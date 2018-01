Fitoterapeita Artūra Tereško un homeopāta Edgara Medņi padomi, ja ir augsta temperatūra

Foto - Shutterstock

Cik atviegloti jūtamies, kad sviedri sāk plūst aumaļām un karstumi beidzot atkāpjas. Ārsti gan brīdina, ka, slimojot ar gripu un citām augšējo elpceļu slimībām, ķermeņa temperatūru nevajag steigties nomākt ar zālēm, bet varbūt organismu iespējams “pierunāt” atdzist ar saudzīgākām metodēm?

Sviedrējošās tējas – trešajā dienā

“Temperatūra virs 38 grādiem pieaugušam cilvēkam, lai cik tas liktos paradoksāli, ir Dieva svētība, jo norāda uz augstu veselības līmeni, organisma spēju reaģēt uz patogēna vīrusa vai mikroba ielaušanos organismā. Augsta temperatūra atbrīvo organismu arī no vecām un nepareizām šūnām, kam ir tendence nekontrolēti dalīties. Protams, nomoka jau ne tikai temperatūra, bet pievienojas sāpes kaklā, klepus, galvassāpes, graušana acīs, ies­nas, sāpes visā ķermenī,” norāda fitoterapeits Artūrs Tereško.

Viņš novērojis, ka tiem, kuri grib atveseļoties vienā dienā, īpaši palīdzēt nespēj ne tradicionālā, ne tautas medicīna, tomēr izārstēšanās norit ātrāk, ja lieto arī dabas līdzekļus.

“Slimības sākumā jālieto līdzekļi ar pretvīrusu darbību, piemēram, propoliss. Jāņem pupas lieluma gabaliņš un jākošļā, līdz tas mutē sairst, un tā divas reizes dienā,” iesaka speciālists. “Tieša pretvīrusu darbība ir zilgalvītes (Prunella vulgaris) lakstu tējai, nātres sakņu novārījumam, Baikāla ķiverenes sakņu tinktūrai. Labi noder ziedes ar terpentīna piedevu kakla, krūšu rajonam.” A. Tereško piebilst, ka ir ļoti svarīgi ar dažādiem tautas līdzekļiem nepadarīt savu veselības stāvokli vēl sliktāku, piemēram, rīkles iekaisuma gadījumā dzert ļoti karstu tēju vai pienu ar medu vai gatavot ļoti karstas inhalācijas, jo liels karstums var vēl vairāk bojāt iekaisušo kakla gļotādu. Šā paša iemesla dēļ nav ieteicams skalot kaklu ar viskiju vai kādu citu stipro alkoholisko dzērienu.

Pēc A. Tereško domām, ēšana slimības laikā ir mazsvarīga, bet dzert gan vajag pietiekami. “Tik, cik gribas, un vēl glāzi pa virsu,” viņš saka. “Toksīnu izvadīšanai no organisma caur zarnu traktu noder dzērveņu dzēriens, bet remdena salvijas tēja, bārbeles lapu un mizas tēja, altejas sakņu novārījums un tīruma kosas tēja stimulē toksīnu izvadīšanu caur nierēm.”

Temperatūras mazināšanai trešajā ceturtajā slimības dienā ieteicams lietot liepziedu, vīgriežu ziedu un aveņu lapu tēju, jo šie augi satur salicilātus (tie ir dabas valsts aspirīna līdzinieki). Ļoti labs sviedrējošs līdzeklis ir lielā dadža sakņu un sēklu novārījums. To gatavo šādi: uz 2 glāzēm ūdens ņem 20 gramus sakņu un tikpat daudz sēklu un vāra ūdens peldē, līdz paliek viena glāze. “Vakarā izdzer un jau laikus sagatavo otru naktsveļas komplektu, lai naktī būtu ko pārģērbt. Cik praksē nācies šo novārījumu izmantot, temperatūra vairs neatgriežas, un cilvēks kļūst vesels,” saka ārsts.

Imunitātes uzturēšanai vīrusu slimību laikā noder aptiekā nopērkamais eleiterokoka ekstrakts, sīpolu, ķiploku un jūras kāpostu lietošana uzturā, kumelīšu tēja ar lakricu un ingveru.

Bērniem – vēsas kompreses

Arī Āgenskalna klīnikas pediatrs homeopāts Edgars Mednis uzsver, ka saslimšanas gadījumā paaugstināta temperatūra ir normāla ķermeņa aizsargreakcija, kas mobilizē organisma resursus cīņai ar iebrucējiem, kā arī “dedzina nost” mikrobus, kas ir izraisījuši saslimšanu. No tās nevajadzētu baidīties arī tad, ja tā ir visai augsta.

Temperatūras pazemināšanu viņš uzskata par individuālu lietu, jo ir bērni, kas arī tad, ja termometra rādījums uzkāpis līdz 40 grādiem, skrien un dauzās, bet citiem jau 38 grādos iestājas pilnīgs spēku izsīkums. “Manuprāt, temperatūra varētu būt augstāka par 38 grādiem, vairumā gadījumu – līdz pat 39 grādiem. Ja bērns to labi panes, tad to nevajadzētu pazemināt ne ar medikamentiem, ne kompresēm. Ja tā pārsniedz 39 grādu robežu, vairumā gadījumu to tomēr vajadzētu pazemināt, bet tikai līdz komforta robežai, vēlams, 38 – 39 grādu robežās. Tad organismam netiek atņemta iespēja cīnīties, arī pašsajūta ir samērā laba,” viņš saka.

Ja vecāki tomēr nolēmuši temperatūru pazemināt, labāk šim nolūkam izmantot vēsas kompreses, ko liek uz pieres, aknu rajonā un uz cirkšņiem. Var iedot kādu homeopātisku līdzekli, piemēram, “Aconitum 6”, “Belladonna 6” vai kādu citu.

“Ja nekas nelīdz vai arī ērtības labad, var lietot arī kādu ķīmisku temperatūru mazinošu līdzekli. Iesaku bērnam dot pusi no rekomendētās vecuma devas. Tad temperatūra mazinātos, tomēr paliktu pietiekami augsta, lai organisms varētu cīnīties,” domā pediatrs. Viņš novērojis, ka, lietojot šos medikamentus, kā norādīts instrukcijā, mazais pacients vairs nespēj no jauna sevi “uzkarsēt” un paliek slims, lai gan vairs nav paaugstinātas temperatūras vai tā tikai nedaudz pārsniedz 37 grādus. Šādu pacientu grūti izārstēt, jo viņš nespēj pats sev palīdzēt.

Ja ir augsta temperatūra, bērnam daudz jādzer, vislabāk – tīrs ūdens. Ja bērns to nevēlas, dažādībai var dot arī tējas, sulas, kas atšķaidītas ar ūdeni, un citus dzērienus, izņemot ļoti saldos un gāzētos (tā būs papildu slodze organismam). Cik daudz šķidruma jāizdzer? “Viena gada vecumā aptuveni litru, divu gadu vecumā – pusotra, vecākiem bērniem – ap diviem, bet pieaugušiem cilvēkiem – trīs un vairāk litru diennaktī. Papildu šķidrums ir nepieciešams, jo, svīstot un paātrināti elpojot, ķermenis zaudē daudz šķidruma. Labs kritērijs ir urīns: tam jāizdalās tikpat bieži vai biežāk, vairāk nekā parasti. Ja tas ir caurspīdīgs kā ūdens, tad bērns dzer pietiekami daudz. Ja urīns ir koncentrēts, ar asu smaku, būtu jāpapūlas dzert vairāk,” saka ārsts. Dzēriena temperatūrai – vēss vai silts – nav būtiskas nozīmes. Jādzer tas, ko vieglāk iedzert.