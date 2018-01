Ar rokām un spēcinošiem augiem. Kā palīdz dziedniece un bioenerģētiķe Līga Lazdāne

Foto - Matīss Markovskis

“Cilvēks bieži saka: man nav enerģijas, ar to, visticamāk, domājot: man nav spēka. Jo dzīvības enerģija mūsos ir vienmēr – neizsmeļams resurss, tā nepārtraukti plūst un pulsē. Taču dažādu iemeslu dēļ var sākt sablīvēties, biežāk tas saistīts ar emociju pasauli. Mans uzdevums ir likvidēt šķēršļus, dodot ceļu brīvai enerģijas plūsmai,” skaidro dziedniece un bioenerģētiķe Līga Lazdāne.

Līgas darba vieta atrodas tikai stāvu zemāk par žurnāla Zintnieks telpām, kur viņa pirmoreiz sāka oficiāli konsultēt cilvēkus kā bioenerģētiķe. Tagad viņa strādā kopā ar dziednieku Mairi Virsi, abi izveidojuši Starptautisko ezoteriķu asociāciju Inversus Veritas. Tajā ietilpst spēka cilvēki ne tikai no Latvijas. Nesen īstenojās abu dziednieku ideja – notika Vispasaules pašatveseļošanās kongress, kurā piedalījās ne tikai netveramās jomas pārzinātāji no dažādām valstīm, bet arī Latvijas ārsti.

Labie palīgi

Līga ir mediķe, 22 gadus nostrādājusi slimnīcā par medicīnas māsu gan anestezioloģijā, gan traumatoloģijā un ķirurģijā. Sešus gadus strādājusi Veselības ministrijā, tas devis iespēju plašāk palūkoties uz veselības aprūpi valstī. Viņai ir arī ekonomistes izglītība, maģistra grāds.

Vienlaikus Līga apguvusi dažādas netradicionālas dziedniecības tehnikas un terapijas. Savulaik viņa izveidoja holistisko medicīnas centru Asclepius, kas nodrošina arī mājas aprūpi. Centrs darbojas joprojām, palīdz cilvēkiem Carnikavā un Ādažos. Jau daudzus gadus Līgas labie palīgi ir augi – no tiem viņa gatavo eliksīrus, uzlējumus, dabas preparātus, dziedināšanai izmanto arī antropozofos un homeopātiskos medikamentus.

“Jau bērnībā sajutu, ka visu notiekošo redzu citādi. Pagāja gan daudzi gadi, kamēr pa īstam noticēju, ka spēju palīdzēt cilvēkam arī ārpus medicīnas. Tad arī atgriezos pie savas īstās būtības, sāku strādāt par dziednieci, izmantojot bioenerģētiskās metodes,” stāsta Līga. Daudzi zināja, ka Līgai, kā tautā saka, rokās ir spēks. Jau sen, ja kāds lūdza, viņa palīdzēja. Arī, darbojoties medicīniskajā mājas aprūpē, dodoties pie smagi slimiem, gulošiem pacientiem, nereti izmantoja spēcinošus vārdus, kas paši nāca pār lūpām, citreiz sasirgušā ķermenim pārlaida pāri rokas. Visu darīja, iekšējas sajūtas vadīta, zināja, ka tas palīdzēs. Un tā tiešām notika.

Pirms gada viņa sāka pastāvīgi pieņemt kā dziedniece un bioenerģētiķe. Taču tā nebija spontāna ideja vai pašas mērķis, uz ko tiecās. Līgai izveidojās saruna ar plaši pazīstamo pirtnieku un dziednieku Ziedoni Kārkliņu, kurš ieteica pamēģināt. Droši vien viņš sajuta Līgas īpašās spējas, jo mudināja strādāt nopietni, pieņemt cilvēkus individuāli.

“Notika šis klikšķis, viss saslēdzās, un es to darīju. Tā saku arī tiem, kuri man vaicā par dzīves ceļa maiņu. Jo vairāk uz to ieciklējies, krampjaini mēģini ko mainīt, jo mazāk izdodas. Tikai tad, kad notiek šis klikšķis, uzreiz saproti – ir īstais brīdis un īstais ceļš. Nonāc tur, kur tev ir jābūt. Viss saliekas pats no sevis. Tā arī man bija. Tikai skatos – piepeši viss notiek!”

Ritmiskā asinszāle

Cik vien Līga sevi atceras, vienmēr līdzās bijuši augi, darbošanās ar tiem. Lielu daļu bērnības un visas skolas laika brīvdienas meitene pavadījusi pie vecmāmiņas Rūjienas pusē, Jeru ciemā.

“Vecmāmiņa gāja dabā un ņēma mūs līdzi. Atceros, ir 20 grādu sals, eju es, vaļenkos ietērpta, un knibinu no priedēm pumpurus, lasu tējai.

Latvietim zālīšu tēja ir tradicionāla vērtība. Es skatos uz augu daudz plašāk. Gatavojot ārstnieciskus uzlējumus un izvilkumus, ņemu talkā antropozofiju un citas zināšanas. Tinktūra ir izvilkums no auga, savukārt augu eliksīrs, kas ir uz ūdens bāzes, vairāk iedarbojas caur enerģētisko lauku. Var sacīt tēlaini – no auga tiek paņemts raksturs un spēks, lai cilvēkam palīdzētu. Atbilstoši gatavots eliksīrs dziedina cilvēka emocionālo pasauli, bet, kā zināms, emocijas ietekmē fizisko ķermeni un tā veselību. Tātad šis preparāts dziedina enerģētiski.

Ja augu pamodinu, ritmizēju, kā to māca antropozofija, iznāk pavisam cita garša un iedarbība. Lūk, asinszāles eļļa. Arī parastā veidā tā iedarbojas labi. Taču, ja vienu eļļas izvilkumu gatavoju dienā un otru naktī, vienu turu tumsā, otru – gaismā, bet pēc tam abus saleju kopā, efekts ir daudz jaudīgāks, palīdz krietni labāk,” skaidro Līga.

Interese par antropozofiju Līgai radās pirms 14 gadiem, kad meita sāka apmeklēt valdorfpedagoģijas bērnudārzu un pēc tam šādas pasas ievirzes skolu Ādažos. Antropozofā medicīna Līgu pārliecināja ar holistisko pieeju – tvert cilvēku kā veselumu, ņemt vērā arī raksturu, dzimtas un attiecību vēsturi, sociālo dzīvi un astroloģisko aspektu.

Pēc šīs sistēmas augus vāc noteiktā laikā atbilstīgi ziedu vai sakņu dienai un gatavo, ņemot vērā biodinamisko gada ritumu. Līga izmanto vācu pētnieces un lauksaimnieces Marijas Tūnas biodinamisko kalendāru, ar tā starpniecību viegli var sekot norisēm dabā un katram darbam atbilstīgo laiku. Jau vairākus gadus kalendārs tiek izdots arī latviski.

Nav gan tik viegli – ja iekrīt īstā diena, bet pamatīgi līst, darāmais jāatliek. Patlaban augu vākšanā Līgai palīdz arī citi cilvēki, bet vēl pirms dažiem gadiem viņa visu darīja viena pati.

Noliec prātu plauktiņā

Dziedinot Līga savieno dažādas metodes, dažkārt sāk ar augu eliksīriem, citreiz ar bioenerģētiku. Ko un kā darīt, izlemj pēc dziļākas sarunas, tomēr galvenos samezglojumus un vainas viņa spēj nolasīt jau brīdī, kad cilvēks ienāk telpā.

“Cilvēks atnāk un saka: man sāp galva. Tā ir diskomforta izjūta, kam pamatā var būt arī enerģētiskas ievirzes problēma, jāmeklē cēlonis. Protams, te nerunāju par strutainu iekaisumu vai kādu citu tiešām medicīnisku vainu.

Piemēram, ir cilvēks, kas visa mūžā garumā iekļūst dažāda smaguma avārijās, gūst mazākas vai lielākas traumas. Taču tās ir tikai sekas, visa pamatā, iespējams, ir vēlme nomirt. No kurienes rodas tas, ka viņš nevēlas dzīvot? Iespējams, ķermeniskās atmiņas nāk no tā tālā laika, kad bērniņš atradās mammas vēderā.

Daudzi meklē palīdzību, jo netiek galā ar dzīvi un sevi, vēlas kaut ko mainīt. Taču – cik ir gatavi pārmaiņām? Atnāk un prasa: sakiet, kas man jādara, ar ko jāsāk, ko pēc tam… Uzreiz atbildu, ka priekšā neteikšu, tas ir darbs pašam ar sevi. Nereti cilvēks kļūst dusmīgs vai uzmet lūpu. Ja nav tam gatavs, nebūs lietderīgi pasacīt gatavu recepti.

Tas viss arī tāpēc, ka zūd Dieva dotā patiesā vēlme dzīvot. To novēroju, strādājot slimnīcā, gan tagad kā dziedniece. Lai atveseļotos, šai vēlmei jābūt nevis prāta izkombinētai, bet kā spēcīgam dvēseles kliedzienam. Tādēļ es nereti saku: noliec prātu plauktiņā un vienkārši dzīvo, esi! Ja spēsi paļauties, varbūt izdosies nonākt līdz tam klikšķim. Tas ir kā ar beznosacījuma mīlestību. Cilvēkiem patīk analizēt, kas tā ir, kā izpaužas. Bet, ja tā patiešām tevī pulsē, tad mīli visu pasauli pa īstam. Pat šo necilo tējas krūzi uz galda.”

Ingvers runā ar nierēm

Ja šķiet, ka spēki atstājuši, pietrūkst mundruma un dzīvesprieka, var noderēt ingvera komprese, ko uzliek nieru rajonā. Tā labi palīdz arī slimības novārdzinātam, pagurušam cilvēkam. No marles vai plāna auduma izveido pamatu divām kompresēm. Ēdamkaroti ingvera pulvera ieloka vienā kompresē, tikpat daudz pulvera liek otrā. Abus komprešu tīstokļus iegremdē bļodā ar karstu ūdeni un patur divas minūtes. Tad uzliek nieru rajonā abās muguras pusēs. Apsaitē ar vilnas šalli vai ko citu sildošu, notur 20 minūtes. Kompreses iedarbojas uzmundrinoši uz visu organismu, cilvēks gūst spēku un možumu visas dienas garumā. Šādas kompreses gan drīkst likt tikai no rīta – līdz 12 dienā, ne vēlāk, jo pārāk uzmundrina. Turklāt jāievēro zināms ritms, piemēram, kompreses liek darbdienās, bet brīvdienās ne vai tieši pretēji – tikai brīvdienās.

Palīdzīgais sīpols

Ja piepeši jūti, ka tuvojas saaukstēšanās liga, tūlīt sāksies iesnas un vārgums, ņem palīgos sīpolu kompresi.

Svaigu sīpolu sagriez, saspaidi, saklapē ar gaļas āmuru, lai izdalās sula. No marles vai plāna auduma izveido pamatu divām kompresēm, uz katra liec sīpolu putriņu, satin un pieliec pēdām. Uzvelc zeķi un liecies gulēt. Kompresi atstāj līdz rītam.