Danilāns, Veselovskis un citi eksperti diskutēs par ēšanas kultūru. Bezmaksas pasākums

Foto - Anda Krauze

Uzziņai: Bezmaksas seminārs notiks 17. janvārī.

Pēcsvētku laiks un jauna gada sākums parasti ir brīdis, kad atskatāmies uz to, kā dzīvojām līdz šim, un bieži vien apņemamies dzīvot veselīgāk. Nereti arī pie svētku galda apēstie gardumi liek sevi manīt un mudina rīkoties. Taču bieži vien mūsu apņemšanās ēst veselīgi negūst vēlamos rezultātus. Kādas ir biežāk pieļautās kļūdas mūsu ēšanas kultūrā, kā tās labot un ēst veselīgi? Par šiem un citiem būtiskajiem jautājumiem bezmaksas lekciju cikla „BENU veselības un skaistuma akadēmija” seminārā “Ēšanas kultūra svētku laikā un ikdienā” diskutēs eksperti, sniedzot savus padomus un ieteikumus.

Sabiedrībā pastāv daudz mītu par to, kas ir veselīgs uzturs. Turklāt mūsu ēšanas paradumus ietekmē arī svētku tradīcijas un modes tendences. Kādi ir pastāvošie mīti par veselīgu uzturu un pie kādiem pamatprincipiem pieturēties – par to diskusijā pastāstīs ārsts gastroenterologs Anatolijs Danilāns. Daudzas ar ēšanu saistītās problēmas sakņojas ne vien nepareizā uzturā, bet dažādos psiholoģiskajos faktoros. Par tiem plašāk pastāstīs sertificēts psihoterapeits Andris Veselovskis. Savukārt par to, kādi līdzekļi palīdzēs risināt problēmas, ko izraisījis nepareizs uzturs, padomos dalīsies “BENU Aptiekas” farmaceita asistente Zanda Ozoliņa. Diskusiju vadīs Valdis Melderis.

„BENU veselības un skaistuma akadēmijas” bezmaksas seminārs “Ēšanas kultūra svētku laikā un ikdienā” norisināsies 17. janvārī plkst. 18.00 viesnīcā „Monika” Rīgā, Elizabetes ielā 21. Bezmaksas seminārā var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs – BENU lojalitātes kartes īpašnieks, iepriekš piesakoties pa tālruni 25748140. BENU lojalitātes kartei iespējams bez maksas pieteikties ikvienā “BENU Aptiekā” vai aptieku tīkla mājaslapā.