Kā pa viļņiem jeb Hormonu svārstības sievietes cikla laikā

Foto - pexels.com

Būt sievietei nav viegli. Regulāras, kaitinošas īpašās dienas… Piemēram, ieskaties spogulī un uz sejas pamani pūtītes. Skaidrs – tuvojas mēnešreizes! Taču tā nav vienīgā pazīme.

Viena no premenstruālā sindroma biežākajām un nepatīkamākajām pazīmēm ir pastiprināta ādas taukainība un pūtītes, jo ādas tauku dzie­dzeri ir gan jutīgi, gan atkarīgi no hormoniem – saasinās akne un seborejiskais dermatīts. Dermatoveneroloģe Līga Jaceviča to skaidro ar hormonālo disbalansu. Noregulējoties dzimumhormonu līdzsvaram, ādas problēmas mazinās vai izzūd.

Tuvojoties mēnešreizēm, vairākums sieviešu jūt svārstības arī emocionālajā pašsajūtā, kas izpaužas ar ļoti mainīgu garastāvokli un var kļūt par nopietnu problēmu. Šajā gadījumā jākonsultējas ar ginekologu, lai izvēlētos piemērotāko metodi simptomu likvidēšanai. Klīniskie pētījumi pierādījuši dzīvesveida pārmaiņu, augu valsts preparātu u.c. metožu efektivitāti. Aptiekās iespējams iegādāties arī vairākus bezrecepšu medikamentus, kas paredzēti hormonu izraisīta depresīva stāvokļa, aizkaitināmības un noguruma novēršanai. Lietojot pretsāpju medikamentus, tiek nomāktas tikai sāpes.

Premenstruālā sindroma simptomus var pastiprināt miega trūkums, bet izteikta diskomforta gadījumā gulēšana vien nepalīdzēs. Turklāt stipra miegainība un nogurums var būt premenstruālā sindroma pavadonis.

Kas īsti norisinās sievietes organismā? Cikla pirmajās piecās dienās, kamēr notiek asiņošana, nereti ir stipras sāpes vēdera lejasdaļā, nespēks, velkoša sajūta jostasvietā, krustos. Dažām sievietēm ir galvassāpes, slikta dūša un pat ģīboņi.

No 6. līdz 13. dienai paaugstinās sievišķā hormona estrogēna un vīrišķā hormona testosterona līmenis. To mijiedarbība organismā palielina sievietes darbaspējas, viņa jūtas enerģijas un spēka pilna.

14.–17. dienā estrogēna un testosterona līmenis sasniedz maksimumu, un šajā mijiedarbībā sieviete jūtas īpaši skaista, valdzinoša. Biežāk rodas vēlme uzvilkt īsākus svārkus, brīvāku blūzīti un biežāk koķetēt. Šo dienu laikā – menstruālā cikla vidū – ir arī vislielākā varbūtība ieņemt bērniņu. Estrogēns nodrošina pastiprinātu enerģiju, un testosterons paaugstina libido.

18.–23. dienā estrogēna un testosterona līmenis samazinās, ietekmi pārņem cits vīrišķais hormons – progesterons. Šajā mijiedarbībā sieviete jūt mieru, līdzsvaru un neuztraucas par sīkumiem.

No 24. dienas progesterona līmenis jau ir palielinājies tiktāl, ka sievieti pārņem nemiers, trauksme, raudulīgums, aizkaitināmība, jūtīgums, biežāk strauji mainās garastāvoklis.