Desmit mazāk pazīstamas psiholoģiskas filmas, kas var mainīt jūsu domas

Foto no npr.org

Gadās tādas filmas, kuru noskatīšanās var mainīt viedokli, domas vai pat pasaules uzskatu. Tās nevar izmainīt cilvēku, bet var kļūt par sava veida uzliesmojumu, kas atver acis uz notiekošo, vai arī sava veida spērienu, kas mudinās darboties.

Piedāvājam 10 filmas, kuras diemžēl nav pienācīgi ievērotas liela budžeta un izreklamēto filmu aizsegā.

“Eksperiments”

Nosaukums oriģinālā “Das Experiment”

“Eksperiments” ir spēcīgs un nežēlīgs psiholoģisks trilleris, kas aplūko nopietnas morālas un ētiskas problēmas. Šokējoši ir arī tas, ka viss ekrānā redzamais – tīrākā patiesība. Filmas sižeta pamatā ir Stenfordas cietuma eksperiments, kura laikā 20 parasti cilvēki uz divām nedēļām brīvprātīgi kļuva par ieslodzītajiem un cietuma apsargiem. Kā jūs domājat, kas notiks ar cilvēku, ja viņam piešķirta neierobežota vara?

“Cilvēks nevietā”

Nosaukums oriģinālā “Den brysomme mannen”

Šīs neparastas filmas galvenais varonis nonāk pilsētā, kurā valda absolūta idille: tīras ielas, pārtikuši iedzīvotāji, visi ir laimīgi. Viņš dabū labu darbu, veiksmīgi apprecas un var atļauties burtiski visu. Bet viņš ir nelaimīgs. Nelaimīgs, jo šajā utopijā plastmasas veida laimīgajiem iedzīvotājiem trūkst kaut kā ļoti svarīga. Šī filma atstāj dīvainu pēcgaršu un vēlmi pārdomāt: vai esmu laimīgs savā pasaulē?

“Balsis”

Nosaukums oriģinālā “The Voices”

Šis ir stāsts par cilvēka instinktiem, izvēles problēmu un mūsdienu sabiedrības morāles rāmjiem. Izklausās garlaicīgi, vai ne? Un, ja raksturotu citādi: tas ir stāsts par skaistu puisi, kurš sajucis prātā, kļuvis par maniaku un apspriež to ar savu lamājošos kaķi un moralizējošo suni – kā tas jums patiktu? “Balsis” ir farsa, trakuma un absurda dzīres. Labi pagatavotam absurdam nav nepieciešamas garšvielas. Tas ir garšīgi. Tas ir dīvaini. Tas ir kā šokolāde ar desu.

Es, Ērls un mirstošā meitene”

Nosaukums oriģinālā “Me and Earl and the Dying Girl”

Lai gan stāsts patiešām ir par mirstošo meiteni, tas ir spilgts, aizkustinošs un nepavisam ne bēdīgs stāsts. Šajā filmā par skolēniem jūs neredzēsiet amerikāņu tīņu komēdiju kaitinošos atribūtus – varbūt tāpēc filma nekļuva populāra savās mājās. Šis stāsts liek domāt par nāvi un jēgpilnu dzīvi. Turklāt filma var ieinteresēt par klasiskajām filmām, pateicoties savām atsaucēm uz pasaules kino meistardarbiem.

“Balodis sēdēja uz zara pārdomās par eksistenci”

Nosaukums oriģinālā “En duva satt på en gren och funderade på tillvaron”

Šī ir diezgan specifiska filma par cilvēci plašākajā vārda izpratnē. Filma sastāv no daudzām ainām, kas attēlo gan parasto ikdienas rutīnu, gan pasaules mēroga notikumus, gan ciešanas, gan vilšanos, gan laimi. Katrā scēnā galvenais ir skarbs skatījums uz cilvēku ikdienas dzīvi, pelēcību, trulumu. Varbūt tādu filmu uzņemtu Kafka, ja būtu dzīvojis mūsu laikā.

“Kā atcerēties savus svētos”

Nosaukums oriģinālā “A Guide to Recognizing Your Saints”

Kā uzzināt, kāda veidosies tava dzīve? Īpaši, kāda būs nākotne, ja tava tagadne ir murgs… Ja jums šķiet, ka viss ir nepareizi, ka neesat savā vietā, ka ir laiks izrauties no šī apļa – noskaties filmu. Sapratīsi, kā to nevajadzētu darīt.

“Ieeja tukšumā”

Nosaukums oriģinālā “Enter the Void”

Faktiski “Ieeja tukšumā” ir Tibetas mirušo grāmatas ekranizācija, ko režisējis Gaspars Noe. Modernais rietumu skatījums paveicis savu – sanācis meditatīvs jaunatnes art-house. Neona Tokijas un bezgalīgu ceļojumu atmosfērā tiek izrādīta sava veida cieņa budistu filozofijai, tomēr ne visiem tas ir interesanti.

“Istaba”

Nosaukums oriģinālā “Room”

Šī filma šķita interesanta jau idejas stadijā: meiteni nolaupa ārprātīgais un uz daudziem gadiem ieslēdz mazā istabā. Tur viņa dzemdē dēlu un audzina, apgalvojot, ka istaba ir visa pasaule un ārpusē nekā nav. Un tad viņi aizbēg… Šī dziļā psiholoģiskā un filozofiskā drāma liek aizdomāties par daudz ko: par ieslodzījumu, par apkārtējo pasauli, par spēju pielāgoties dzīvei un par vientulību.

“Pikniks pie Nokarenās klints”

Nosaukums oriģinālā “Picnic at Hanging Rock”

Filma balstīta uz reāliem notikumiem: 1900. gada 14. februārī Austrālijā 3 meitenes un skolotāja par godu Visu mīlētāju dienai devās uz pikniku pie Nokarenās klints un noslēpumaini pazuda. Stāsts sanāca līdzīgs mīklainajai alpīnistu nāvei Djatlovas pārejā. Iedomājieties, ka cilvēks dzīvo, dzīvo un vienā dienā vienkārši pazūd. Kas varētu būt noticis? Un kas palicis pēc viņa?

“Larss un meitene”

Nosaukums oriģinālā “Lars and the Real Girl”

Galvenā varoņa Larsa dzīve ir tik noslēgta un vientuļa, ka viņa zemapziņa atrod oriģinālu izeju no situācijas: viņa dzīvē parādās meitene vārdā Bianka un viņa ir… lelle. Tas nemaz nav jautri, tiklīdz sāc izprast varoņa problēmas dziļumu. Mēs visi patiesībā esam traki. Būtībā ikvienam galvā ir savi tarakāni, kas laiku pa laikam patraucē viņu.

Avots: adme.ru