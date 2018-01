Ivars Eglītis: Jaunajam veselības likumam vajadzīga ierēdņu armija!

Foto - Ieva Makare/LETA

Veselības aprūpes finansēšanas likums būs jālabo, uzskata kādreizējais veselības ministrs un bijušais Kuldīgas slimnīcas vadītājs Ivars Eglītis.

Intervijā laikrakstam “Neatkarīgā” Eglītis pauda nožēlu, ka līdz galam netika uzklausīti citi viedokļi, kas, viņaprāt, ir modernāki. Eiropā mainoties noskaņojums, daudzas rutīnas lietas medicīnā virzās uz privāto pusi, jo tur valdot skaidri, saprotami spēles noteikumi. Vienīgā metode, ar kuru var pacientu padarīt par sistēmas centru, ir ļaut viņam izvēlēties, pie kā ārstēties un apdrošināties, skaidro Eglītis.

Raksturojot likumu, kas paredz ieviest obligāto veselības apdrošināšanu, speciālists norāda: “Ir 23 attaisnotās nodokļa nemaksātāju grupas. Piemēram, tradicionālo konfesiju mūki un mūķenes, kas dzīvo klosteros, to var saņemt, kad dzīvo klosterī, bet, kad vairs nedzīvo, ne. To visu administrēs Nacionālais veselības dienests. Pusgada laikā jāpieņem virkne Ministru kabineta noteikumu, ierēdņu armija ir vajadzīga, kas cīnīsies, skatīsies, kurā brīdī kam kas pienākas, cik viņš ir iemaksājis vai nav, vai tā mūķene ir atstājusi klosteri vai nav, vai pansionāta iemītnieks ir aizgājis mājās, vai, piemēram, vardarbībā cietušā pāridarītājs ir attaisnots, un kurš paziņos, ka tam cietušajam beidzas valsts apdrošināšana?”

Eglītis uzskata, ka daudzi no nelegālajiem nodokļu nemaksātājiem nelegalizēsies. Samaksās 50 eiro pirmajā gadā, lai iekļautos sistēmā, un par to dabūs to pašu ko tie, kas kārtīgi maksājuši nodokļus.

Kā ziņots, Valsts prezidents Raimonds Vējonis 2017.gada pēdējā dienā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludinājis Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas paredz mainīt veselības aprūpes finansēšanas sistēmu un ieviest valsts obligāto veselības apdrošināšanu.

Valsts apmaksātajā medicīniskās palīdzības minimumā, kuru saņems visi iedzīvotāji neatkarīgi no veikto sociālo iemaksu apmēra, ietilps neatliekamā palīdzība, dzemdību palīdzība, ģimenes ārsta pakalpojumi un ārstēšanai paredzētās zāles un medicīniskās ierīces, kas tiek kompensētas no valsts budžeta.

Tāpat tajā ietilps veselības aprūpes pakalpojumi, kas ārstē saslimšanas ar nozīmīgu ietekmi uz sabiedrības veselības rādītājiem vai rada apdraudējumu sabiedrības veselībai, tostarp psihiskas saslimšanas un tuberkuloze, kā arī šo saslimšanu ārstēšanai nepieciešamie medikamenti.

Savukārt, lai saņemtu veselības aprūpes pilno grozu, kurā ietilpst pārējie valsts apmaksātie pakalpojumi, iedzīvotājam būs jābūt valsts obligātajai veselības apdrošināšanai.