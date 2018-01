Bezmaksas mobilā lietotne šogad Latvijā palīdzējusi atklāt 20 melanomas gadījumus

Foto - Shutterstock

Šogad atklāto mobilo melanomas skrīninga lietotni We Care, Be Aware izmantojuši jau vairāk nekā 6100 cilvēki no 23 valstīm. Lietotne ļauj veikt bezmaksas melanomas skrīninga testu attālināti, saņemot ātru dzimumzīmju pārbaudi, kas var būt izšķiroša potenciālas melanomas gadījumos. Tādā veidā Latvijā pēdējo astoņu mēnešu laikā ir atklāti vairāk nekā 20 melanomas gadījumi.

Valsts galvenā onkoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Dace Baltiņa aicina būt modriem attiecībā uz neparastiem pigmentveidojumiem. “Mainoties cilvēku sauļošanās paradumiem, tai skaitā pieaugot iespējai atvaļinājumus pavadīt siltajās zemēs ar pastiprinātu saules intensitāti, kā arī uzlabojoties diagnostikai, no jauna atklāto melanomas gadījumu skaits pēdējā desmitgadē Latvijā pieaudzis uz pusi. Šobrīd tie ir ap 200 cilvēku, kam šī diagnoze noteikta pirmo reizi mūžā. Jebkurš neparasts pigmenta veidojums noteikti jāpārbauda, tādēļ cilvēkiem pašiem jābūt gana modriem, un aplikācija ir ļoti vienkāršs veids, kā to izdarīt ne tikai pašam sev, bet arī saviem ģimenes locekļiem, draugiem un paziņām.”

Mobilā lietotne We Care, Be Aware ir bezmaksas iespēja ikvienam veikt melanomas skrīninga testu ar savu viedtālruni vai citu viedierīci. Katru saņemto dzimumzīmju attēlu izvērtē onkologs. Atbildi lietotājs saņem uz norādīto e-pastu trīs dienu laikā pēc skrīninga testa veikšanas.

Mobilo lietotni We Care, Be Aware iespējams lejupielādēt Google Play un Apple AppStore, kur tā ir pieejama un izmantojama bez maksas. Vairāk informācijas: www.melanoma.lv