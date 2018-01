Mana profesija – nelietis: 9 pazīmes attiecībām ar vīrieti sociopātu

Foto - pixabay.com

Tā ierasts dēvēt vīriešus, kas iesaistās ģimeniskās vai mīļāko attiecībās ar emocionāli atkarīgām sievietēm, un sāk ņirgāties par viņām, izmantot morālu, dažreiz fizisku vardarbību. Viņus sauc par “sociopātiem”. Runā, ka tas ir viens no psihopātijas veidiem.

Sociopātiem raksturīgs empātijas trūkums. Viņi nespēj just līdzi, pažēlot, viņiem ir svešas pienākuma un atbildības sajūtas. Viņi neslikti visu nosaukto imitē, sakot: “Man ļoti žēl”, patiesībā viņiem nav žēl. Viņi ir bezsirdīgi, kurli pret citu ciešanām.

Toties viņiem ir labi attīstīta spēja izrādīt agresiju, nežēlību, cinismu un citas negatīvas īpašības. Sociopātiem raksturīgs sirdsapziņas trūkums. Iespēja izdarīt šo vai citu darbību tiek vērtēta vienīgi no pozīcijas “tas man ir/nav izdevīgi”.

Pat reāli soda draudi ne vienmēr attur no darbībām. Novērots, ka starp noziedzniekiem sociopātu īpatsvars ir lielāks nekā vidējais rādītājs iedzīvotāju vidū.

Viņi veikli sagroza galvu sievietei un pēc tam ciniski pamet. Viņi darbojas pēc līdzīgas shēmas, to zinot, ar lielu varbūtības pakāpi iespējams saprast, ka jūs ievilina toksiskās attiecībās.

Pazīme Nr.1: Pirms tevis nevienu neesmu mīlējis!

Tieši šo frāzi tev teiks sociopāts. Viņš to darīs zināmu daudzos veidos, bet vienmēr – jūsu iepazīšanās sākumā. Viņš pārliecinās tevi, ka esi īpaša, pacels uz pjedestāla, maigi turēs roku, skumji nopūtīsies…

Viņš radīs kosmiskas, fantastiskas mīlas atmosfēru, ko pasaule iepriekš nav pazinusi. Ko upuris? Viņai tiks liels gods: sasildīt nelaimīgo ar savu mīlestību, izraut viņu no tumsas, parādīt viņam, cik brīnišķīgi ir mīlēt un tikt mīlētam. Viņa pašaizliedzīgi apņemas izpildīt savu misiju, tā vietā, lai aizdomātos: kā varēja gadīties, ka cilvēks ir sasniedzis nobriedušu vecumam un nevienu nav mīlējis? Tas nav normāli.

Pazīme Nr.2: Tu esi pirmā sieviete, kuru viņš uzskata par cienīgu

Tūkstošiem, tūkstošiem sieviešu uzķeras uz šo apgalvojumu! Kā gan citādi – tas skan tik saldi, liek justies kā uzvarētājai pār konkurentēm. Lai gan patiesībā šādiem vārdiem vajadzētu sievieti darīt uzmanīgu: vai tas nav dīvaini, ka cilvēks visā savā dzīvē nav sastapis nevienu cienīgu sievieti? Tiešām viņam gadījušās tikai mantkārīgas muļķes? Tas ir pirmais moments.

Un otrs – ja kāds to saka, tad tas nozīmē, ka viņš nav saticis cienīgas sievietes – kā cienīgas? – sevis. Vai viņš nav pārāk augstās domās par sevi? Bet diemžēl sieviete vēlas būt vienīgā un neatkārtojamā, pārāka par visām un sociopāts dod viņai šādu iespēju.

Pazīme Nr.3: Tev ir paveicies. Kā nekad!

Viņš gatavs nēsāt tevi uz rokām, sacer tev dzeju, vienmēr padod roku izkāpjot no transporta līdzekļa, viņš ir izteikts pieklājīgs un galants. Viņš izturas tā, ka sieviete domā: “Ak, Dievs! Jā, tas ir princis, par kuru sapņo ikviena, bet kādu iemeslu dēļ viņš izvēlējies mani!”

Aiz prieka pa pusei akla un kurla, lai nepamanītu patoloģisko attiecību pazīmes, kurās tiek ievilkta.

Pazīme Nr.4: Mani ir tik viegli aizvainot

Kā mazuli! Viegli ievainojamā un trauslā dvēsele nespēj izturēt nekādu vēsumu attiecībās, nekādas aizdomas vai pārmetumus. Jebkurā negatīvā situācijā viņš vērš uzmanību uz savām ciešanām, par to, cik viņam ir slikti, bet neinteresējas par tavām jūtām.

Ļoti daudzu sieviešu psiholoģija ir tāda, ka viņas baidās palikt bez vīrieša. Turklāt ņemiet vērā faktu, ka sociopātu tīklos reti iekrīt jaunas meitenes. Par viņu upuri vairumā gadījumu kļūst dāmas pēc 30 gadiem un vecākas. Viņas ilgojas pēc vīrieša sabiedrības, iespējams, jau zaudējušas cerību kādu satikt vai ar neizdevušās laulības pieredzi. Tāda iemīlējusies sieviete, bieži vien pirmo reizi saņemot pretmīlu, baidās zaudēt rokās iekritušo dārgumu un gatava darīt jebko, lai tikai noturētu savu princi.

Pazīme Nr.5: Viņš vienmēr visā vaino citus

Sociopātiem raksturīga pazīme – nespēja atzīt vainu pat negatīvos notikumos. Jā, viņš ir nelietis. Bet tā nav viņa vaina. Dzīve viņu padarīja tādu (māte, iepriekšējā partnere, bērnunams utt.). Patiesībā viņš gatavo atkāpšanās ceļu – iedveš domu, ka, ja viņš sievieti pametīs, vainīga pie tā būs viņa pati. Un vēl viens moments – draugu un paziņu lokā viņš izsakās par tevi slikti. Tā arī ir sagatavošanās turpmākai atkāpšanās iespējai. Viņš to dara tāpēc, lai, kad tu stāstīsi par piedzīvotajām šausmām, tev neviens neticētu.

Pazīme Nr.6: “Tu neesi manis cienīga!”

Pirmajā punktā runājām par to, ka sociopāts sāk ar upura uzcelšanu uz pjedestāla. Varbūt daudziem radās jautājums: kāpēc viņš tā dara? Vienīgais mērķis ir gāzt upuri no tā, turklāt visnežēlīgākajā un mokošākajā veidā. Viņš neprot komunicēt līdzvērtīgā līmenī, pati līdztiesības ideja viņu biedē. Viņš var vai nu idealizēt, vai demonizēt. Atkarībā no garastāvokļa un partneres uzvedības.

Attiecību ar upuri kulminācija ir iemīt viņu dubļos, iznīcināt visu, kas upurim svarīgs. Ja tā ir uzticība, tad viņš demonstratīvi krāps. Ja tie ir bērni, tad viņš noskaņos bērnus pret māti vai mēģinās atņemt vecāku tiesības. Ja tas ir upura labais vārds, viņš to nomelnos, izplatot visnekrietnākās baumas. Sabradāt visu, kas upurim svarīgs, redzēt viņa asaras un izmisumu – tas ir patiesais sociopāta mērķis, tas ļauj baudīt uzvaru.

Pazīme Nr.7: izvairīšanās no sarunas

Ikreiz, kad mēģini apspriest jūsu problēmas attiecībās, atrast konstruktīvu risinājumu, saskaries ar noraidījumu: partneris izvairās no sarunas, dažreiz idiotiskos veidos, piemēram, tu saki, ka viņš vakar tevi stipri aizvainoja, par atbildi viņš sāk dziedāt “Internacionāli”. Cits variants – viņš iesaistās diskusijā, bet meistarīgi pārvērš to par absurdu. Viņa argumenti ir absurdi, bet skan tik pārliecinoši, ka kādā brīdī tu sāc domāt, ka varbūt tiešām, tu pati esi sajukusi prātā un tev vajadzētu ārstēties.

Pazīme Nr.8: vai viņš vispār mani mīlēja?

Pārdomājot to, cik nežēlīgi viņš izrēķinājās ar tevi, visu viņa uzvedību no sākuma līdz beigām, tu secini, ka viņš nemaz nemīlēja. Jā, tieši tā! Viņš nemīlēja, jo sociopāti nespēj mīlēt. Viņi vienmēr ar visiem – ar radiniekiem, draugiem, laulātajiem veido attiecības pēc biznesa principa: būsi vajadzīgs, kamēr no tevis būs kāds labums. Materiāls vai morāls. Tiklīdz nebūsi viņam vajadzīgs, viņš pārtrauks attiecības, lai tā būtu draudzība, laulība vai radniecības saites.

Viņa “mīlestība” pret tevi ir tikai spēle, un tu šajā spēlē biji bandinieks. Un tas ir vēl viens pazemojums, kas jāpiedzīvo. Viņš spēlējās ar tevi, parazitēja uz tavām jūtām un emocijām, ieguva visu, ko gribēja un tad aizgāja.

Dažām sievietēm ir tik grūti samierināties ar šo domu, ka viņas vēl ilgi pēc šķiršanās vajā savu mocītāju un cenšas izskaidrot attiecības, pateikt sejā visu, ko domā. Tev nevajadzētu tā darīt – tu nevarēsi apelēt pie viņa sirdsapziņas, jo tādas nav, tikai sabojāsi sev nervus.

Pazīme Nr.9: pati muļķe vainīga

Pēc gāšanas no pjedestāla upuri parasti gaida paskaidrojumus no sociopāta. Bet uz jebkādiem pārmetumiem viņš reaģēs “pati vainīga” veidā. Pati gribēji, pati izdarīji, pati panāci, pati mani līdz tam novedi. Turklāt viņš dziļi aizskars sievietes Ego ar: “Es domāju, ka tu esi citāda, bet tu esi tāda pati kā visas!”

Viss, viņš atņēma upurim ekskluzivitātes sajūtu, ko tik centīgi viņai iedvesa. Augstākā pilotāža, labākā frāze (ne visi sociopāti to izmanto, tikai tie, kas sasnieguši izcilību savā profesijā): “Vēl nedaudz un viss būtu labi. Bet tev nepietika pacietības/gudrības/takta/ sievišķīgas intuīcijas un tāpēc – ardievu!”. Un viņš atstāja upuri ar briesmīgas vainas sajūtu par to, ka viņa bija pasakaini skaisto attiecību pasliktināšanās un pārtrūkšanas cēlonis.

Pēc visa šī izlasīšanas rodas loģisks jautājums: vai sociopātam var būt stabilas ģimenes attiecības?

Var. Dīvaini, bet var. Tomēr nejauciet to ar mīlestību. Savaldīt sociopātu var tikai tieši tāda pati sociopāte, kura pārspēs viņu un neļaus sevi pamest. Tad upura lomā nonāks pats sociopāts. Viņu attiecības būs līdzīgas biznesa savienībai un turpināsies tik ilgi, kamēr abi palīdzēs otram sasniegt izvirzīto mērķi.

Šī savienība var ilgt gadiem, reizēm – līdz viena no dalībniekiem pēdējam elpas vilcienam un būs diezgan vienmērīga un stabila. Vērotājiem no malas varētu šķist, ka sociopāts beidzot atradis savu laimi. Bet šis iespaids ir maldinošs. Viltīga un gudra partnere sociopāte spēlēsies ar viņu, attālinot no sevis, bet tikai pietiekami, lai viņš neaizietu vispār un piesaistot sev, bet tikai tik daudz, lai viņš neiedomātos, ka ieguvis varu pār viņu.

Šķiršanās ar sociopātu

Šķiršanās no sociopāta ir tik traumatiska, ka daudzas sievietes vairs nespēj uzticēties vīriešiem un bailēs no jaunas traumas neveido attiecības. Psihologi apgalvo, ka sociopāts ir spējīgs novest upuri līdz dziļai neirozei un pat pašnāvībai. Ne visas sievietes spēj izturēt kaunu un pazemojumu, ko radījis sociopāts.

Daudzu sieviešu, kurām ir attiecības ar sociopātu, kļūda ir tā, ka viņas ilgi nespēj izlemt par šķiršanos. Viņas cer, ka vīrietis labosies un visu nožēlos. “Mana mīlestība viņu pārmainīs, es padarīšu viņu citādu.”

Iegaumē reizi par visām reizēm: sociopāti nemainās. Sociopātija ir ne tikai audzināšanas trūkums, bet arī slimīgs stāvoklis, kura saknes meklējamas ģenētikā un neiroloģijā. Darbs ar sociopātiem ir speciālistu kompetence.

Šķiršanās vienmēr ir traumatiska un šķiršanās ar sociopātu – jo īpaši, tāpēc ka viņam nepietiek vienkārši aiziet – viņam jāsabradā tevi. Lai kādā attiecību posmā jūs nešķirtos, viņš nospēlēs savu lomu un mēģinās maksimāli pazemot tevi. Tomēr – jo agrāk to darīsi, jo mazāks zaudējums jāpiedzīvo. Gan morālais, gan materiālais.

Aizejot sociopāts neaprobežosies ar cietušā pazemošanu – viņš centīsies radīt arī maksimālus materiālus zaudējumus. Bērnu klātbūtne nekavēs – viņš paņems visu. Ko nevarēs paņemt, to sasitīs vai salauzīs.

Sociopātam nepiemīt tādas īpašības kā cēlsirdība, dāsnums, žēlsirdība, līdzjūtība, pienākuma apziņa. Neceri, ka viņš rīkosies pienācīgi. Viņš dalīs īpašumu līdz pēdējai karotei, cīnīsies par katru naglu.

Viņš nekautrēsies aiznest tualetes papīru, sērkociņus un pustukšo zobu pastu. Bet ar to nepietiks. Viņš ķircinās tevi ar šķietamu labklājību kopā ar citu sievieti sociālajos tīklos. Daudzas sievietes cieš no tāda veida mazohisma un turpina gadiem pārdzīvot par to, kas nebija un nevarēja būt.

Ja vēlies maksimāli droši izkļūt no attiecībām ar sociopātu, tad uzreiz bēdz neatskatoties –vienīgais veselā saprāta un savas psihes saglabāšanas likums.

Konstatēts, ka sociopāts nav spējīgs ņemt vērā citu vajadzībām (augsti attīstīts egoisms), tāpēc viņš uzskata, ka citi neņem vērā viņu vajadzības. Tātad, lai kaut ko panāktu no citiem, viņi jāpakļauj sev.

Vai iespējams cīnīties ar sociopātu?

Tas ir ļoti sarežģīti, jo viņiem patīk sitieni zem jostasvietas, izvairīšanās, atriebība un nosliece ciniski melot. Patiesībā ir tikai viens veids kā nomierināt sociopātu – darīt zināmus viņa sliktos darbus. Publicitāte ir vienīgā lieta, no kuras baidās sociopāts, jo publicitāte viņam atņems labā zēna tēlu, un būs grūti apburt jaunus upurus.

Avots: matrony.ru