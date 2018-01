Ēšana un aukstums. Kāpēc ziemā mēs aptaukojamies?

Foto - Pexels.com

Ziemā tā vien gribas ieritināties zem segas pāris sviestmaižu vai šokolādes kārbas sabiedrībā. Aizvadītie Jaungada svētki varbūt vispār bija viens nepārtrauktas ēšanas maratons. Kā pārdzīvot ziemas aukstumu, nekaitējot savai figūrai?

Konsultē ārste dietoloģe Rimma Moisenko.

Auksti!

Lai aukstumā sasildītos, organismam nepieciešamas papildu kalorijas. Spilgts piemērs ir ziemeļu tautas, kuras tradicionāli lieto uzturā pārtiku, kas satur daudz dzīvnieku tauku. Tāda izvēle palīdz pārdzīvot ekstremālo aukstumu.

Tāpēc aukstās ziemas dienās bieži vien rodas vēlēšanās ēst speķi vai citu treknu ēdienu. Taču lielākā daļa no mums dzīvo siltās mājās un šāda rīcība var izdarīt lāča pakalpojumu, ietekmējot ne tikai vidukļa apmēru, bet arī veselību, jo pārmērīga dzīvnieku tauku uzņemšana izraisa sliktā holesterīna līmeņa paaugstināšanos. Likumsakarīgi tam var sekot sirds un asinsvadu slimības.

Risinājums

Neaizmirsti par riekstiem. Tie satur derīgas taukskābes, kas palīdz organismam saglabāt siltumu. Rīta putrai var pievienot nedaudz riekstu, tie palīdzēs nenosalt pa ceļam uz darbu. Tai pašai putrai var pievienot sviestu. Uzturā jāiekļauj neliels daudzums dzīvnieku tauku (pieaugušajiem pietiks ar 10 g dienā). Tie, kuri nepanes piena produktus, var pievērst uzmanību kausētajam jeb gī sviestam. Tas, tāpat kā parastais sviests, remdēs ziemas kāri pēc taukainiem produktiem.

Izsalkums!

Zemādas tauki ir lieliska aizsardzība pret salu. Nav nejaušība, ka, nākot ziemai, dzīvnieki veido tauku rezerves. Šajā ziņā cilvēki neatrodas pārāk tālu no saviem mazākajiem brāļiem, tāpēc aukstajā sezonā bieži vien palielinās ēstgriba un līdz ar to arī svars. Turklāt cilvēka organisms ir pakļauts noteiktiem sezonas ritmiem, kuri liek mums ziemā pieņemties svarā pat tad, ja uzturs nemainās.

Risinājums

Ēd zupas. Pirmkārt, karstā zupa palīdzēs sasildīties un, otrkārt, radīs sāta sajūtu. Ziemā īpaši labas ir biezzupas. Parastā zupa no kuņģa ātri dodas uz divpadsmitpirkstu zarnām. Tiklīdz kuņģis kļūst tukšs, tā gļotāda sāk ražot bada hormonu grelīnu un mēs atkal gribam ēst. Biezzupa apņem kuņģi, aizpildot katru laukumu, tāpēc gļotādas receptori uz ilgu laiku jutīs pārtikas klātbūtni un grelīns netiks ražots lielos daudzumos. Pēc biezzupas ieēšanas sāta sajūtu saglabāsies vismaz trīs stundas pat tad, ja zupa nebija ļoti barojoša.

Tiem, kam nepatīk biezzupas, vienkārši jāvāra biezākas zupas, lai barība ilgāk paliktu kuņģī, sniedzot siltuma sajūtu un novēršot izsalkuma mokas. Ja zupa ļoti barojoša, no otrā ēdiena labāk atteikties. Lai gaļas zupa neradītu kaitējumu figūrai, lieto liesu gaļu un nolej pirmo buljonu – kad zupa piecas minūtes vārījusies, izlej šķidrumu un ielej jaunu ūdeni. Tas pasargās no liekiem taukiem un kaitīgām vielām.

Skumji!

Saules staru trūkums ziemā liek mums skumt. Lai tiktu galā ar sliktu garastāvokli, daudzi no mums neplānoti apmeklē ledusskapi. Turklāt ātrā tumsas iestāšanās noved pie fiziskās aktivitātes samazināšanās – mēs negribot iekrītam ziemas miegā.

Risinājums

Seko tam, lai uz galda būtu dažādu krāsu dārzeņi un augļi. Zaļumi, ķirbji un burkāni, dzīvespriecīgie citrusaugi uzlādēs ar vitamīniem, paaugstinās garastāvokli un vienlaicīgi pasargās no saaukstēšanās.

Ziemas diētas noteikumi

• Ēd karstu ēdienu. Tas palīdzēs nedrebināties no aukstuma pat lielā salā un pasargās organismu no enerģijas tērēšanas sasildīšanai. Ja nebūs papildus kaloriju patēriņa, nebūs arī vajadzības uzkrāt taukus.

• Nevajadzētu pārspīlēt ar desu, žāvējumu, speķa un ceptu ēdienu lietošanu. Tāds ēdiens palielina kaitīgā holesterīna līmeni un ir grūti sagremojams.

• Neatsakies no gaļas. Katru dienu uzturā vajadzētu būt produktiem, kas satur olbaltumvielas. Kādu gaļu izvēlēties, atkarīgs no tavas gremošanas sistēmas īpatnībām. Tiem, kam ir miglains priekšstats par tā darbību, labāk olbaltumvielu avotus uzturā mainīt, piemēram, divas reizes nedēļā ēst liesu sarkano gaļu, divas reizes – vistu, divas reizes – truša gaļu. Pietiek, ja dienā uzņemsi 100 g gaļas. Bez gaļas uzturā jāiekļauj arī zivis.

• Pajautā ģimenes ārstam par nepieciešamību ziemā lietot D vitamīnu.

Pieredze

Ilana Jurjeva, aktrise

Mans mīļākais burvju dzēriens ir karsts ūdens, citrons un sarīvēts ingvers. Visu sajauc. Kad verdošais ūdens atdziest, pievieno medu. Garšīgs un noderīgs līdzeklis, kas paātrinās vielmaiņu.

Avots: aif.ru