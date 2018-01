Šūnas migrē uz brūci. LU un Šveices pētnieki noskaidrojuši cilmes šūnu lomu brūču dzīšanā

Foto - Shutterstock

Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes (MF) farmācijas zinātņu doktora Vadima Parfejeva promocijas darba pētījums par ādas cilmes šūnu lomu brūču dzīšanas procesā, kas tapis sadarbībā ar Šveices pētniekiem, ir publicēts prestižajā “Nature Communications” žurnālā. Pētījuma ietvaros atklātā ādas cilmes šūnu spēja ietekmēt brūču dzīšanu nākotnē varētu veicināt jaunu ādas reģenerāciju stimulējošu vielu izpēti un atklāšanu.

LU MF Farmācijas studiju programmas docētāji ir vieni no pirmajiem, kas Latvijā uzsāka pieaugušo cilvēku cilmes šūnu pētījumus reģeneratīvās medicīnas nolūkiem. Ādas brūču dzīšana ir sarežģīts process, kura mērķis ir atjaunot ādas sākotnējo struktūru un funkcijas. Līdz šim nebija zināms, kādā veidā ādas dermas slānī esošās cilmes šūnas veicina brūču dzīšanu. Pētījuma rezultātā noskaidroja, ka pēc traumas ap ādas nerviem izvietotās mielīna apvalka šūnas migrē uz brūces rajonu un veicina brūces aizvēršanos jeb kontrakciju.

Pētījums „Cilvēka ādas cilmes šūnu neiroreģeneratīvā potenciāla raksturošana in vitro un in vivo” tika veikts asoc. prof. Unas Riekstiņas vadībā LU MF Farmācijas un Medicīnas doktorantūras studiju programmā laika posmā no 2010. līdz 2013. gadam. Tas tapis pateicoties ESF projekta “Atbalsts doktora studijām Latvijas Universitātē” finansējumam. Pētījumu brūču dzīšanas modelī eksperimentālajos dzīvniekos veica laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam prof. Lūkasa Zommera (Lukas Sommer) laboratorijā Anatomijas Institūtā Cīrihes Universitātē ar Šveices Sciex-NMSch (Scientific Exchange) programmas atbalstu.

Publikācijas “Injury-activated glial cells promote wound healing of the adult skin” pilnais teksts ir pieejams Nature Communications 9, Article number: 236 (2018), doi:10.1038/s41467-017-01488-2