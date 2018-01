Vēders atkal uzpūties! Ko iesaka ājūrvēda?

Foto - Shutterstock

Mani ļoti nomoka vēdera uzpūšanās, tāpēc ar interesi izlasīju par to publicēto rakstu janvāra pirmajā numurā. Vēl gribētu uzzināt, kā ar šo problēmu iesaka cīnīties netradicionālās medicīnas speciālisti. AGITA VALMIERĀ

Neliela gāzu veidošanās gremošanas traktā nav jūtama un netraucē – varbūt vienīgi vēders reizēm iziet ar lielāku vai mazāku troksni. Taču, ja gāzes sakrājušās ļoti daudz un zarnu iestiepj, mēdz rasties sāpes un pat palielināties vēders.

Pēc ājurvēdas mācības, vēdera pūšanās galvenokārt raksturīga vātas konstitūcijas jeb došas pārstāvjiem, kā arī tiem, kam ir nervu sistēmas disbalanss, proti, nervoziem cilvēkiem un kuri cieš no stresa.

Ājurvēdas ieskatā par vātas disbalansu liecina gāzu uzkrāšanās vēderā, īpaši no diviem līdz pieciem pēcpusdienā, kā arī naktīs. Ājurvēdas ārsts var precīzi noteikt, kādam tipam cilvēks pieder un vai viņam ir kādas došas līdzsvara traucējumi.

Vēderam netīkams uzturs

Nereti vēders mēdz uzpūsties, ēdot dārzeņus. Reizēm pietiek vien mēnesi tos neiekļaut ēdienkartē, lai problēma tiktu atrisināta. Protams, tie ir veselīgi, taču, ja zarnas ir pilnas ar gāzēm, tajās tāpat nenotiek pilnvērtīga vielmaiņa, un organismam nepieciešamās vērtīgās vielas neuzsūcas.

Dārzeņus ieteicams ēst nevis svaigus, bet tvaicētus vai vārītus. Vārītos saglabājas visas minerālvielas, tvaicējot paliek arī daļa vitamīnu. Turklāt dārzeņus nav vēlams kombinēt ar pienu.

Lai vēders nepūstos, augļus vēlams baudīt saprātīgā daudzumā. Problēmu dažkārt kaut nedaudz mazina svaigu augļu nomizošana.

Pirms žāvētu augļu ēšanas tie pa nakti jāizmērcē, taču mēdz gadīties, ka, piemēram, rozīnes šādu problēmu nesagādā, toties vīģes rada diskomfortu arī pēc izmērcēšanas.

Tējkarotes gals medus var vēdera pūšanos mazināt, taču nedrīkst aizmirst, ka, notiesājot tējkaroti medus, tiek uzņemts tikpat daudz kaloriju kā ar piecām tējkarotēm cukura. Turklāt no lielāka medus daudzuma var rasties pretējs efekts. Medu arī neiesaka kombinēt ar dzīvnieku valsts produktiem.

Pēc ājurvēdas, maltītes laikā vēlams dzert siltu dzērienu maziem malkiem. Pret vēdera pūšanos vispiemērotākā būs garšvielu tēja vai uzlējums.

Gāzes vēderā rada gāzēti, burbuļojoši dzērieni. Lai tās neveicinātu, viesībās, kurās tiek lietots alkohols, priekšroka dodama nevis šampanietim, bet gan viskijam vai konjakam.

Kas ar ko sader

Liela nozīme ir produktu kombinēšanai un secībai, kādā tos ēdam. Bieži uzturā tiek lietoti savstarpēji nesavienojami produkti, kuri veido toksīnus un gāzes ar nepatīkamu smaku.

Ja pēc lēni sagremojama uztura uzņem ātri sagremojamu, pēdējais netiek evakuēts no kuņģa, jo tā izeja ir slēgta. Tāpēc nevajadzētu pēc maltītes ēst produktus, kuri veicina barības bojāšanos. Piemēram, tukšā dūšā notiesāts ābols atstāj kuņģi jau pēc 15–20 minūtēm, taču, ja tas tur nonāk pēc ēdienreizes, paliek tajā kopā ar ilgāk sagremojamo pārtiku un pēc 20 minūtēm sāk rūgt. Tas nozīmē, ka augļus nevajadzētu baudīt desertā.

Ājurvēdā jebkādus saldumus iesaka ēst atsevišķi vai kā pirmo ēdienu, pēc tam graudu vai dārzeņu ēdienus un tikai maltītes beigās uzņemt smagās olbaltumvielas: gaļu, sēnes, zirņus, pupas, maizi. Vislabāk gan būtu vispār atteikties no saldumiem.

Dažādu produktu grupu pārstrādei nepieciešami atbilstīgi gremošanas fermenti, cits kuņģa sulas sastāvs. Arī citi priekšnosacījumi ir atšķirīgi, piemēram, olbaltumu sašķelšanai nepieciešama skāba vide. Savukārt cieti saturošu produktu sadalīšanās notiek sārmainos ap­stākļos, taču skābums kavē attiecīgā fermenta darbību. Šā iemesla dēļ olbaltumvielas un ogļhidrātus nav ieteicams uzņemt vienā ēdienreizē.

Ogļhidrāti nesader arī ar skābiem produktiem, piemēram, etiķi, citronu, kečupu. Ēdot maizi un uzdzerot tomātu sulu, tiek nomākta siekalu amilāze, kas sašķeļ cieti.

Barība tievajās zarnās var pilnībā sadalīties tikai tad, ja ir pilnvērtīgi sašķelta kuņģī. Piemēram, ūdenī vārīta biezputra kuņģī vienmērīgi sadalās un ātri virzās no tā laukā. Savukārt, ja biezputru ēd kopā ar gaļu, izdalās kuņģa sula, kas neder abiem produktu tipiem. Tad ēdiens kuņģī paliek ilgāk un to atstāj nepilnvērtīgi sadalīts. Lai gan aizkuņģa dziedzera sula to beigu beigās sašķels, šo procesu var pavadīt gāzu veidošanās un diskomforts.

Organismam nepieciešamie mikroorganismi barojas galvenokārt no augu valsts šķiedrām, taču gaļa sekmē pūšanu veicinošu mikrofloras attīstību. Atkarībā no zarnās dominējošiem mikroorganismiem balastvielas pārvēršas barības vielās vai arī toksīnos, kad rodas gāzes. Mikroflora nosaka arī pārējo uzturlīdzekļu kvalitatīvu pārstrādi, tāpēc, pareizi un pārdomāti ēdot, gāzēm nevajadzētu veidoties.

Jāņem vērā, ka tauki kavē kuņģa sulas izdalīšanos, īpaši, ja tos lieto maltītes sākumā. Tiesa, dažkārt tie nomāc neveiksmīgu pārtikas produktu kombināciju rezultātā radušos sastrēgumu kuņģī.

Latviešu iecienītie ēdieni – gaļa vai siļķe ar vārītiem kartupeļiem, kā arī rasols, kurā sajaukti daudzi dažādi produkti, – ājurvēdas ieskatā ir nesaderīgas kombinācijas. Kaphas konstitūcijas pārstāvjiem tas, visticamāk, problēmas nesagādās, taču vātām vēders ir ļoti jutīgs.

Pēc šīs mācības, nesavienojama kombinācija ir jogurts ar dažādām piedevām, piemēram, ar maizi vai ogām. Ājurvēdā atzīst vienīgi jogurtu ar banāniem un svaigiem gurķiem, ko īpaši iesaka maziem bērniem, ja ieteicams pieņemties svarā. Savukārt jogurti bez piedevām, kuriem pievienotas kuņģa un zarnu traktam labvēlīgas baktērijas, var palīdzēt pret vēdera pūšanos.

Pret pārlieku gāzu veidošanos

• Pēc ājurvēdas mācības, izvēloties atbilstīgu uzturu, katram jāņem vērā savs konstitucionālais tips jeb doša.

• Ieturēt regulāras ēdienreizes ar siltu, viegli sagremojamu ēdienu.

• Vajadzētu gandrīz pilnībā atteikties no termiski neapstrādātiem dārzeņiem, sausmaizītēm un galetēm.

• Svarīgi izdzert vismaz divus litrus silta šķidruma dienā.

• Nepārēsties un vienā reizē nekombinēt daudz dažādu produktu.

• Ieteicamas garšvielas: čili, melnie pipari, koriandrs, ingvera pulveris vai svaigs ingvers, kā arī citas tējas vai uzlējuma veidā.

• Ja jādodas uz sarīkojumu vai sapulci, kur vēders nedrīkst slikti uzvesties, iepriekš ieteicams maziem malciņiem izdzert stipras koncentrācijas garšvielu uzlējumu. To gatavo, visas sastāvdaļas aplejot ar karstu ūdeni un paturot 20 minūtes, lai ievelkas.

• Var līdzēt dažādi ājurvēdas preparāti, piemēram, trifla guggulu, taču pirms to lietošanas vēlams konsultēties ar ārstu par ieteicamo devu.

• Ātrajai palīdzībai var apēst pustējkaroti melno piparu, iedzert stipru svaiga rīvēta ingvera tēju vai pakošļāt ingvera sakni.

KONSULTĒJUSI ĀRSTU PRAKSES APARMITA PLUS ĀJURVĒDAS MEDICĪNAS KONSULTANTE, ĢIMENES ĀRSTE ILONA ĀBELE-ŠRENKA