12 vērtīgi pretvēža uztura ieteikumi

Ieteikumus atzīst speciālisti

Kas jāņem vērā, lai ar uzturu neveicinātu vēža rašanos vai palēninātu slimības attīstību, iesaka amerikāņu ārsts, grāmatas Antitcancer. Pretvēža dzīvesveids autors Deivids Servens–Šreibers (tā izdota arī latviski). Pats pārcietis galvas smadzeņu audzēju, tāpēc viņa zinātnieka un ārsta viedoklim un vienlaikus pacienta pieredzei ir īpašs svars un dziļums. Grāmatu par vērtīgu atzinuši arī Latvijas onkologi, piemēram, Dace Baltiņa un Jānis Eglītis.

Ēdiet kā senatnē

Ikdienas uzturā ievērojiet šādu proporciju – 80% dārzeņu, 20% dzīvnieku olbaltumvielu. Gaļu ēdiet retāk, kā piedevu dārzeņiem un saknēm, nevis otrādi.

Izvēlieties dažādi un kombinējiet

Katrai maltītei izvēlieties citus dārzeņus vai ikreiz miksējiet dažādus. Brokoļi kopā ar tomātu mērci, sīpoliem un ķiploku ir veselīgāki nekā bez tiem. Padariet par paradumu ēdienam pievienot sīpolus, ķiplokus un puravus.

Ēdiet dabisko

Kad vien iespējams, uzturā lietojiet bioloģiski audzētu pārtiku, tomēr ņemiet vērā – labāk ir ēst jebkurus brokoļus (tāpat citus dārzeņus un augļus, kam piemīt pretvēža iedarbība), nekā neēst tos nemaz.

Neaizmirstiet garšvielas

Pievienojiet ēdienam kurkumu kopā ar melnajiem pipariem – cepot, gatavojot mērci salātiem. Kurkumai piemīt pretiekaisuma efekts. Izmantojiet Vidusjūras reģionam raksturīgās garšvielas un garšaugus – timiānu, oregano jeb raudeni, baziliku, rozmarīnu, majorānu, dažādas mētras. Tās padarīs ēdienu aromātisku un vienlaikus var kavēt vēža šūnu attīstību.

Mazāk kartupeļu

Ogļhidrāti to sastāvā paaugstina glikozes līmeni asinīs, bet salda organisma iekšējā vide veicina iekaisumu veidošanos un ļaundabīgo šūnu augšanu. Turklāt lielražotāji kartupeļu audzēšanā bieži vien izmanto pesticīdus, minerālmēslus un citas ķīmiskas vielas.

Dodiet priekšroku mazām zivīm

Vismaz pāris reizes nedēļā ēdiet zivis – sardīnes, skumbrijas un citas mazās jūras zivis, jo tās satur mazāk iespējamā dzīvsudraba un cita kaitīga piesārņojuma nekā, piemēram, tuncis.

Izvēlieties veselīgākas olas

No dažādā piedāvājuma lietojiet dabiski barotu vistu olas vai tādas, kuras, pateicoties īpašai barībai, ir bagātinātas ar omega-3 taukskābēm, kas regulē šūnu augšanu.

Ēdiet rupja maluma maizi un pilngraudu produktus

Pilngraudu produkti, dažādu graudu maisījums mīklā, pievienotas klijas un sēklas ir veselīgāka izvēle nekā no baltajiem miltiem tapusi maize, konditorejas izstrādājumi vai makaroni. Ja reizumis ēdat balto miltu pastu (makaronus) – tad al dente. Tas nozīmē – no cieto kviešu miltiem gatavotu un vārītu tik ilgi, kad tā vēl ir drusciņ pacieta.

Saldumus aizstājiet ar augļiem

Atsakieties no saldinātiem gāzētiem dzērieniem un sulām, deserta vietā ēdiet augļus (īpaši tos, kuriem ir kauliņi) un ogas. Izvairieties no produktiem, kuru sastāvā minēto trīs pirmo uzturvielu vidū ir cukurs – arī brūnais. Ja kārojas saldumu, apēdiet gabaliņu tumšās šokolādes, kurā ir vairāk nekā 70% kakao.

Lietojiet veselīgus taukus

Olīvu un rapšu eļļa cepšanai un salātu aizdaram ir pareizā izvēle, domājot par vēža profi laksi. Atsakieties no sojas, saulespuķu un kukurūzas eļļas lietošanas uzturā, jo

tajās ir daudz omega-6 taukskābju.

Dzeriet zaļi

Dzeriet zaļo tēju – ieteicams vismaz trīs tases dienā. Tā ir gan tonizējoša, gan ievērojami mazina vēža risku.

Izņēmumi, nevis ikdienas ieradumi

Ja kādu no šiem ieteikumiem gadās neievērot, nepadariet to par ikdienišķu paradumu – atkāpes varētu būt tikai izņēmuma gadījums.

Raksts no tematiskā izdevuma “Ēd gudri, ēd vesels”