vismazākā raķetīte var nodarīt kaitējumu. Mazjaudīgs spridzeklis, protams, neizraisīs pirkstu amputācijas un neradīs ļoti smagus audu bojājumus, taču var izraisīt nopietnus apdegumus, kaulu lūzumus un, trāpot acī, būt cēlonis redzes zaudēšanai,” uzsver Tihonovs.

Jaunā gada sagaidīšana ne vienam vien pirotehnikas izstrādājumu cienītājam beidzas Austrumu slimnīcas Oftalmoloģijas klīnikā. „Ja pēc degauklas aizdedzināšanas pirotehnikas izstrādājums nenostrādā, nekādā gadījumā nedrīkst tam tuvoties, kur nu vēl skatīties uz to no augšas, jo šāda rīcība var beigties ļoti traģiski,” piekodina Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja Kristīne Baumane. Viņa stāsta, ka svētku laikā Oftalmoloģijas klīnikā regulāri nonāk arī pacienti, kuriem acī ielidojis šampanieša pudeles korķis. „Korķa radītais trieciens ir tik spēcīgs, ka izraisa nopietnus bojājumus acs iekšienē un nereti cilvēks neatgriezeniski zaudē redzi. Tāpēc šampanieša pudele jāatver uzmanīgi, raugoties, lai tā netrāpa nevienam no klātesošajiem. Un, kad korķis tiek šauts gaisā, labāk aizsegt acis,” saka Baumane.

Diezgan bieži negadījumi ar pirotehnikas izstrādājumiem noved pie nopietniem apdegumiem. „Pirotehnikas izraisītie apdegumi ir ļoti dažādi,” stāsta Austrumu slimnīcas Apdegumu centra ārsts Sergejs Smirnovs. „Petardei sprāgstot rokās vai sejā, ādā parasti tiek ietriekts izstrādājumā esošais pulveris un tiek gūti ne tikai termiski, bet arī ķīmiski apdegumi, kas parasti ir dziļi un grūti sadziedējami. Gadās, ka, neuzmanīgi rīkojoties ar pirotehniku, aizdegas drēbes un tiek gūti plaši apdegumi. Ja raķete trāpa logā un izraisa ugunsgrēku, sekas bieži vien ir vēl bēdīgākas.”

Netrūkst arī pacientu, kuri pamanījušies gūt apdegumus, dedzinot brīnumsvecītes. Visbiežāk bērni pieķeras vēl karstajam brīnumsvecītes galam, kas tikko izdedzis. Dakteris Smirnovs atminas arī gadījumu, kad sieviete bija guvusi nopietnu sejas apdegumu, jo degošu brīnumsvecīti bija ievietojusi šampanieša glāzē.

Atgādinām, ka nopietnas traumas gadījumā nekavējoties jāsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, zvanot pa tālruni 113. Ja negadījumā ar pirotehniku ir norauts pirksts, tas jāietin sausā, tīrā audumā un jāieliek maisiņā. Maisiņš rūpīgi jāaizsien un jāliek vēsā ūdenī, kurā iepeldināti ledus gabaliņi (nevis ledū!). Lai apturētu asiņošanu, jāaizspiež brūce, uzliekot spiedošo pārsēju. Ja gūts apdegums, cietusī vieta nekavējoties jādzesē zem vēsa, tekoša ūdens vismaz 10 minūtes, kas palīdzēs mazināt audu bojājumus. Ja apdeguma ir lielāks par plaukstas izmēru vai cietusi seja, nekavējoties jāmeklē mediķu palīdzība.

Ieteikumi, lai salūts nes tikai pozitīvas emocijas

* Iegādājies pirotehnikas izstrādājumus tikai licencētās tirdzniecības vietās. Neriskē, iegādājoties nezināmas izcelsmes izstrādājumus no privātpersonām vai apšaubāmās bodītēs, jo tie var izrādīties nekvalitatīvi un ļoti bīstami.

* Rūpīgi izlasi un precīzi ievēro lietošanas pamācību! Ja rakstīts, ka jāatkāpjas 20 metru attālumā, tad tā arī jādara.

* Pirotehnikas izstrādājums jānovieto uz stabilas virsmas, lai tas neapgāztos un raķetes neielidotu cilvēkos vai ēku logos. Raķeti ar „kājiņu” var ievietot stabili vertikāli nostiprinātā (piemēram, zemē ieraktā) pudelē vai caurulē.

* Ja pirotehnikas izstrādājums nav nostrādājis, tam vismaz 15 minūtes nedrīkst tuvoties. Nenostrādājušu izstrādājumu atkārtoti aizdedzināt ir ļoti bīstami, jo tas var pēkšņi sprāgt. Vislabāk to neitralizēt, uzmanīgi iemetot ūdenī.

* Ķeries pie pirotehnikas izstrādājumiem tikai skaidrā prātā.

* Neļauj pirotehnikai nonākt bērnu rokās. Ne velti tos aizliegts pārdot personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

* Uguņošanas laikā rūpīgi jāpieskata mazi bērni, jo pietiek ar mirkli, lai mazulis pieskrietu pirotehnikas izstrādājumam.

* Izvērtē, varbūt labāk baudīt uguņošanu, ko sarīkojuši profesionāļi, nevis rīkot to paša spēkiem.