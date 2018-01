Pilnībā kompensēs medikamentus Krona slimības, čūlainā kolīta un psoriāzes pacientiem

Foto - Shutterstock

Lai uzlabotu medikamentu pieejamību Krona slimības, čūlainā kolīta un psoriāzes pacientiem, šodien, 4.janvārī Ministru kabineta sēdē apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts*, kas paredz paaugstināt zāļu kompensācijas apmēru no 75% uz 100%.

Krona slimība un čūlainais kolīts ir hroniskas, bieži progresējošas slimības ar augstu invaliditātes risku, kuras var skart jebkuru gremošanas trakta daļu no mutes līdz anālajai atverei. Savukārt psoriāze ir viena no visbiežāk sastopamām ādas slimībām, kas industriāli attīstītās valstīs skar vidēji 1,5–2% iedzīvotāju.

Iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes smagāko formu gadījumā svarīga ir regulāra zāļu lietošana un parasti vienlaikus jālieto vairākas zāles. Tā kā veselības stāvokļa dēļ var būt traucēta darbspēja un samazināti ienākumi, kompensācijas apmēram var būt izšķiroša nozīme, lai pacients iegādātos un lietotu visas viņam nepieciešamās zāles, novēršot slimības izraisītus neatgriezeniskus veselības traucējumus.

No 2014.gada pacientiem ar Krona slimību un čūlaino kolītu kompensējamo zāļu sarakstā (KZS) ir iekļautas divas bioloģiskās izcelsmes zāles. Neskatoties uz to, pacienti ne vienmēr spēj iegādāties šīs zāles, jo līdzšinējais pacienta līdzmaksājums pie 75% kompensācijas apmēra ir aptuveni 200 eiro mēnesī.

*Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība””