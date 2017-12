Aromterapija: Palīdz pret nemieru, sāpēm, paaugstinātu asinsspiedienu un atklāj zemapziņas akmeņus!

Foto - Shutterstock

Aromterapija ir netradicionālās medicīnas metode, kas var palīdzēt uzlabot emocionālo stāvokli, uzvarēt kaitīgos ieradumus vai sakārtot prāta haosu, liekot lietā dažādas smaržvielas, galvenokārt – augu ēteriskās eļļas. Pirmais solis aromterapijas kursā ir diagnostikas tests, ar kuru iespējams precīzi noskaidrot, kas traucē dzīves harmonijai, un tikai tad var sākt pašu terapiju. Lai labāk izprastu šo metodi, devos uz diagnosticējošo smaržu procedūru, lai uzzinātu, kas gulst manā zemapziņā.

Aromterapija – šis nosaukums jau kādu laiku Latvijas iedzīvotājiem nav svešvārds, tas jau pats par sevi ievieš skaidru domu, kas tajā notiek, – terapijas laikā talkā nāk smaržas un aromāti. Par to esam rakstījuši arī žurnāla 36,6°C slejās.

Lai arī skeptiķi un ārsti noliedz šīs terapijas efektivitāti, tie, kas izmēģinājuši aromterapiju, atzīst – tā patiešām darbojas. Starp aromterapijas pacientiem ir bijušas arī vairākas Holivudas zvaigznes un supermodeles, piemēram, Miranda Kerra izteikusies, ka tieši aromterapija viņai palīdzējusi pārvarēt depresiju pēc šķiršanās no aktiera Orlando Blūma. Aromterapiju ir iecienījuši aktieri Breds Pits, Kirstena Dansta, Dženifera Anistone un Rīza Viterspūna.

Veicot nelielu izpēti zinātnisko rakstu sadaļā, secināju, ka šī ārstniecības metode ir uzrādījusi pozitīvus rezultātus tieši to pacientu vidū, kas sirgst ar paaugstinātu asinsspiedienu, hroniskām sāpēm, nemieru, ilgstošu stresu un depresiju. Honkongas universitātes pētījumā, kurā ar aromterapiju dziedināja vecos ļaudis, noskaidrots, ka aromterapija manāmi samazināja gan sirmgalvju fiziskās sāpes, gan emocionālās problēmas. Turklāt jāņem vērā, ka ēteriskās eļļas nerada bīstamus blakusefektus, pieradumu vai atkarību, kā tas mēdz būt ar psihiatrijā izmantojamiem medikamentiem. Līdz ar to aromterapija patiešām varētu būt kā alternatīva dažām tradicionālajām psihiatrijas metodēm.

Neticība pārvarēta

Aromterapija sākas ar diagnostikas testu, kurā vispirms noskaidro, kas vispār ir jāārstē un kur slēpjas mentālo, emocionālo vai fizisko problēmu cēlonis. Tests ir salīdzinoši vienkāršs – tā gaitā jāizsmaržo aromterapijas ēterisko eļļu komplekts un no tā jāatlasa tās eļļas, kuras ļoti patīk, tās, kuras šķiet neitrālas, un tādas, kuru smarža nepatīk. Kad testējamais visu kastīti izostījis un sagrupējis eļļas, nākamais uzdevums ir atlasīt pirmos piecus favorītus katrā grupā un sakārtot tos dilstošā secībā. Tās arī būs tās eļļas, kas parāda šābrīža aktuālākās vajadzības.

Tests nepieciešams, jo aromterapija nenotiek, izmantojot kādu vienu noteiktu eļļu, kas palīdzēs pret visām kaitēm. Katram cilvēkam ir savs psihoemocionālais fons, mentālais stāvoklis un fiziskā forma – uz to iedarbojas aromterapija. Tā ir vērsta uz katra individuālajām īpatnībām un vajadzībām.

Lai veiktu šo testu, devos ciemos pie aromterapeites Ingas Milleres un izpētīju, kā tas ir – ļaut ožai atklāt manas vājības, iekšējās problēmas un arī fizisko problēmu cēloņus. Jāpiebilst, ka arī es sevi pieskaitu pie skeptiķiem un aromterapiju līdz šim nebiju mēģinājusi. Šķita, ka šī ārstniecības metode tāda pesteļošana vien ir. Tomēr aromterapijas tests izrādījās ļoti precīzs. Arī es izsmaržoju kasti ar mazām pudelītēm. Katrā no tām atradās vien maza smaržeļļas pilīte.

Ēterisko eļļu komplektā atrodas dažādu aromātu variācijas – tās ir gan saldas, gan rūgtas, pat tādas, kas atgādina klepus sīrupu, alkoholu un smaku internacionālo studentu kopmītņu virtuvē. Smaržošanas process ir ilgs, taču aizraujošs – man tā šķita kā spēle vai kāds zinātnisks eksperiments ar ožu. Kad visas pudelītes ir sašķirotas un atlasītas piecas mīļākās smaržas dilstošā secībā, seko aromterapeites verdikts par manu stāvokli.

Vaniļa – ilgas pēc mammas

Tests vienmēr ir unikāls – nav divu vienādu, un nav svarīgi, cik daudz izvēlamies pozitīvās eļļas, bet ir svarīgi, kādas. Tieši tās eļļas, kuras degunam šķiet vispievilcīgākās, ir tās, kas norāda uz problēmām, – aromāts sniedz tādu kā emocionālo komfortu, pēc kā tiecamies, vēloties ko mainīt vai sasniegt savā dzīvē. Lielisks piemērs ir mātes piens – to dzerot, mazulis jūtas mīlēts, drošībā, paēdis. Šīs sajūtas bieži vien ir tās, pēc kurām cilvēks ilgojas arī tad, kad jau ir pieaudzis. Mātes piens satur tādus komponentus, kas atrodas arī vaniļas eļļā, tāpēc daudziem šī smarža ir īpaši tīkama. Turklāt šo fenomenu varam novērot ikdienā – kad jūtamies nomākti, bieži vien roka sniedzas pēc saldumiem vai kūkām, kas satur vaniļu.

Savukārt pretējā zonā atrodas tās dzīves jomas, kas nav aktuālas vai izraisa vēlmi no tām atturēties. Novērots, ka sievietes, kuras nav gatavas veidot attiecības ar vīriešiem vai jūtas aizvainotas no pretējā dzimuma puses, negatīvo eļļu pusē ierindos vīriešu hormonālās eļļas. Bet neitrālo zonu neizskata – tās ir eļļas, kas neizraisa spēcīgas negatīvas vai pozitīvas emocijas.

Mans rezultāts bija visai amizants – negatīvajā pusē bija ļoti liels skaits pudelīšu ar eļļām, kas radīja kādas konkrētas asociācijas, piemēram, zāles, pirts eļļas, bērnības traumatisko pelašķu tēju vai spēcīgu grādīgo dzērienu smaku. Bet pozitīvo eļļu pusē atradās pavisam neliels daudzums pudelīšu, no kurām pirmās piecas bija tādas eļļas, kuru nosaukumi mani nemaz neuzrunāja. Pirmais favorīts bija dzintara eļļa, tālāk sekoja meža apelsīns, greipfrūta eļļa, mandarīns un eļļa ar ilangilanga koka aromātu.

Tātad klāt bija grūtākais testa posms – uzklausīt, kāpēc deguns norādījis tieši uz šīm piecām smaržām. Terapeite pēc smaržu izvēles atklāja, ko nozīmē katra no smaržām, un sīki izklāstīja, kāpēc tās esmu izvēlējusies. Pirmo eļļu rezultāts patiešām sakrita ar manām izjūtām un precīzi izskaidroja manas vēlmes, ikdienas noskaņojumu. Atklāja pat manu atkarību no saldumiem un alerģijas. Jāatzīst, ka arī daži no secinājumiem nešķita attiecināmi uz mani, – tie bija vairāk saistīti ar tuvinieku peripetijām, taču pilnīgi skaidrs – es spēju atrast saikni starp šiem izskaidrojumiem. Var teikt, ka rezultāts bija 1:0 aromterapijas labā.

INTERESANTI. Dzintara aromāts – nedrošība

Pirmā manis izvēlētā eļļa bija dzintara eļļa, un, kā atzīst aromterapeite Inga Millere, šo eļļu patlaban izvēlas aptuveni 95% no visiem klientiem. Tā atklāj, ka esam negatīvās informācijas valgos, – ik dienu dzirdam kādu šausmu stāstu ziņās, uzzinām par negodīgiem politiķiem vai noklausāmies citu cilvēku čīkstēšanu, kas pēc kāda laika iespaido katru individuāli. Dzintara eļļas izvēle liecina, ka jūtamies nedroši, nestabili un nespējam atrast veidu, kā atslēgties no negatīvajiem dienas notikumiem. Savukārt krīzes laikā populārākās eļļas bija ar greipfrūta, apelsīna, liepas un tuberozes aromātu. Līdz ar to pēc izvēlētajām eļļām savā ziņā arī var pavērot sabiedrībā valdošos procesus un lielus notikumus, kas atstāj iespaidu uz katru cilvēku kā sabiedrības daļiņu.

Iedarbojas uz smadzeņu centru

Aromterapijas testa laikā arī radās šis lielais jautājums – kā vispār ar ožu un aromātiem var nomierināt manu vai citu klientu emocionālo diskomfortu? Izrādās, ēteriskās eļļas iedarbojas vairākos līmeņos. Pirmais līmenis, uz ko tās nostrādā, ir fiziskais: tās var koriģēt dažādu veidu fizioloģiskos procesus, iedarbojoties uz epifīzi un hipofīzi, tādējādi – uz elpošanu, gremošanu, asinsriti, urīnizvadizvadsistēmu un nervu sistēmu. Nākamais ir emocionālais līmenis, jo ēterisko eļļu impulss tiek novadīts līdz hipotalāmam, kas ir jūtu centrs, tas atbildīgs par emocijām: dusmām, prieku, empātiju, simpātijām, antipātijām, labsajūtu, harmoniju. Šo kairinājumu un eļļu nestās informācijas iedarbības rezultātā hipotalāmā rodas dažādas emocijas.

Pēc tam tiek sasniegts arī mentālais jeb domu līmenis: amigdala (apgabals smadzeņu deniņu daivā), kurā ir baiļu un traumatisko atmiņu centri, kas glabā informāciju no prenatālā vecuma (no laika vēl pirms piedzimšanas). Spēcīgos negatīvos emocionālos pārdzīvojumos justā smarža tiek noglabāta mandeļveida ķermenī. To sajūtot vēlreiz, atmiņā tiek atsaukti toreizējie notikumi. Interesanti, ka arvien vairāk mediķu nonāk pie secinājuma, ka no sākuma visas slimības rodas galvā un domās, kas tālāk rada emocijas un sajūtas, bet vēlāk atspoguļojas fiziskajā diskomfortā. Piemēram, bieži vien hroniskas galvassāpes vai gastrīts ir stresa izraisītas slimības, bet stress var būt radies no kāda pārdzīvojuma, traumas vai ilgstoša neapmierinājuma ar pašreizējo situāciju. Šādos gadījumos ārsti nespēs atrast fizisku, bioloģisku cēloni un izrakstīs zāles pret stresa radītajām sekām vai arī ieteiks doties pie psihiatra.

Savukārt, dodoties uz aromterapiju, pirmais solis būs cēloņa meklējumi un tā risināšana. Līdzko ir atrisināts cēlonis, pakāpeniski samazinās sekas, piemēram, galvassāpes vai vēdersāpes. Taču jāņem vērā – vienu reizi pasmaržojot eļļas pudelīti, problēmas neizgaisīs. Daži aromterapijas klienti ar diagnostikas testu stādā pat gadu vai pusotra, līdz nonāk līdz izārstēšanai.

Kas notiek pēc diagnostikas testa

Diagnostika ir garākais posms, kas daudziem aizņem vairākus mēnešus līdz pat gadam vai pusotram. Šajā laikā notiek tāda kā saiknes izveidošana ar ēterisko eļļu.

Tikai pēc tam sākas īstā ārstēšana ar aromterapiju. Reizēm mēdz gadīties, kad klients izvēlas savu iecienītāko eļļu un pēc kāda laika, daudz un dikti to smaržojot, pret šo aromātu izjūt riebumu. Aromterapeite skaidro – tas ir tāpēc, ka, paceļot, sakāpinot negatīvās emocijas vai sajūtas, mūsu pirmā instinktīvā reakcija ir no tām censties aizmukt. Piemēram, kad sāp galva, pirmais, ko darām, ir pretsāpju medikamentu lietošana. Ēteriskās eļļas ar laiku izceļ virspusē negatīvās sajūtas jeb iemeslu, kāpēc tās izvēlējāmies, tāpēc tās atkal gribas aprakt kaut kur dziļi sevī. Bet ar laiku šīs sajūta tā kā uzsprāgst, un tad gan kļūst daudz vieglāk. Respektīvi, aromterapijā ir jāstājas pretī saviem iekšējiem dēmoniem – līdz brīdim, kad ar tiem samierināmies vai tos pārvaram. Tajā brīdī emocijas tiek apvaldītas, un notiek arī ārējās izmaiņas – kļūstam harmoniski, laimīgāki un pašpārliecinātāki.

Ja kādu piemeklējuši smagi emocionālie traucējumi, piemēram, dziļa depresija, aromterapiju iespējams kombinēt ar citām ārstēšanas metodēm, kas palīdz sakārtot fizisko un emocionālo stāvokli. Piemēram, aromterapiju var kombinēt ar psihoterapiju, krāsu, smilšu terapiju vai tibetiešu skanošo trauku terapiju, homeopātiju vai Baha ziediem. Ir vairāki ģimenes ārsti, kas pacientiem iesaka izmēģināt aromterapiju vai to izmantot paralēli tradicionālās medicīnas metodēm, piemēram, psihiatrijai.

Var palīdzēt uzveikt atkarības un bezmiegu

Aromterapijas praksē ir gadījumi, kad cilvēki pārstāj spēlēt azartspēles, atsakās no alkohola un uzvar nebeidzamu cīņu ar bezmiegu. Uz aromterapijas seansiem nāk arī pacienti ar onkoloģiskajām saslimšanām, kuri ar aromterapiju iegūst psihoemocionālo komfortu. Runājot par vēža šūnām, pastāv teorija, ka arī aromterapija spējot uz tām iedarboties, taču šis fakts nav pilnībā pierādīts. Pašlaik pasaulē tiek veikti pētījumi, lai noskaidrotu, kā ēteriskās eļļas spēj iedarboties uz vēža šūnām dzīvniekiem.

MANS VĒRTĒJUMS

Aromterapijas diagnostikas tests mani pārsteidza un sarūgtināja manu iekšējo skeptiķi. Pirms devos uz testu, biju teju simtprocentīgi pārliecināta, ka tā būs tāda kā zīlēšana ar margrietiņu – ir problēma, nav problēma?

Tests gan spēja atklāt tās problēmas, kuras tāpat ļoti labi zinu un risinu, – tātad pārāk daudz jaunumu nebija. Taču ir neskaitāmi daudz cilvēku, kas neapzinās savu problēmu cēloņus, tāpēc pavisam noteikti aromterapiju ieteiktu tiem, kas nekādi nespēj izprast savu emocionālo diskomfortu un nav gatavi vai nespēj par to atklāti runāt ar ārstu, tuvinieku vai psihoterapeitu.

Ņem vērā! Ejot uz aromterapiju, arī pašam jābūt gatavam iesaistīties un strādāt ar sevi, atmest kaitīgos ieradumus, izbeigt sevis šaustīšanu vai vēlmi izolēt sevi no sabiedrības. Aromterapijas kurss būs kā palīgs, kas regulāri atgādinās par apņemšanos un bīdīs uz pareizā ceļa.