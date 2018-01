Vai cigāri un elektroniskās cigaretes ir nekaitīgākas par cigaretēm?

Foto - Shutterstock

Mēdz teikt, ka cigāros salīdzinājumā ar cigaretēm ir mazāk nikotīna. Vai tā ir taisnība? Un kā ir ar elektroniskajām cigaretēm – vai to pīpēšana telpās citu cilvēku klātbūtnē ir tik nekaitīga?

Arī cigāri satur nikotīnu

Priekšstats, ka cigāri ir mazāk kaitīgi, radies tāpēc, ka tos kūpina un dūmus tūlīt neievelk plaušās un cigāru smēķētāji tādi svētdienas pīpmaņi vien ir. Patiesībā nikotīns ir arī cigāros, un tas rada atkarību. Tie, kuri aiz pieraduma ieelpo cigāru dūmus, uzņem tikpat daudz nikotīna kā cigarešu smēķētāji. Pat ja dūmus tieši neieelpo, nikotīns organismā nonāk caur mutes gļotādu.

Vienalga, kādā formā uzņemts, nikotīns rada atkarību. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģe psihiatre Inga Landsmane uzsver: – Tabakas izstrādājumos esošais nikotīns ir visizplatītākais priekšlaicīgas nāves cēlonis. Smēķēšanas dēļ rodas slimības, kuras varētu novērst, ja nesmēķētu. Nikotīna atkārtota, sistemātiska piesaiste receptoriem smadzenēs izraisa smagu, klasisku atkarību ar izteiktu psihisko atkarības komponenti.

Viens cigārs satur tikpat daudz nikotīna kā vairākas cigaretes. Cigaretē ir aptuveni 8 mg nikotīna, no kuriem 1–2 mg nonāk organismā. Plaušās ieelpots nikotīns septiņu sekunžu laikā sasniedz centrālo nervu sistēmu. Cigāros ir 100–200 mg, dažos pat 400 mg nikotīna. Tas, cik daudz šīs vielas nokļūs cigāra smēķētāja organismā, ir atkarīgs no smēķēšanas ilguma, ievilkto reižu biežuma un tā, vai dūmi tiek ieelpoti vai ne. Pēc aptuvenām aplēsēm, tievi cigāri ar filtru nikotīna daudzuma ziņā līdzinās cigaretēm.

Pētījumos atklāts, ka piecu cigāru izsmēķēšana dienā un mērena dūmu ieelpošana rada tikpat lielu plaušu vēža risku kā paciņa cigarešu. Turklāt cigāru piekritējiem salīdzinājumā ar absolūtajiem atturībniekiem ir gandrīz divreiz lielāks risks kādu dienu uzsākt cigarešu smēķēšanu. No cigāriem apkārtējā vidē nonāk vairāk dūmu, un tajos ir augstāka kaitīgo vielu koncentrācija. Inga Landsmane skaidro: – Epizodiski smēķējot cigārus, veidojas psihiskās nikotīna atkarības pazīmes, kas var veicināt klasiskās nikotīna atkarības attīstību arī ar fiziskiem veselības traucējumiem. Tāpēc vienīgais pavisam drošais izsmēķēto cigāru skaits ir 0!

No smēķētāja par veipotāju

Vēl viens produkts, kas šķiet mazāk kaitīgs par ierastajām cigaretēm, ir elektroniskās cigaretes. Ir pagājis desmit gadu, kopš šīs elektroniskās nikotīna ievades sistēmas parādījās Latvijā. Vai tās tiešām ir veselīgākas, vai arī tas ir veids, kā ar jaunām tehnoloģijām ievilināt nesmēķētājus smēķēšanas slazdā?

– Elektronisko cigarešu mērķauditorija ir regulāri smēķētāji, lai viņus neatstātu bez iespējas uzsmēķēt arī tur, kur to nedrīkst darīt. Bet mārketinga dēļ patlaban šīs cigaretes tiek piedāvātas kā mazāk kaitīgs produkts ar nikotīnu. Taču tā nav! – daktere ir kategoriska.

Cigaretes gals pēc ievilkšanas gail, un ir sajūta, ka tiek izpūsti īsti dūmi. Patiesībā tas ir gaistošs tvaiks, kas tikai vizuāli atgādina dūmus. Ūdens tvaiks satur mikroelementus, kas ir kaitīgi cilvēka veselībai.

Visām elektroniskajām cigaretēm ir vienāds darbības mehānisms. Tajās ir baterija, sildelements un rezervuārs, kurā iepildīts šķidrums ar nikotīnu un aromātvielām. Cik daudz nikotīna nonāk smadzenēs? – Aptuveni tikpat daudz kā no parastas cigaretes smēķēšanas, – atbild Inga Landsmane. Viņa uzsver, ka arī elektronisko cigarešu smēķēšana rada atkarību.

Dūmi bez uguns

Lai aizstāvētos, smēķētāji un ražotāji uzsver: elektroniskās cigaretes neizdala dūmus. Atšķirībā no parastajām cigaretēm tās netiek aizdedzinātas, lai izdalītos cigarešu galvenais kaitīgo vielu avots. Šā iemesla dēļ elektroniskās cigaretes nepadara apkārtējos par pasīvajiem smēķētājiem, un tā ir laba ziņa. Tajā pašā laikā nav pierādījumu un pētījumu, ka elektroniskās cigaretes ir mazāk kaitīgas pašu smēķētāju veselībai. Pastāv nopietnas bažas, ka uz elektronisko cigarešu šķidrumu iepakojuma norādītais vielu daudzums, kā arī pašas vielas neatbilst to patiesajam sastāvam. Ir pierādījumi, ka šajos produktos ir daudz ķīmisku savienojumu, kas ir kaitīgi cilvēku veselībai. Turklāt šķidrumā ir kancerogēna viela nikozamīns.

Vienīgais variants − nesmēķēt vispār!

Plašas mārketinga kampaņas visā pasaulē var radīt pozitīvu priekšstatu par smēķēšanu un mudināt to darīt. Gadu desmitiem ieguldītie pūliņi sabiedrības izglītošanā par smēķēšanas kaitīgumu elektronisko cigarešu dēļ varētu izrādīties lieki. Tas, ka pieejami dažādi bērniem tīkami aromāti, varētu veicināt lielāku interesi par šo ierīci. Vecākiem to grūti kontrolēt, jo elektroniskās cigaretes nevar just.

Ko vajadzētu zināt? Ja esi nesmēķētājs, nelieto elektroniskās cigaretes! Tās rada atkarību un neuzlabo veselību. Ja smēķē un vēlies atmest, labāk izmanto rekomendētos atmešanas veidus, tostarp nikotīnu saturošas košļājamās gumijas vai plāksterus. Ja neplāno atmest, vai elektroniskās cigaretes ir mazāk kaitīgas? – Mediķi šīs cigaretes neizvirza kā alternatīvu smēķēšanai vai tās atmešanai, – uzsver narkoloģe un uzmundrina sakot: – Vislabāk būtu nesākt smēķēt! Savukārt tiem, kuri pārtrauc smēķēt, tieksme izzudīs 3–4 mēnešu laikā, bet ieradumu un socializēšanās veida maiņa prasīs ilgāku laiku. Ir vērts mēģināt!