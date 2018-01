VIDEO: Ārsts brīdina, ka, ēdot termiski neapstrādātu gaļu, parazīti var iemesties pat aknās

Ekrānšāviņš no Youtube.com

Viesojoties RīgaTV 24 raidījumā “Nākotnes medicīna” un diskutējot par dažādām aknu slimībām, “VC4” Radioloģijas dienesta vadītājs Kaspars Stepanovs norādīja, ka nav jāuztraucas tikai par tām slimībām, par kurām varam dzirdēt visai bieži, piemēram, aknu cirozi. Ir arī retāk sastopamas slimības. Viņš skaidroja, ka aknās varot iemesties pat parazīti!

“Viens no biežākajiem parazītiem aknās ir ehinokoks. To var sastapt arī Latvijā, slimnīcā mēs to redzam nereti,” sacīja radiologs. Viņš norādīja, ka šie parazīti sākuma stadijā var arī neizskatīties kā tipiski parazīti: “Sākotnēji viņš izskatās kā sakaļķojies veidojums, kā audzējs. Citreiz viņi ir cistiski, izskatās kā cistas.”

Ja šie parazīti netiek laikus konstatēti, sekas var būt nāvējošas. “Šie parazīti caur zarnu traktu un asinīm nonāk aknās un tajās arī aug. Viņi var izaugt ap 10cm, tas dažkārt ir pat letāli,” skaidroja Stepanovs.

Radiologs norādīja, ka no ehinokoka var izvairīties, ēdot tikai apstrādātu gaļu: “Visbiežāk viņu iegūst, ēdot termiski neapstrādātu gaļu, visbiežāk medījumu.”