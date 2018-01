Kā slēptā motivācija ietekmē tavu svaru jeb kā tievē dažādu 9 eneagrammas tipu pārstāvji

Autore: īpašas psiholoģiskās tipoloģijas veida – eneagrammas* – speciāliste Inta Santa

Mūsdienu pasaule jūk prātā veselīguma dēļ. Slaids, spēcīgs un veikls ķermenis ir kļuvis par kultu, kura dēļ tiek izdots kaudzēm naudas un tērēts milzums laika. Šķiet, ir tik daudz kas izdarīts, lai būtu skaidrs, ko darīt; lai būtu iespējas to izdarīt, lai būtu motivācija to darīt. Tomēr. Tomēr. Tomēr aizvien vēl ir cilvēki, kuriem ir pārlieks ķermeņa svars. Kāpēc tā?

Gatavojot šo rakstu, „satiku” pētījumu, kura rezultātu varētu ietērpt vienā teikumā – „Diētas strādā. Ja cilvēki pie tās ievēro.” Tātad jautājums ir, kā ievērot? Motivācija. Viss slēpjas motivācijā. „Kā?”, teiksiet: „Tas taču ir skaidrs, ka cilvēki vēlas iegūt skaistu ķermeni, ka vēlas izbēgt no veselības problēmām, kas saistītas ar lieko svaru? Tā taču ir lieliska motivācija!” Tiesa, piekritīšu. Tomēr, ne visiem cilvēkiem tiekšanās pēc skaistā un bailes no veselības zaudēšanas būs tas, kas patiesi motivēs diētu ievērot.

Psiholoģiskās tipoloģijas veida eneagrammas teorētiķi aicina ieskatīties dziļāk. Nevis virspusējā motivācijā (tajā ko apzināmies un ko stāstam citiem), bet dziļākajā jeb slēptajā motivācijā. Un tieši slēptā motivācija (jeb kaislība) ir tas, kas vienu eneatipu (tā eneagrammā dēvē psiholoģiskos tipus) atšķir no otra. Kā tad izpaužās slēptā motivācija katrā no eneatipiem un kā tas ietekmē viņu attiecības ar svaru?

Pirmais eneatips. Slēptā motivācija – dusmas, kas tiek pārdzīvotas kā sašutums, kura pamatā ir neapmierinātība.

Dusmu pamatā ir vēlme ideālo tēlu ieviest dzīvē, kas, savukārt, var novest pie fiksācijas, kas izpaužas kā nosodījums jeb kritika.

Neapmierinātība izpaužas caur iekšējo kritiku un/vai komentāru veidā attiecībā pret citiem cilvēkiem.

Pirmā eneatipa pārstāvji ir skarbi attiecībā pret savu ķermeni, viņi to mēdz salīdzināt ar ideālu. Viņi redz visas nepilnības un steidz tās labot, tai skaitā arī attiecībā uz savu ķermeni. Ēšana, gluži tāpat, kā citas dzīves sastāvdaļas tiek uztverta kā morāls akts. Ja nu tomēr pirmā eneatipa pārstāvjiem ir liekais svars, tad tas varētu būt saistīts ar tieksmi sevi pārliecīgi apspiest. Reizēs, kad iekšējais kontrolieris atslābst (tam par iemeslu var būt pāris alkohola glāzes), pirmajam eneatipam var piemesties ēšanas mānija. Tāpat līdz liekajam svaram var nonākt, ja uzturā pārlieku tiek lietots ēdiens, kurš pēc pirmā eneatipa domām ir labs vai pareizs. Šis ir tas gadījums, kad jautājums tiek risināts nekavējoties. Tiklīdz diēta ir izvēlēta, tai tiek perfekti sekots, līdz vēlamais rezultāts ir iegūts. Savukārt, ja kaut viens punkts no diētas nav izpildāms, tad šī nav tā diēta, kurai pievērsties. Tūdaliņ tiek meklēta cita. Atkāpes nav pieļaujamas. Ātrs un bez žēlastības.

Otrais eneatips. Slēptā motivācija – lepnums, kas pārdzīvots kā apmierinājuma sajūta, kad viņiem izdodas palīdzēt citiem cilvēkiem.

Tā, savā ziņā, ir vēlme padarīt sevi neaizvietojamu un tas noved pie fiksācijas, kas izpaužas pateicības meklējumos. Otrā eneatipa pārstāvjiem ir svarīgi gan izrādīt, gan saņemt pateicību. Smaids, galvas mājiens vai mutiska atzinība – derēs jebkas.

Otrā eneatipa pārstāvji izturas pret sevi maigi, viņi mēdz piedot novirzes sava ķermeņa izskatā, jo, viņuprāt, palīdzība, kuru tie sniedz, ir daudz svarīgāka kā viņu ārējais izskats. Visbiežāk otros eneatipus pie liekā svara noved pārstrādāšanās un pār-upurēšanās.

Otrā eneatipa pārstāvji novērtē pateicību un nereti ēdiens ir tieši tas, kas viņiem to simbolizē. Bagātīgs galds mīļajiem un pašiem sev. Tie divnieki, kuri jūtas nenovērtēti, var ciest no ēšanas mānijām un ar to saistītām svara problēmām. Tāpat var gadīties, ka viņi slepus mēdz pārēsties un tuvinieki pat nenojauš, ka viņiem ir šāda problēma. Vakars asarās un ar saldējuma kasti pie televizora- šis stāsts, visticamāk ir kopēts no kāda divnieka pieredzes. Mīlestība iet caur vēderu.

Trešais eneatips. Slēptā motivācija –pašapmāns, kad trešā eneatipa pārstāvji sāk spēlēt vienu vai otru lomu, lai iegūtu atzinību.

Tā dēļ viņi „izslēdz” savas emocijas un koncentrējaties tikai uz mērķi. Tā ir identifikācija ar sevis uzlaboto (daudz veiksmīgāko) versiju, kas savukārt noved pie fiksācijas, kas izpaužas kā godkāre/iedomība. Tā tiek pārdzīvota kā statusa, imidža un modes svarīgums. Ir svarīgi labi izskatīties un radīt labu iespaidu gan ar izskatu, gan ar savu kompetenci.

Trešā eneatipa pašvērtējums ir cieši saistīts ar fiziskā ķermeņa izskatu un to, kā viņus uztver apkārtējie. Gluži tāpat, kā pirmā eneatipa pārstāvji, trešā eneatipa ļaudis ir ļoti skarbi pret savu ķermeni. Atšķirība vien tajā, ka viņi tā rīkojas, lai saņemtu atzinību. Anoreksija vai bulīmīja, tās ir kaites, ar kurām trijniekiem var būt darīšana, ja ir pārāk liela koncentrēšanās tieši uz sava ķermeņa tēlu. Visādi citādi trešā eneatipa pārstāvji lieliski tiek galā (tieši, tā – tas ir kā projekts, kurš ir jāizpilda) ar ēšanu un veselīgu dzīvesveidu. Ja ir mērķis, tad tā sasniegšanai var tikt pakārtots arī ēšanas un vingrošanas režīms, apzinoties, ka tā ir viena būtiska dzīves sastāvdaļa. Galu galā veselīgs izskats, tas ir moderni un to cilvēki apbrīno. Es esmu vislabākais, un es to zinu!

Ceturtais eneatips. Slēptā motivācija – skaudība, kas tiek pārdzīvota, kā iekšējs tukšums – zaudējums – man kaut kā pietrūkst.

Tā ir vēlme atgūt ko ārkārtīgi vērtīgu, kas trūkst, kas, savukārt, noved pie fiksācijas, kas izpaužas kā skumjas. Šie cilvēki dzīvo bagātas iekšējās fantāzijas un sapņu pasaulē, salīdzinājumā, ar kuru, realitāte šķiet garlaicīga, kurā kaut kā pietrūkst.

Ceturtā eneatipa pārstāvjiem ārējam izskatam ir milzīga nozīme. Viņi ir tie, no kuriem var mācīties, kā būt kongruentiem. Jo tieši ceturto eneatipu pārstāvju izskats un rīcība atspoguļo to, kas notiek viņos iekšā. Četrinieki lielāko laika daļu atrodas sava ideālā (uzmanību – šajā gadījumā ideāls ir kas UNIKĀLS, nebijis) tēla meklējumos, reizumis to skar arī svara izmaiņas. Tiesa, bažīgākiem viņiem vajadzētu būt par pārlieku novājēšanu, nevis lieko svaru. Lai gan arī liekais svars var tapt par lielisku veidu, kā „bagātināt” savu emocionālo pasauli.

Vienkāršs ēdiens, vienkāršs pasniegšanas veids, vienkārša diēta vai vienkārši veselīgs dzīvesveids nav tas, kā ceturtā eneatipa pārstāvji izvēlas pavadīt savu dzīvi. Tāpat arī tas, kas ir modē. Nē. Hipsters neatzīst, ka viņš ir hipsters. Viņus nevar ielikt kastītē. Āriņa atspoguļo iekšiņu.

Piektais eneatips. Slēptā motivācija – skopums, kas sajūtama kā pieejamo enerģijas, telpas, mīlestības u.c. resursu nepietiekamība vai ierobežojums.

Viņiem ir tieksme saglabāt esošos resursus, kas, savukārt, noved pie fiksācijas, kas izpaužas kā norobežošanās/ noslēgšanās. Tā ir reakcija uz resursu ierobežojumu, kas liek piektā eneatipa pārstāvjiem vērtēt, kas viņam ir, kā arī izvairīties no situācijām, kad apkārtējie no viņiem kaut ko gaida, jo tas nozīmē, ka viņiem nāksies zaudēt daļu savu uzkrāto resursu.

Piektā eneatipa pārstāvji tieši tāpat, kā pirmā un trešā eneatipa pārstāvji mēdz būt skarbi pret savu ķermeni. Tomēr šajā gadījumā iemesls tam ir pavisam cits. Viņiem īsti nav skaidrs, kamdēļ kas tāds kā ķermenis ir vajadzīgs? Galva, jā! Tā domā un var aizvest tālu un dziļi. Bet ķermenis? Šī mentāla fokusa dēļ viņi samērā maz rūpējas par savu ķermeni, ja vien viņu mentālās izpētes objekts nav saistīts ar ķermeni un tā sfērām (lai gan tas arī var būt bīstami, kā atceramies Šerloka Holmsa eksperimentos ar narkotiskajām vielām). Tas loģiski noved pie svara problēmām – gan uz vienu, gan uz otru pusi.

Tāpat arī piektā eneatipa pārstāvju dabīgais mazkustīgums nav palīgs veselīga ķermeņa uzturēšanā. Kas attiecas uz ēšanu, tai viņu dzīvē ir niecīga nozīme. Tie varētu būt kola un čipsi katru dienu, ja vien būtu pa rokai, bet tā kā blakus reizēm gadās arī kas cits, tad ēdienkarte top „bagātāka”. Regulāras veselīgas maltītes – tas ir ārpus viņu spējām. Es domāju, tātad es esmu.

Sestais eneatips. Slēptā motivācija – bailes, kas netiek izjustas tieši, bet izpaužas kā pastāvīga nemiera un sliktu priekšnojautu sajūta.

Pastāvīga trauksme un sajūta, ka nākotne ir neparedzama un potenciāli bīstama, kas, savukārt, noved pie fiksācijas, kas izpaužas kā šaubas. Tās valda pār apziņu.

Sestā eneatipa pārstāvji visbiežāk ar aizdomām vēro sava ķermeņa signālus. Vieglāk viņiem ir tos saprast, ja viņi sevi salīdzina ar apkārtējiem. Ja ģimenē (darbā, komandā, valstī, pilsētā) tā ir pieņemts, tad tā arī ir jādara. Un nav ko jaunu divriteni izdomāt. Lielākie ēšanas kreņķi ir saistīti paradumiem un tradīcijām. Ja tie ir veselīgi, tad viss ir kārtībā, ja nē, tad būs iemesls uztraukumam. Savu devu neveselīgo paradumu veidošanā var sniegt arī raizes. Vēlmē tās slāpēt vai mazināt, var veidoties neveselīgas atkarības. Izmēģināt kaut ko jaunu? Tikpat kā neiespējami, ja nu vienīgi ļoti nopietnu draudu apstākļos. Dzeriet pienu – tas ir veselīgi!

Septītais eneatips. Slēptā motivācija – negausība, tā ir sajūta, ka pasaulē ir bezgalīgs iespēju daudzums un vajadzība visas tās izmantot.

Tas ir kā neremdināms izsalkums, virzīts uz kaut ko nākotnē, kur varēs to apmierināt. Vēlme aizpildīt iekšējo tukšumu ar baudām un pozitīviem iespaidiem, kas savukārt noved pie fiksācijas, kas izpaužas kā plānošana.

Septītnieku prāts ir aizņemts ar plāniem, kā gūt jaunus iespaidus. Gana bieži šie iespaidi ir saistīt arī ar garšām un baudām ēdienu ziņā. Labā ziņa ir tā, ka gana bieži iespaidi tiek meklēti arī jaunās fiziskās aktivitātēs. Negatīvie ķermeņa signāli tiek ignorēti, gluži tāpat kā viss cits negatīvais dzīvē. Tamdēļ nespēja sev atteikt ēdienu baudās var vainagoties ar pārliecīgu svaru. Viņi, gluži kā mazuļi, nespēj sev pateikt „Nē!”. Ja diēta būs skarba, viņi nebūs gatavi to pieņemt. Tikai vieglās (Žaklīnas Kenedijas šampanieša diēta būtu tas, kas vajadzīgs), krāsainās, atklājumus, baudījumus un jauku pieredzi sološās pieejas būs tās, kurām septītnieki būs gatavi pievērsties. Vēl vienam desertam vietu vienmēr var atrast!

Astotais eneatips. Slēptā motivācija – iekāre, tā ir spēcīga vajadzīga iekarot un paturēt.

Tā ir vēlme iegūt kontroli par dzīvībai svarīgiem resursiem, kas, savukārt noved pie fiksācijas, kas izpaužas kā taisnīgums/vainošana. Šiem cilvēkiem ir sajūta, ka atbildība par pasauli guļ uz viņu pleciem. Tai atbildībai nav robežas un nepieciešams patstāvīgi cīnīties par to, ko vēlas iegūt.

Astotā eneatipa pārstāvji prot lieliski reaģēt. Karot. Cīnīties. Tieši tāpat notiek arī ar svara jautājumiem. Kamēr dzīve dzīvojas ir labi . Tiklīdz pienāk signāls – kaut kas nav kārtībā, tad astotnieki izveido stratēģiju un metas cīņā! Klasiski jo-jo efekta demonstrētāji. Profilaktiska sekošana savai veselībai un svaram – tas nav viņu stilā. Vēl viņu svaru problēmām par labu nenāk viņu nespēja sev pateikt „Nē!”. Tiesa, šis „nē!” gan nav tas, ko nesaka sev septītnieki. Šis ir pavisam cits. Šis ir par to, ka viņi sev ļauj, jo zina, ka ir pelnījuši sev to pašu labāko. Karalisko. Ekstravagantas maltītes ar bagātīgu alkohola daudzumu ir tieši tikpat enerģētiski intensīvas, kā visa viņu dzīve. „King size”.

Devītais eneatips. Slēptā motivācija – slinkums, tā ir iekšējā vajadzība nerīkoties, atpūsties, pagaidīt un paskatīties, kas notiks.

Kontakta zaudēšana ar sevi un savām vajadzībām, kas savukārt noved pie fiksācijas, kas izpaužas kā bezdarbība/komforts/spītība. Tā ir pastāvīga vēlme būt mierīgam un nepiesaistītam, lai izvairītos no konfliktiem.

Devītā eneatipa pārstāvji ļoti labi apzinās to, kā viņi iederas vai neiederas apkārtnē. Lielākā daļa viņu dzīves enerģija tiek virzīta, lai mazinātu konfliktus, tai skaitā arī tos, kurus varētu radīt apstākļi, kas saistīti ar viņi izskatu. „Labāk saplūst ar apkārtni, nekā izcelties” taktika gana bieži noved pie liekā svara problēmām.

Gluži tāpat, kā otra un septītā eneatipa pārstāvji, viņi var ignorēt ķermeņa raidītos brīdinošos signālus. Iet tur, kur viņus gaida. Jeb, precīzāk sakot, – plūst. Reizumis plūsma aizved tos pie diētām, reizumis neaizved. Visādi var gadīties. Ēdiens nereti tiek uztverts, kā komforta sastāvdaļa. Turpina ēst, jo rokai ir komfortabli kustēties no šķīvja līdz mutei. Ar pilnu vēderu ir komfortablāk. Un komfortablāk ir ēst to, ko ēd visi. Lai arī viņiem to negribas, vai viņiem tas negaršo. Mīļā miera labad.

Cilvēki, kuriem varētu būt grūti nosaukt ēdienus, kas viņiem patiešām garšo. Miera un pieticības mala.

