“Neveiksminieki žēlojas. Čempioni trenējas.” Cilvēki atklāj citātus, kas mainījuši viņu dzīves

Foto - omar alnahi, Pexels

Dalies! Padalīsies ar saviem iedvesmas vārdiem? Pastāsti, ko tieši šis citāts palīdzēja saprast, mainīt, uz ko iedvesmoja. Ja kādam no citētajiem zini autoru, uzraksti.

Stāvot uz Jaunā gada sliekšņa, daudzi atskatās atpakaļ, pārdomā noieto ceļu un kaļ nākotnes plānus. Gadās, ka Jaunā gada sākšanās ir motīvs, lai ko dzīvē mainītu, uzsāktu vai no kaut kā atteiktos uz visiem laikiem. Bet gadās arī tā, ka kaut kur nejauši izlasīts aforisms (tos sauc arī par sapresētām gudrībām), domugrauds, citāts ja ne gluži izmaina tavu dzīvi (bet gadās arī, ka izmaina), tad “atver acis”, iedvesmo, ietekmē, palīdz, kad aptrūcies spēka vai kļūst par tavas dzīves moto.

Daži piemēri “pašpikošanai”, lai atcerētos vai varbūt – iegūtu savu dzīves moto vai iedvesmojošu citātu. Cilvēki interneta vidē dalījušies, kādi citāti, kā un kāpēc ietekmējuši viņu dzīvi.

♥

“Man nav viss, kas man patīk. Bet man patīk viss, kas man ir.” Ļ. Tolstojs

Nav vajadzības nomocīt savu dvēseli ar nepiepildāmiem sapņiem un atlikt savu dzīvi, kamēr tie sasniegti. Ir svarīgi būt laimīgiem un pateicīgiem šeit un tagad. Dzīve pati par sevi ir dāsna dāvana, par kuru ir vērts pateikties Dievam, un tuvie cilvēki un materiālie labumi ir papildu un tikpat dāsnas dāvanas. Pateicība un mīlestība ir laimes atslēgas.

♥

“Ja tev paveicies saglabāt sevī bērna dvēseli, tad pats labākais tavā dzīvē vēl priekšā.” S. Lorēna

Es ticu, ka atklāts un bērnišķīgi naivs skatījums uz pasauli, apkārtējiem cilvēkiem un notikumiem palīdz man palikt pašai.

♥

“Kad man ir grūti, es vienmēr sev atgādinu, ka, ja es padošos, labāk nepaliks.” M. Taisons.

Neviens citāts man nav tā palīdzējis kā šis.

♥

“Ciešanu mērķis ir pasargāt cilvēku no apātijas, no garīgās notrulināšanās.” V. Frankls

V. Frankla grāmata mani dziedināja un atgrieza dzīvē, šī citāta praktisko pieredzi es sajutu, pasaule burtiski man atklājās no jauna.

♥

Frāze “Nav svarīgi, cik reizes tu pakriti, svarīgi – cik reizes tu piecēlies!” bija uzrakstīta ar flomāsteru Romas dzelzceļa stacijā uz soliņa. Es to izlasīju vienā no manas dzīves pagrieziena punktiem un jutu, ka tā tur bija uzrakstīta īpaši man. Kā vēstījums, atbildot uz manām šaubām… No tā brīža frāze ved mani caur dzīvi.

♥

“Pasaule, šķiet, balstās uz naudu un seksu… Es meklēju labākas lietas nekā šīs, piemēram: uzticība, mīlestība un patiesums.” Dž. Karandži

Šis teiciens man ir kā personisks orientieris.

♥

“Man ir pieticīga gaume – man pilnīgi pietiek ar pašu labāko.” O. Vailds.

Tā ir mana devīze! Es novēlu visām sievietēm būt pašpietiekamām, mīlētām un laimīgām!

♥

Man tiešām palīdz Pikaso citāts “Viss, ko jūs varat iztēloties, ir reāls.” Tas ir kā nojauc robežu starp reālo un iedomāto, un atgādina, ka mēs vairāk esam tas, kas iekšienē, nevis apstākļi un apkārtējie notikumi.

♥

” Dievs, dod man rāmu garu pieņemt visu, ko nespēju ietekmēt, drosmi ietekmēt visu, ko spēju, un gudrību vienmēr atšķirt vienu no otra.” K. Vonnegūts

Es pēc tā vados visās dzīves situācijās. Īpaši stresa apstākļos.

♥

“Viss, kas mūs nenogalina, padara mūs tikai stiprākus!” F. Nīče

Visi pārbaudījumi tiek sūtīti mums no augšas, un mums pa dzīvi jāiet cienīgi.

♥

“Viss, kas notiek, notiek uz labu, ja arī sākumā tā neliekas.”

Autoru nezinu, varbūt pati dzīve. Man šis citāts ir kā mantra, tas palīdz vieglāk izturēties pret problēmām, sīkām ķibelēm un tad, kad kaut kas nenotiek kā iecerēts.

♥

“Kurš vēlas, meklē iespējas, kurš nevēlas – attaisnojumus.” D. H. Mills

Šis citāts būtiski mainīja manu dzīvi. Es sāku rīkoties un līdz minimumam samazināju situācijas, kad nākas attaisnoties. Tāpat pateicoties citātam, mans komunikācijas loks ievērojami mainījās, es būtiski ierobežoju saskarsmi ar cilvēkiem, kuri meklē attaisnojumus. Ir patīkami sasniegt mērķus, nevis izdomāt, kāpēc tos nesasniedzi.

♥

“Netici savām acīm: tās redz tikai šķēršļus.”

Vārdi man bija kā zibens spēriens, jo ir tik patiesi.

♥

“Labāk ir izdarīt un nožēlot, nevis neizdarīt un nožēlot.”

Ļoti palīdz dzīvē.

♥

“Dzīve paiet neatkarīgi no tā, vai mēs esam laimīgi vai nē.”

Frāzi pamanīju kādā psiholoģiskām tēmām veltītā forumā, autors diemžēl nav zināms. Citāts mainīja manu pasaules uzskatu.

♥

” Nekad nepārtrauc smaidīt, pat tad, ja ir skumji: kāds var iemīlēties tavā smaidā.”

Tā ar mani notika – man nebija labākais laiks dzīvē, bet es vienmēr smaidīju, un manā smaidā iemīlējās cilvēks, ar kuru tagad esmu kopā.

♥

“Nepaļaujies šajā pasaulē pārāk ne uz vienu, jo pat tava ēna pamet tevi, kad iestājas tumsa.”

Visgrūtākajā brīdī palīdzīgu roku pastiepj tie, no kuriem vismazāk to gaidi. Tā notika arī ar mani.

♥

“Nekad neatriebies neliešiem. Tikai esi laimīgs. Viņi to nepārdzīvos.” J. Ņikuļins

Šī frāze man ļoti palīdzēja dzīvē un daudz iemācīja!

♥

“Mēs bijām pietiekami gudras, lai izaudzinātu savus bērnus, arī bērni būs pietiekami gudri, lai izaudzinātu savējos. Mazbērni ir tikai jāmīl. Lai vecāki nodarbojas ar audzināšanu.”

Ļoti palīdz netraucēt dēlus ar saviem gudrajiem padomiem.

♥

“Nekad netaisnojies! Taviem draugiem tas nav nepieciešams, bet tavi ienaidnieki nenoticēs.” E. Habards

Man pavisam vienkāršs padoms.

♥

“Dariet visu, lai izvairītos piedēvēt sev upura statusu. Brīdī, kad sāc vainot kādu citu, tu grauj savu apņēmību kaut ko mainīt.” J. Brodskis

Mani pārsteidza šī frāze kā zibens no skaidrām debesīm un tas notika brīdī, kad tas patiešām bija vajadzīgs.

♥

“Laime ir tad, ja no debesīm krīt zvaigzne, bet tev nav, ko vēlēties.”

Es gan teiktu – ja vienīgā vēlēšanās ir, lai nekas nemainās.

♥

Daži iedvesmojoši citāti bez sīkāka stāsta, kā tieši tie dzīvē palīdzējuši.

– Tev ir sapnis? Skrien pie tā! Nesanāk? Tad ej! Nevari paiet? Rāpo! Nevari? Tad vismaz nogulies un guli sapņa virzienā!

– Ja nevari mainīt situāciju, maini savu attieksmi pret to.

– Izdzīvojuša pašnāvnieka vārdi: “Visu dzīvē var labot, izņemot vienu lietu – tu jau lido no tilta.”

– Nevajag ķepuroties ar pēdējiem spēkiem, kad slīksti. Jāpataupa enerģija, lai brīdī, kad pieskarsies upes dibenam, izmantotu to un atspertos. Tas ir vienīgais veids, kā izdzīvot šajā situācijā.

– Disciplīna ir lēmums darīt to, ko jūs patiešām nevēlaties darīt, lai sasniegtu to, ko patiešām vēlaties sasniegt. (Dž. Maksvels)

– Četrdesmit ir jaunības vecums, piecdesmit ir vecuma jaunība.

– Ja tu vari par to sapņot, tad vari arī izdarīt.

– Ikvienam ir tik daudz spēka, lai nodzīvotu šo dienu līdz vakaram.

– Ja gribi iegūt ko tādu, kas tev nekad nav bijis, tad tev ir jādara kas tāds, ko nekad neesi darījis.

– Ja tu neīsteno savus sapņus, tad tu īsteno kāda cita sapņus.

– Neveiksminieki žēlojas. Čempioni trenējas.

– Labākais laiks koka stādīšanai bija pirms 20 gadiem. Nākamais labākais laiks ir šodien. (ķīniešu sakāmvārds)

– Mēs esam šeit, lai atstātu savas pēdas Visumā. (S. Džobs)

– Labs plāns, kas izpildīts zibens ātrumā šodien, ir daudz labāks nekā ideāls plāns rītdienai. (Dž. Patons)

– Dari ko vari ar to, kas tev ir, tur, kur atrodies. (T. Rūzvelts)

– Tas, kurš meklē miljonus, ļoti reti tos atrod, bet tas, kas nemeklē, neatrod nekad. (O. Balzaks)

– Agrāk es teicu: “Es ceru, ka viss mainīsies.” Tad es sapratu, ka pastāv tikai viena metode, lai viss mainītos – mainīties pašam. (Dž. Rons)

– Neveiksme ir vienkārši iespēja sākt no jauna, bet gudrāk. (H. Fords)

– Mūsu lielākais trūkums ir tas, ka mēs pārāk ātri nolaižam rokas. Visdrošākais veids, kā gūt panākumus, ir visu laiku mēģināt vēl vienu reizi. (T. Edisons)

– Nabadzīgs, neveiksmīgs, nelaimīgs un slims ir tas, kurš bieži lieto vārdu “rīt”. (R. Kijosaki)

– Es necietu sakāves. Es vienkārši atradu 10 000 veidu, kas nedarbojas. (T. Edisons)

– Ja mīli divus un ir jāizvēlas, izvēlies otro. Ja tu patiešām mīlētu pirmo, otrais nekad nebūtu parādījies.

– Dari to, ko vēlies, jo vienalga tevi nosodīs, lai ko tu arī nedarītu.

– Uz laimi ceļa nav. Laime ir pats CEĻŠ.

– Tikai labais ir paliekošs, pārējais viss izgaist. Ja kāds nodara tev ļaunu, uztver to kā nejauša zara sitienu mežā. Uz to taču nedusmojas.

– Ja mēs satiktos tuksnesī, tā būtu laime. Bet mēs dzīvojam burzmā un nepamanām tos, kuri ir līdzās.

– Optimistiem piepildās sapņi, pesimistiem – murgi.

– Ja nomainīsi vārdu “problēma” uz vārdu “piedzīvojums”, dzīve kļūs daudz interesantāka.

– Ja jums liekas, ka es esmu nolaidusi rokas, tad jūs kļūdāties – es vienkārši noliecos pēc laužņa.

– Nestrīdies ar cūku. Abi nosmērēsieties ar dubļiem, bet cūkai tas patīk.

– Sieviete ir kā zeme – naktī atdos to siltumu, ko pa dienu būs saņēmusi.

– Mēs dzīvojam tik daudz, cik tiekamies ar saviem mīļajiem.

– Nežēlojies par dzīvi, jo tad tā tev parādīs, ka var būt vēl sliktāk. Esi laimīgs ar to, kas tev ir, bet vienmēr centies to uzlabot!

– Ikviena slimība ir signāls tam, ka mēs nepareizi domājam, nepareizi jūtam, ka mums psiholoģiski jāmaina ir pašiem sevi. (V. Jaunzeme)

– Tu nevienam neesi vajadzīgs šai dzīvē. Un tas brīdis, kad tu esi kādam vajadzīgs, būtu jāuztver kā svēts brīdis un tam būtu jāiet pretim. Varbūt, ka tev nav vajadzīgs šis cilvēks, bet, ja tu kādam esi vajadzīgs, – ej, jo daudzi tev neuzdāvinās šo sajūtu. Beigu beigās tu vienalga paliksi ar sevi, arī divatā esot.

Izmantotas idejas no autores izveidotas diskusijas interneta vidē un lapām

http://www.psychologies.ru/events/games/konkurs-tsitata-kotoraya-izmenila-vashu-jizn/