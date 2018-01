Ja liekā svara ir daudz, pat tikai 10 kilogramu nomešana būtiski uzlabo veselību

Foto - Fotolia/Picture-Factory

Nereti cilvēki ar lielu lieko svaru – 20, 30 un vairāk liekajiem kilogramiem – nevar saņemties notievēt, jo domā, ka obligāti jānomet viss liekais svars un tā šķiet neiespējamā misija. Taču klīnikas “Doktor Bormentalj” (Krievija) galvenais ārsts Aleksandrs Kondrašovs iedrošina, ka pat tikai desmit lieko kilogramu nomešana būtiski uzlabo veselību un ir tā vērta!

“Cik tad īsti jānomet liekā svara?” – šādu jautājumu dietologs dzird bieži. Un viņš to uzskata par svarīgu jautājumu, jo viņš bieži sastopas ar pacientiem, kuri, piemēram, sasnieguši 110 kilogramu svaru, neredz nekādu vērtību 11 nomestiem kilogramiem. “Pie kā tas noved? Pie tā, ka viņi noniecina savus tievēšanas rezultātus, un tādēļ kilogrami, kas tik grūti nogājuši, atgriežas. Tādēļ šodien vēlos nosaukt ļoti svarīgu mērķi. Veselība būtiski uzlabojas, kad jūs nometat 10% no sākotnējā svara. Piemēram, vīrietim, kura svars ir 90 kg, būtiska veselības uzlabošanās sāksies, nometot vien 9 kilogramus! Tik maz? – jūs jautāsit. Jā, tik maz. Bet šiem 10% ir nopietns fizioloģisks pamatojums. Būtībā pirmie aiziet abdominālie taukaudi – tie, kas lokalizējušies ap vēderu. Un tieši šie tauki ir tie, kas ir bīstami sirds un asinsvadu veselībai. Tātad minimāls svara zudums (minētie 10%) dod būtisku veselības uzlabošanos. Tātad – jūs nedaudz zaudēsit svaru un ar to ļoti būtiski samazināsit pēkšņas nāves iespējamību. Un tieši tas jums ir vajadzīgs, ja gribat dzīvot ilgāk.

Tāpēc novērtējiet mērķi un tā sasniegšanu – samazināt savu svaru vien par 10%. Turklāt to panākt ir diezgan viegli.

Tagad, saprotot, cik vērtīgs ir arī šāds neliels svara zudums, jūs to novērtēsit. Un ja novērtēsit, ir lielāka iespējamība, ka rezultātu saglabāsit. Ir labāk nomest 10 kilogramus un šo rezultātu saglabāt, nekā nomest 30 kilogramus un pēc tam pieņemties svarā par 15 kilogramiem. Otrā situācija ir sliktāka.

Pastrādājiet ar sevi iekšēji, lai pieņemtu šo “nelielo” mērķi un tā sasniegšanu. Apsoliet lepoties ar sevi, ja sasniegsit šo rezultātu.

