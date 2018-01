Es tevi tā mīlu – vairāk par sevi pašu! Par atkarību attiecībās

Foto - pexels.com

“Es daru visu viņa dēļ, es tā viņu mīlu, cenšos, lai mums, lai vīram viss būtu labi. Pirms kāda laika sāku justies slikti, moka tāds kā nemiers, trauksme, zudusi apetīte. Ārsti vainu neatrod. Kas ar mani notiek?” Tā vaicā kāda sieviete. Psihoterapeite pieļauj, ka tas saistīts ar atkarīgām attiecībām.

“To var dēvēt par pārņemtību ar otru cilvēku. Būtībā tā ir atbildības uzņemšanās par svešu dzīvi un nevarēšana vai baidīšanās uzņemties atbildību tikai par savējo,” saka atkarību speciāliste Ilze Maksima.

Sadegt attiecībās

Visa mana dzīve ir mans partneris, mūsu ģimene! Tā teic sieviete un vēstī to no sirds.

“Esam sociālas būtnes, un ikvienam ir būtiski, lai viņu pieņem saprot, novērtē, bet tomēr nav jāizšķīst otrā cilvēkā tik ļoti, ka aizmirst pats sevi. Savām vajadzībām velta pārāk maz laika, sāk sevi it kā noliegt. Ja attiecībās cilvēks sadeg, tātad kaut kas nav kārtībā. Nekad neticēšu, ka sieviete, kura dzīvo problemātiskās attiecībās, var likt roku uz sirds un apgalvot, ka jūtas labi,” – tā Ilze Maksima.

Protams, jebkuras attiecības nes līdzi nepieciešamību rēķināties ar partneri, rūpes vienam par otru, savā ziņā arī atteikšanos par labu otram. Tomēr nevar būt tā, ka dzīves centrā ir tikai otrs. Ja visu laiku cenšas sekot līdzi, ko otrs domā un jūt, nepārtraukti pārspīlēti rūpējas, mēģina izpatikt, visu piedod. Ja visiem spēkiem cenšas, lai partnera noskaņojums būtu labs, nekas viņu nesakaitinātu. Ja pastāvīgi tiecas izprast viņa vēlmes, ja tā kļūst pat par tādu kā apmātību, ja tikai no partnera atkarīgs paša psiholoģiskais komforts vai diskomforts, tās vairs nav veselīgas attiecības.

Viņa kļūst atkarīga no vīrieša klātbūtnes, no viņa atzinības, no viņa vajadzības pēc savas partneres. Šī vajadzība sievieti vada un kontrolē. Pamazām sieviete kļūst atkarīga no šīs mīlestības – pat ja domā, ka nekad to nesaņems.

Svarīgi! Biežāka ir situācija, kad sieviete ir līdzatkarīga vai atkarīga no attiecībām, jo sievietei vairāk raksturīgas emocionālas izpausmes, nedrošība. Tomēr jebkurš var nonākt šajā slazdā, tajā var ne tikai iekrist, bet arī iet bojā kā personība.

Kā pa viļņiem

* No attiecībām atkarīgs cilvēks patiesībā alkst mīlestības, kas aizpildīs kādu tukšumu viņā. Tās ir alkainas cerības, ka pūļu rezultātā partneris sniegs to, ko cilvēks vēlas sagaidīt: maigumu, atbalstu, drošību.

* Atkarīgas attiecības mēdz piepildīt ļoti spēcīgas jūtas, kas mainās kā pa viļņiem: te piepilda mīlestība, elpu aizraujoša laimības sajūta, te pārņem izmisums, nedrošība, greizsirdība… Dzīvot šādā sakāpinātā intensitātē ir tiešām grūti.

* Aplamais, stereotipiem pārblīvētais modelis, kā jādzīvo ģimenē, kādām jābūt attiecībām starp partneriem, nereti ir nolūkots vecāku ģimenē vai aizgūts dzīves laikā, atrasts grāmatās vai kinofilmās.

* Lomas ģimenē – kritiķis, glābējs un upuris – visu laiku mainās. Vienubrīd kritizēju: kā tu rīkojies un kā tā drīkstēji. Tad pieņemu upura lomu – ak, es, nabadzīte, visu daru, bet pēc tam atkal esmu māte glābēja, kas visu kontrolē un palīdz. Šiem posmiem ikvienās attiecībās izejam cauri, taču nevienā no tiem nedrīkstētu iestrēgt.

* Kāpēc rodas atkarība no attiecībām? Bieži vien to provocē bailes no vientulības. Taču kādu laiku pabūt vienam nav tas pats, kas vientulība, atstumtība vai izolētība.

Vienatne saprātīgās devās ir veselīga– pabūt ar sevi, saprast savas domas, pārdomāt notiekošo un visu dzīvi. Veidot dialogu ar sevi, cienīt sevi, atrast prioritātes dzīvē. To nevar izdarīt lielā kņadā, bet tikai vienatnē ar sevi.

* Nereti šāda sevis noliegšana ir saistīta ar partnera pārmērīgu greizsirdību, vēlmi kontrolēt, īpašnieciskumu. Mīļā miera labad sieviete ziedojas vīrietim, taču faktiski šādā veidā notiek otra cilvēka patoloģijas atbalstīšana.

“Ja mīl, tad gan paļaujas, gan uzticas, gan palīdz, bet nevis kontrolē, rīko greizsirdības scēnas bez iemesla, vēršas pret partneri patoloģiskā veidā,” uzsver atkarību speciāliste.

Sieva, ne īpašums

Kaut vai neliela sievietes patstāvība vai pašapliecināšanās ātri vien parādīs, vai vīrietis ir nobriedis kā personība. Ja viņš pret sievietes sperto soli protestē, dusmojas, aizliedz to, šķiet, ka viņš it kā būtu nedrošs par savu sievu, taču patiesībā pats nav garā un emocijās spēcīgs, nav pilnība.

Ikviena sieviete var mēģināt analizēt sevi: ko jūt, ko domā, kas patīk, kas nepatīk, kas garšo, kas interesē, ko vēlas… Un tad saprast, ka viņa var būt un pastāvēt neatkarīgi no tā, vai kāds viņai ir blakus, vai nav. Jāsaprot, ka viņa pati var atbildēt par to, ko jūt, domā, vēlas un dara, nevis kāds cits ar savu izturēšanos liek domāt, justies vai darīt. Tādā gadījumā pārmaiņas ir iespējamas. Viss atkarīgs no tā, cik liels ir viņas iekšējais spēks.

Ne viena vien sieviete, sākot apjaust sevi, ātri vien pamana, ka attiecības ar šo vīrieti nav auglīgas, nerada pēctecību personības attīstībā, jo tad taču viņam vajadzētu uzklausīt un saprast, dalīties. Abi ir pieauguši cilvēki, un katrs ir atbildīgs par to, kāds ir šajās attiecībās.

Svarīgi! Laimes un labsajūtas avots nav izmisīgi jāmeklē citos. Tas ir katrā pašā. Nav nepieciešams nepārtraukts atzinīgs vērtējums no citiem. Atrodi un attīsti savu paša iekšējo miera, labsajūtas un pašapziņas raidītāju.

Der zināt

Salīdzinām, kas raksturo veselīgas (mīlestības), bet kas – neveselīgas (atkarīgas) attiecības.

Atšķirība starp mīlestību un atkarību

Mīlestība

1. Iespēja augt; vēlme, lai arī otram būtu iespēja augt

Atkarība

1. Intensīva vajadzība un apmātība pēc otra kā mīlestības pierādījums (jo pats jūtas nedroši, vientulīgi)

Mīlestība

2. Nodalītas intereses, katram ir arī savi draugi, tiek saglabātas citas draudzīgas attiecības

Atkarība

2. Pilnīga iesaistīšanās otra dzīvē, ierobežota sociālā dzīve, noslēgšanās no iepriekšējiem draugiem un interesēm

Mīlestība

3. Iedrošinājums abpusējai izaugsmei, pārliecība par savu pašvērtējumu. Uzticēšanās, atklātība

Atkarība

3. Rūpes par otra uzvedību, atkarība no viņa atzinības attiecībā uz savu pašvērtējumu. Greizsirdība, īpašnieciskums, aizbildnieciskums

Mīlestība

4. Vēlme riskēt un realitātes izjūta

Atkarība

4. Pilnīgas neievainojamības meklējumi – visu iespējamo risku novēršana

Mīlestība

5. Māka baudīt vienatni

Atkarība

5. Nespēja izturēt attālināšanos (pat strīda gadījumā), vēl lielāka pieķeršanās. Ja tomēr iznāk attālināšanās, tas rada apetītes zudumu, nemieru, miegainību, apjukuma mokas

* Rakstā izmantota amerikāņu rakstnieces un pētnieces Melodijas Bītijas grāmata Pārtraukt līdzatkarību