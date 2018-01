Notievēt par dažiem kilogramiem, ēdienam pievienojot augļu mizu pulverus. Viņām izdevās!

Ekrānšāviņš no Youtube.com

Esot izpētīts, ka, ēdienam pievienojot noteiktu augļu konkrētas daļas, pagatavotas īpašā veidā, var notievēt līdz 5 kilogramiem divu nedēļu laikā. Ukraiņu raidījumā “Viss būs labi” dietoloģe Svetlana Fuss nesteidzās ar pārsteidzīgiem secinājumiem par metodi, bet teica – izmēģinām! Stāstām, kā notika eksperiments un lūdzām komentēt metodi, tās priekšrocības un trūkumus latviešu uztura speciālistei Lizetei Pugai.

“Godīgi sakot, par šādu metodi es dzirdēju pirmoreiz,” atklāj dietoloģe Svetlana Fuss, “tādēļ izdomāju piedāvāt trim meitenēm izmēģināt divas nedēļas šo metodi – katrai ar cita augļa kaltētajām daļām.”

Eksperimentā piedalījās trīs šefpavāres: Viktorija Koroļa, kurai ir 39 gadi, kura uz to brīdi nevarēja aiztaisīt mīļotās kleitas rāvējslēdzi. Natālija Petrika, 21 gadu veca. Un Anna Maksimova, kurai ir ir 26 gadi un kura nodarbojas ar jogu.

Kā tad darbojas šī metode, kad uztura paradumus nemaina, vienkārši maltītei pievienot augļa daļas, kuras agrāk meta laukā?

“Šobrīd ir moderni ēdienam pievienot šķiedrvielas. Esam pieraduši pie labības šķiedrvielām. Kāda starpība – vai lietos labība vai augļu šķiedrvielas? Mēs nopērkam banānu un kādēļ gan mest ārā vērtīgo mizu?..”

Viktorija pēc divām eksperimenta nedēļām studijā ierodas savā mīļajā kleitā, kuru iepriekš nevarēja aiztaisīt. Viņa stāsta: “Sākumā es noskumu, ka izlozēju greipfrūtu. Man bija jānogriež augļa baltā daļa, jāizkaltē cepeškrāsnī un jāsamaļ. Iegūto pulverīti bija jāpievieno ēdienam pa 15-20 gramiem dienā. Es pievienoju izkaltētu un samaltu greipfrūta balto miziņu jebkādiem produktiem, nemainot ikdienas ēšanas paradumus un viss ļoti labi izdevās – esmu savā sapņu kleitā ielīdusi!”

Austrāliešu zinātnieki noskaidrojuši, ka greipfrūta baltajā miziņā ir divas vielas, kas palīdz noritēt vielmaiņas procesiem taukaudos. Viņi sola, ka ar šāda līdzekļa palīdzību var nomest 3-4 kilogramus divu nedēļu laikā.

Raidījuma vadītāja pagaršo pulverīti – ir neliela rūgtuma sajūta mutē, taču – patīkama, ir arī jauks citrusa aromāts un skābumiņš. Dietoloģe papildina, ka mums uzturā pietrūkst rūgtās garšas – tā stimulē aknu darbību. “Dienā pietiek ar divām tējkarotēm šāda pulvera, lai bagātinātu ēdienu. Glabāt šādu pulveri var līdz pusgadam noslēgtā traukā,” paskaidro dietoloģe.

Viktorija, pievienojot šādu niecīgu daudzumu pulvera ikdienas maltītei un nemainot ēšanas paradumus, divu nedēļu laikā no 60 kilogramiem samazināja svaru līdz 58 kilogramiem. Tie ir 3,4 % no viņas sākotnējā svara.

Savukārt Natālija eksperimentā piedalījās, divas nedēļas pie maltītēm pievienojot kaltētu granātābolu mizu pulveri. Viņa pati to sagatavoja, izkaltējot miziņas cepeškrāsnī un pēc tam samaļot. Pirms divām nedēļām Natālija svēra 83 kilogramus, bet pēc pulvera lietošanas maltītēs nelielos daudzumos, šajā laika periodā viņa notievēja līdz 79,8 kilogramiem, tādējādi zaudējot 4,4% no sava sākotnējā svara. Protams, kilogramos rezultāts ir iespaidīgāks, salīdzinot ar Viktoriju, tādēļ, ka sākotnējais svars ir lielāks.

Protams, pirmo nedēļu laikā nevar būt pārliecināts, ka svars mazinājies uz tauku rēķina – vairāk tomēr tas ir ūdens, kas “aiziet”, taču – process ir iekustējies.

Par granātābolu miziņām pētījumu savukārt veikuši amerikāņu pētnieki. Izrādījies, ka tajos ir daudz tādu antioksidantu, kuri nodrošina mikrocirkulāros procesus audos un tas palīdz izvadīt no organisma lieko šķidrumu. Tajā ir arī daudz vielu, kas palīdz skābeklim nokļūt audos un tādēļ uzlabojas metaboliskie procesi audos. Ar divām tējkarotēm dienā pilnīgi pietiek, lai ar to bagātinātu ēdienu.

Pagaršojot šo pulveri, raidījuma vadītāja gan sarauc degunu.

Bet trešā meitene Anna eksperimentēja, banāna mizas izkaltējot 46 grādos cepeškrāsnī un pēc tam saberžot pulverī. Dienas norma 50-60 grami pulvera.

Raidījuma vadītāja pamēģina siera kūku, kas apbārstīta ar šo pulverīti un to atzīst par garšīgu (pulveri, ne tikai kūku), pulveris ir salds. Griboties ēst mazāk – sāts iestājas ātrāk. Dietoloģe skaidro, ka banāna mizā ir vairāk šķiedrvielu, kuras dod sāta sajūtu. Anna atskaitīties par rezultātiem ierodas ar vingrošanas tepiķīti. Pirms divām nedēļām viņa vairs nespēja nostāvēt uz galvas – agrāk, kad svars bijis mazāks, tas esot izdevies. Un tagad, pēc divām nedēļām, tas izdodas! Divu nedēļu laikā, ēdienam pievienojot banānu mizu pulveri, Anna notievēja no 59 kilogramiem līdz 56,1 kilogramam, tātad ir zaudējusi 5% no iepriekšējā svara.

Pēc līdzīga principa var sagatavot arī dažāda veida šķiedrvielu pulverus, tos ikdienā nedaudz pievienot ēdienus, tā bagātinot tos, kā arī veidojot dažādu garšu buķetes.

Latviešu uztura speciāliste Lizete Puga atzīst, ka tāpat kā raidījumā pieaicinātā dietoloģe par šādu tievēšanas veidu nebija dzirdējusi. “Būtībā metodē tiek izmantotas labi zināmās balastvielas, ko rekomendē ēst, lai regulētu sāta sajūtu un mazinātu apēstā apjomus. Optimāls balastvielu patēriņš nodrošina arī vienmērīgākas cukura līmeņa izmaiņas dienas laikā, tādēļ cilvēks izvēlas veselīgāku uzturu un retāk meklē ātrās enerģijas avotus – vienkāršajiem ogļhidrātiem bagātus produktus (saldumus, bulciņas, saldinātos dzērienus u.c.).

Vai šī metode ir revolucionāra?! Noteikti nē. Jo tomēr arī pievienojot pie ēdiena papildus balastvielas nenozīmē, ka var nemainīt kopumā savus ēšanas paradumus. Tik un tā ir jaseko līdzi saviem porcijas apjomiem, produktu kvalitātei un pagatavošanas metodēm,” uzsver Lizete Puga.

Tāpat viņa atgādina, ka, augļus audzējot industriāli, jāatceras, ka tiek izmantoti dažādi palīglīdzekļi, piemēram, pesticīdi, kas veicina to augšanu un ražas produktivitāti. Tādēļ jābūt uzmanīgiem un labāk savu ikdienas ēdienkarti papildināt ar vietējo augļu un dārzeņu balastvielām, piemēram, ķirbja, ābola, biešu, gaileņu, dažādu nezāļu pulveriem. Tās ir diezgan plaši atrodami veikalu plauktos. “Tā jūs rūpēsieties ne tikai par savu ķermeņa formu, bet arī par vērtīgo uzturvielu rezervēm aukstajā gada laikā. Kā arī šāda veida pulveri ļauj dažādot mūsu ikdienas ēdienkarti. Vai zaudēt 4-5 kg – tas gan atkarīgs no mums pašiem un mūsu izvēlēm,” vērtē Lizete Puga.

Viens no pulveru ražotājiem no ekoloģiskās produkcijas Latvijā ir “Absolūts ēd”, tās vadītāja Ilze Lipska atklāj, ka, piemēram, ķirbju pulverī tiek samalts viss ķirbis – gan miziņa, gan mīkstums un pat sēklas.

Taču tikpat labi varat mēģināt visu izdarīt savām rokām, atceroties principu, lai produkts ir ekoloģiski tīrs un pietiek, ja ar to bagātina ēdienu 15-60 gramus dienā.