Asinsdonoru centrs šonedēļ rīkos izbraukumus pie donoriem piecās Latvijas vietās

Foto-LETA

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) šonedēļ rīkos piecus izbraukumus pie donoriem, aģentūru LETA informēja VADC.

Otrdien līdz plkst.14 notiks specializētā autobusa izbraukums pie Brīvības pieminekļa.

Trešdien donori tiks gaidīti Pļaviņu Kultūras centrā no plkst.10 līdz 13, kā arī specializētā autobusa izbraukumā Jūrmalā pie “Līgo Bazāra” no plkst.11 līdz 15.

Ceturtdien asinis varēs ziedot Varakļānu poliklīnikā no plkst.9 līdz 12, Auces kultūras centrā no plkst.10 līdz 13, kā arī specializētā autobusa izbraukumā pretī Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam no plkst.10 līdz 14.

Tāpat asinis var ziedot pastāvīgās ziedošanas vietās, piemēram, VADC telpās Sēlpils ielā 9, stacionārā “Gaiļezers”, Daugavpils reģionālajā slimnīcā un citur.