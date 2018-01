Pirmo reizi Latvijā – medicīniski psiholoģiska sirds slimību atveseļošanās!

Reklāmraksta foto

Nākotnes medicīna kardioloģiskajā ārstēšanā

Mūsdienās arvien vairāk jaunu cilvēku sastopas ar kardioloģiskām jeb sirds un asinsvadu sistēmas slimībām. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2014.gadā Latvijā 55,6 tūkstoši nodarbināto bija ar sirds, asinsspiediena vai asinsrites problēmām*. Bet pēc piecdesmit gadu vecuma šis jautājums ir lielākā vai mazākā mērā aktuāls ikvienam cilvēkam.

Ārste kardioloģe Vita Vestmane savā ikdienas praksē saskaras ar dažādiem gadījumiem un skatās uz to plašāk – no antroposofijas medicīnas skatu punkta, kur cilvēks tiek uztverts kā vienots veselums. Nav iespējams visiem pacientiem izrakstīt vienas zāles. Lai cilvēks saņemtu pareizu ārstēšanās metodi, ir jānoskaidro vairāki faktori, ko nevar noteikt pieņemot pārāk daudzus pacientus ikdienā. Svarīgi ir saprast, kas tieši izraisa pacientam sirds ritma traucējumus. Mūsu medicīnas problēma ir ārstu sliktā savstarpējā sadarbība, jo visas organisma sistēmas ir savstarpēji saistītas.

Nevienam cilvēkam nav iespējams atdalīt sirds asinsvadu sistēmu no pārējām orgānu sistēmām – īpaši nervu sistēmas, vielmaiņas un balsta kustību aparāta. Antroposofā medicīna skatās ne tikai uz simptomu, bet uzskata cilvēku par miesisku, dvēselisku, garīgu būtni nevis tikai par mašīnu, kamēr tā perfekti funkcionē, viņš ir vesels, bet, ja rodas defekts, ārstēšana ir vērsta uz mehānisma labošanu. Bieži pie Dr. Vitas Vestmanes atnāk jau kā “pie pēdējās instances”, kas daudzi speciālisti jau ir apmeklēti un nekas nedod gaidīto rezultātu un līdz ar to ir skaidrs, ka daudziem kardioloģiskajiem pacientiem vairāk par visu nepieciešams arī papildus psiholoģisks atbalsts un motivācija kaut ko mainīt esošajā dzīvesveidā.

Tā radās ideja par praktisku psiholoģiski medicīnisku atveseļošanās semināru. Tās ir īpašas divas ar pusi dienas, kur laikā ģimeniskā atmosfērā tiek apgūts daudz kas jauns, kā arī paveikts daudz kas praktiski. Prāts tiek pabarots ar medicīnisku informāciju par sirdi, veselīgu ēšanu, dienas režīmu, ķermenis palutināts ar ritmisko masāžu no antroposofās speciālistes Gintas Lūses, nūjošanu, pastaigām, dejām vai orientēšanos. Uztura speciāliste Liene Sondore ierāda kā praktiski, ērti un viegli pagatavot sirds veselībai noderīgus ēdienus. Bet garu pabarojam dziedot, zīmējot fraktāļus, ar klusuma un elpošanas vai skaņas meditācijām, gatavojot aromasmaržiņas un daloties savos piedzīvojumos.

Šis piedzīvojums ir īpašs katram no dalībniekiem, jo katrs no tiem uztver kā sev lietderīgu kaut ko citu – daži nopērk nūjas, citi iedvesmojās gatavot veselīgi ēst, citi no dejām vai zīmēšanas. Katrs no mums ir tik atšķirīgs, ka arī atveseļošanās veidi var būt tik ļoti dažādi.

Kas ir svarīgākais veselai sirdij?

Ārste Vita Vestmane savās nodarbībās vienmēr uzsver prāta, jūtu un ķermeņa vienotību. Ja kāds no šiem iet pretrunā citam, rodas disharmonija, no kuras arī sākās saslimšanas. Jo domāt mēs varam vienu, just citu un darīt vēl trešo. Sākās pēkšņas sirdsklauves vai bailes, tomēr reāla apdraudējuma nav. Jautājums, kāpēc tā ir, ko tas norāda?

Šajos semināros dalībnieki tiek aicināti pievērst uzmanību savām sajūtām – atkal un atkal savai elpošanai, rakstot uzrtura dienasgrāmatu, piefiksēt sajūtas pirms un pēc ēšanas, iemiegot un pamostoties, sajūtas dziedot, dejojot.

Liela problēma daudziem ir arī miegs – nespēja aizmigt, caurs, saraustīts miegs, pamošanās un nespēja aizmigt atkārtoti. Antroposofija stāsta, ka veselīgi ir iet gulēt līdz 22:00, jo tad “iet gulēt akna”, kas atrodās pa diagonāli pretī sirdij un ir ļoti svarīgs orgāns sirds un aisnsvadu sistēmā. Akna ir ķīmiska laboratorija, kas gan ražo, gan atindē.

Šie sirds atveseļošanās semināri tiek vadīti un organizēti no sirds uz sirdi, tie ir īpaši pasākumi, kuros apvienojās vairāki speciālisti, lai nodrošinātu visaptverošu dziedināšanas pieeju. Cilvēks ir dvēseliska būtne un nav vērts dziedināt miesu nedziedējot garu.

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu,

Abus divus mīļi lūdzu:

No Dieviņa veselību,

No Laimiņas labu mūžu.

Mīļa Laima, Dieva meit’,

Nāc dziesmiņas darinàt:

Teic dziesmiņas, dziedi pati

Par jauniem, par veciem.

Pirms divu dienu semināra tiek rīkots bezmaksas ievadseminārs, kurā Dr. Vita Vestmane pastāstīs sīkāk par sirds un asinsvadu sistēmu no medicīnas viedokļa, sāksim pildīt uztura dienasgrāmatu un mēģināsim sākt kaut ko mainīt savā ikdienā.

Divu dienu seminārā Mērsragā katrs dalībnieks tiek aicināts kaut ko uzsākt, mainīt savā līdzšinējā dzīvesveidā. Dr. Vita Vestmane un masāžas speciāliste Ginta Lūse katram iedod individuālus norādījumus un konkrētus secinājumus par to kā viņas redz tuvākos svarīgos soļus veselības uzlabošanai, kā arī pārrunāsim kā ir gājis, kādas ir grūtības ieviest ikdienā sev vēlamo. Ikdienā ir skaidrs, ja pats cilvēks neko nevēlās darīt, tad nekāds brīnumlīdzeklis nepalīdzēs.

Nākamais sirds dziedinašanas seminārs plānots 1.-3.jūnijā. Katrs no semināriem ir atšķirīgs dēļ Latvijas mainīgajiem laikapstākļiem, bet mērķis paliek viens – atjaunot cilvēkam kopveseluma sajūtu un vienotību domās, jūtās un darbos. Tas viss notiek caur kustībām, elpošanu un ēšanu.

“Veselā miesā vesels gars!”

* “Darbaspēka apsekojums 1995.–2014. gadā”, Centrālā statistikas pārvalde, Rīga 2015