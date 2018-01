Kā ielūkoties veģetārieša asinsainā?

Foto - Fotolia

Ik reizi, izvaicājot atšķirīgas uztura sistēmas piekritēju, vaicāju arī, kā mainījies viņa veselības stāvoklis, kopš mielojas citādi. Vai šis cilvēks tikai pēc pašsajūtas spriež par uzlabojumiem vai pasliktinājumiem, vai tomēr veic izmeklējumus? Ielūkojoties dažādu laboratoriju piedāvājumos, atradu pat īpašus piedāvājumus veģetāriešiem un vegāniem, speciāli atlasītu analīžu kompleksu. Kā to vērtēt?

Piemēram, E. Gulbja laboratorija piedāvā nodot asins analīzes, ko izmeklē 18 parametru griezumā. Tas nosaukts par veģetāriešu paneli un tiek piedāvāts, ja “esi veģetārietis, vegāns, svaigēdājs vai reti lieto uzturā dzīvnieku izcelsmes produktus, ir ieteicams regulāri pārbaudīt, vai organismā pietiekošā daudzumā ir vitamīni un minerālvielas”. Šis īpašais panelis iekļauj 18 analīzes, tā cena gan ir diezgan iespaidīga – 79,43 eiro. Līdzīgu variantu iespējams īstenot Centrālajā laboratorijā, kur par 28 eiro var iegūt 8 analīžu komplektu.

Meita kopš dzimšanas ir veģetāriete

Līga Kandere, jaunā māmiņa no Amatas novada, ir veģetāriete gandrīz desmit gadus, arī vīrs jau septiņus gadus ēd veģetāri. Arī meitiņa mielojas tāpat kā vecāki. Lai to īstenotu, Līga daudz lasīja un pētīja, gribēja būt droša, ka šāds uzturs der arī bērnam. Izdevies arī atrast ģimenes ārsti, kura atbalsta ģimenes centienus un ir kompetenta alternatīvā pieejā veselībai. Ārste ieteikusi vairāk pasekot līdzi veselībai, regulāri veikt nepieciešamās analīzes.

Līga ievēroja Gulbja laboratorijas piedāvājumu, taču tas šķita pārlieku dārgs. Viņa šad un tad nodod asins analīzes, īpaši pievēršot uzmanību ferritīnam, dzelzs rezervēm organismā.

“Kad gaidīju meitu, man nācās ļoti sekot līdzi veselībai, arī dzelzs daudzumam, toreiz vecmāte sacīja, ka tas ir pat labāks, nekā daudziem gaļēdājiem. Sekoju līdzi arī D vitamīna daudzumam manā organismā, tomēr, ilgstoši bērniņu barojot ar krūti, visu laiku lietoju šo vitamīnu, tādēļ ir cerība, kas tas uzkrājies pietiekami. Neesmu gan pieskatījusi olbaltumvielu daudzumu, varbūt ir vērts to izdarīt.”

Nieka 79 eiro?

Alise Mičule, viena no bloga “Fit Vegan Sisters” autorēm, jau divus gadus pieturas vegāniskam dzīvesveidam, pirms tam pusgadu bija veģetāriete. Alise uzskata, ka ar vegānu ēdienu ir iespējams nodrošināt visas organismam nepieciešamās uzturvielas. “Starp citu, es nepazīstu nevienu vegānu, kuram trūktu olbaltumvielu vai dzelzs! Piemēram, B12 vitamīns, kas vajadzīgs normālai asinsradei, ir atrodams pārtikā, bet var to uzņemt papildu – kā uztura bagātinātāju. Taču vegāni nav vienīgie, kuriem šis vitamīns var trūkt. Arī visēdājiem var būt šādas problēmas, ja nepiedomā, ko un kā ēd.”

Alise nesaprot, kādēļ par asins analīzi jāmaksā “šie nieka” 79 eiro, vai tiešām tik daudz ko nepieciešams zināt, lai būtu drošs par savu veselību?!

“Es asins analīzi veicu vismaz reizi gadā, bet nekad neesmu maksājusi tādu summu! Ja paņem ģimenes ārsta nosūtījumu, tad analīzes ir tikpat kā bez maksas.”

Reizi dzīvē noderētu

Veģetārās uztura skolas vadītāja un vietnes “vegus.lv” veidotāja Dita Lase priecājas, ka izveidots šāds speciāls analīžu panelis. “To jau nav jādara bieži, varbūt vien pāris reizes dzīvē, vai arī tad, ja veselība saiet galīgi šķērsām. Uzskatu, ka reizi vai divreiz gadā asins sastāvs jāizmeklē ikvienam, nevis tikai veģetāriešiem vai vegāniem. Arī sportotājiem ieteicams, ja sporto pamatīgi, piemēram, skrien maratonu. Es domāju, ka pietiktu ar dzelzs un B 12 daudzuma noteikšanu.”

Ko vēsta pieredze, ko ārsta skatījums?

Lelde Meirāne (piecus gadus ir vegāne, pirms tam piecus gadus mielojās veģetāri) tieši nesen veica šādu analīžu kompleksu.

“Man patika, ka rezultātiem tika pievienotas arī rekomendācijas, lai saprastu, ko nozīmē, ja kāds rādītājs ir paaugstināts vai pazemināts. Man ir apdrošināšanas polise, ģimenes ārsts vēl iedeva norīkojumu, tā kā analīzes tika pilnībā apmaksātas. Tas, protams, atkarīgs no polises jaudīguma. Iepriekšējos gados es pati pēc savas iniciatīvas allaž pārbaudīju dzelzs, kalcija, kā arī B 12 un D vitamīnu daudzumu organismā.”

Lūdzām analīžu kompleksa saturu izvērtēt Netradicionālās medicīnas centra “Aparmita” ājurvēdas ārstei un ģimenes ārstei Ilonai Ābelei–Šrenkai.

Daktere to vērtēja pozitīvi, taču tik globālu pieeju, iespējams, vajadzētu vien retajam. Ikviens reizi gadā varētu veikt asins analīzes, nosakot ferritīna daudzumu, hemoglobīnu, B 12 vitamīnu un kopējo olbaltumu.

Reizi trīs gados būtu vērts palūkot daļu no tā dēvētā veģetāriešu paneļa – veikt pilnu asins ainu, noteikt kopējā olbaltuma un ferritīna, dzelzs daudzumu, zema un augsta līmeņa holesterīnu, aktīvo B12, kā arī D vitamīnu, triglicerīdus, glikozi, lipoproteīnu, kreatinīnu un homocisteīnu. Pārējos rādījumus vajadzētu veikt pēc vajadzības, atkarībā no analīžu rezultātiem, izvērtējot pēc vecuma un dzimuma, tas būtu ārsta kompetencē.