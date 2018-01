Zvaigznes dienā notiks labdarības koncerts projekta „Bēbīšu māja” atbalstam

Foto-Shutterstock

Zvaigznes dienā, 6. janvārī, plkst. 15:00 tirdzniecības centrā „Domina Shopping” ar vairāku Latvijā pazīstamu mūziķu dalību notiks labdarības koncerts, kura mērķis ir atbalstīt un sniegt palīdzību Tukuma „Bēbīšu mājas” iemītniecēm. Ikviens pasākuma dalībnieks aicināts ziedot, lai varētu nodrošināt nepieciešamās lietas „Bēbīšu mājā” patvērumu guvušajām māmiņām un viņu mazuļiem. Vienlaikus būs iespējams apskatīties arī fotoizstādi „Māmiņ, es Tevi mīlu”, kurā apkopoti jauno māmiņu skumjie un skarbie dzīvesstāsti. Labdarbības akciju organizē Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultātes studentes.

„Bēbīšu māja” ir īpaša jauno māmiņu atbalsta vieta Tukumā, ko izviedojusi misija „Pakāpieni”. Tās mērķis ir palīdzēt krīzes situācijā nonākušām jaunajām māmiņām no visas Latvijas, kuras palikušas bez patvēruma un atbalsta. Jaunās sievietes šajā mājā mitinās un saimnieko, līdz bērniņš sasniedz pusgada vecumu, pēc tam viņām jāspēj nostāties uz savām kājām, lai sāktu patstāvīgu dzīvi. Lai tas izdotos, ir ļoti svarīgi apgūt dažādas prasmes, kā arī nezaudēt cerību par savu dzīves mērķu sasniegšanu un laimīgu dzīvi bērniņam.

Labdarības koncertā 6. janvārī plkst. 15:00 tirdzniecības centrā „Domina Shopping” piedalīsies pārstāvji no misijas „Pakāpieni” un ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs dziedātāja Marta Ritova, mūziķi Ginta Krievkalna un Kristaps Krievkalns, ģitāristu duets „BAGUE DUO” – Aivars Hermanis un Ēriks Upenieks. Pasākumu vadīs Liene Bērziņa no „Māmiņu Klubs”.

Fotoizstādē „Māmiņ, es Tevi mīlu” varēs apskatīt fotogrāfijas un iepazīties ar jauno sieviešu stāstiem pirms nonākšanas „Bēbīšu mājā”. Ikvienam būs iespēja sniegt savu palīdzīgo roku un veikt ziedojumus pie fotoizstādes novietotajā ziedojumu kastē.

Projekta pārstāve Anna Karolīna Šaule saka: “Mēs vēlamies sabiedrībai atgādināt, ka bērns ir dāvana! Jaunās māmiņas ir pelnījušas cieņu par savu izvēli – laist pasaulē bērniņu un radīt viņam labāku dzīvi, nekā pašas ir piedzīvojušas. Šīs māmiņas ir jāiedrošina, jo, mīlot savu bērniņu, neviena mamma nevar būt slikta. No visas sirds ceram, ka kopīgas sarunas, radošas nodarbes un sabiedrības atbalsts ļaus jaunajām sievietēm apzināties, ka viņu izvēle – laist pasaulē bērniņu, neskatoties uz dzīves grūtībām – ir bijusi pareiza un nebūt ne nosodāma. Mēs „Bēbīšu mājā” tikām uzņemti ar sirsnību un mīlestību, kas mums lika saprast, ka palīdzēt misijai „Pakāpieni” ir bijusi pareizā izvēle, jo viņi dara neizmērojamu darbu. Šis labdarības projekts ir tikai sākums skaistai, ilgai draudzībai.”