Konkursā “Māksla uzvar!” piešķirtas prēmijas latviešu māksliniecēm – Džemmai Skulmei, Adrianai Vīgnerei un Verai Bondarei

Publicitātes foto

Gada sākumā Ainas Mucenieces Viroterapijas fonda starptautiskā un pastāvīgā mākslas darbu konkursa vērtēšanas komisija izskatīja jaunākos iesniegtos darbus. Veicināšanas prēmijas tika pieškirtas māksliniecēm – Verai Bondarei, Adrianai Vīgnerei un latviešu izcilajai māksliniecei Džemmai Skulmei.

Vera Bondare konkursā iesniegusi jau divus darbus, kur viens no tiem “Ceriņi zied parkā, Rīgā” jau ir ticis izstādīts pirmajā “Māksla uzvar!” izstādē, kas norisinājās Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Šoreiz prēmiju Vera ieguva par savu jaunāko darbu “Baltās jurģīnes”. Saņemot prēmiju, Vera minēja, ka ir priecīga par to, ka viņai ar saviem darbiem šādā veidā ir iespēja cilvēkiem nest prieku un radīt harmoniju, kas ir ļoti svarīgi, lai uzturētu dzīvības spēku. Māksliniece ļoti iestājas arī par to, ka mākslai ir jābūt pieejamai ikvienam, ka tai ir jābūt, kā “vecam labam draugam”, pie kura atnāc, lai gūtu iedvesmu.

Konkursā savu darbu iesniedza arī jaunā un daudzsološā māksliniece Adriana Vīgnere, kas ar gleznošanu aizraujas jau no agras bērnības un savu radīto mākslu raksturo kā savas redzamās domas, sajūtas un dzīvesveidu. Onkoloģijas problēma nav sveša arī viņas ģimenē, tāpēc viņa ar savu darbu grib pacientiem palīdzēt radīt emocijas un raisīt pārdomas, tā bagātinot dzīves telpu un palīdzot viņiem uzņemt jaunu enerģiju. Adriana arī ir apņēmusies turpināt radīt jaunus darbus, kas varētu iedvesmot pacientus un tāpēc, iegūto prēmiju, izmantos savas mākslas darbnīcas remontam.

Arī ievērojamā latviešu māksliniece Džemma Skulme iesniegusi savu darbu, lai tas ar savu klātbūtni ārstniecības iestādēs, priecētu pacientus un veicinātu viņu pretstāvi slimībai. Darbs ir gleznots dabas motīvos, attēlojot Sauli, nosaukums “Saule visu dienu”. Par darbu māksliniece teica: “Kā dzīvē, tā mākslā notiek pretošanās pret draudīgo, kur beigās ir jāuzvar, tā rodas radīšanas spēks. Radīšanas spēkam ir jārodas arī ārstējoties un slimība ir jāuzvar. Gleznā attēlotajai Saulei, tās gaismai, ir jāpalīdz, ja rodas pārdzīvojumi, jo Saule ir mūžības un dzīvības simbols, kas rada iedvesmu un garīgu vērojumu.”

Fonda rīkotais mākslas darbu konkurss “Māksla uzvar!” joprojām turpinās, tāpēc ikviens mākslinieks vai entuziasts aicināts iesniegt savu jaunradīto mākslas darbu, kas veltīts pacientu iedvesmošanai cīņai ar onkoloģisko saslimšanu un uzvarai pār to. Vairāk informācijas Viroterapijas fonda mājaslapā: www.virotherapyfoundation.org sadaļā “Konkurss”.