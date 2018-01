Kas kopīgs fitnesam un finansēm?

Reklāmraksta foto

Vai arī jūs kādreiz esat pieķēruši sevi pie domas, ka izkļūt no parādiem ir tikpat grūti, kā nomest lieko svaru un atkal būt formā? Izrunājot šos abus terminus atsevišķi, šķiet, ka iesākumā tiem nav itin nekā kopīga. Fitnesa pamatā ir neskaitāms diētas, hanteles, smagi treniņi sporta zālē, aerobika un holesterīna līmeņa pazemināšana. Kur turpretī finanses vairāk saistās ar tādām lietām kā kapitāla tirgus, kredītreitingi, ikmēneša ienākumi, naudas kredīts Rīgā, budžets, procentu likmes un tamlīdzīgi. Bet ja iedziļināmies šo abu terminu patiesajā dabā, varam atrast ļoti daudz kopīgas iezīmes.

Kopīgā iezīme Nr. 1: Jūs nesaņemsiet tūlītēju apmierinājuma sajūtu.

Tas ir skaidrāks par dienu, jūs nezaudēsiet svaru vienas nakts laikā un jūs arī nepalielināsiet savu neto vērtību, neatmaksāsiet visus savus parādus un nedubultosiet ienākumus tikpat īsā laika sprīdī. Vislabākais padoms – pievērsties ilgtermiņa redzējumam, dokumentēt to un bieži atskatīties pagātnē, lai redzētu, cik tālu savā progresā esat tikuši.

Kopīgā iezīme Nr. 2: Jūs varat to izdarīt pats ar saviem spēkiem, bet ar drauga palīdzīgo plecu process norisēs daudz ātrāk.

Vai jums kādreiz ir bijis sporta treniņu kompanjons? Vai pamanījāt, cik gan daudz labāk un motivējošāk bija katru reizi doties uz nodarbībām kopā ar šādu draugu? Runāšana un darbošanās plecu pie pleca ar citiem līdzīgi domājošiem cilvēkiem vienmēr ir atsvaidzinoša pieredze un pilna ar labiem padomiem un labas prakses piemēriem. Tieši to pašu var teikt par savu finanšu plānošanu un budžeta sastādīšanu. Atrodiet draugu, ar kuru jums sakrīt finansiālie mērķi, lai tos būtu interesantāk sasniegt kopā. Ja jūsu draugu lokā nav daudz līdzīgu domājošo cilvēku naudas jautājumos, tad atrodiet kādu tiešsaistē, piemēram, finanšu forumos.

Kopīgā iezīme Nr. 3: Sadarbība ar profesionāļiem projekta vadībā.

Veselīga dzīvesveida un fitnesa profesionāļi un entuziasti ikdienā sastrādājas kopā ar citas jomas profesionāļiem, piemēram, dietologiem, fizioterapeitiem, uztura speciālistiem un citiem, lai sasniegtu mērķi daudz ātrāk kā strādājot uz savu galvu. Tieši to pašu mēs varam attiecināt uz personīgajām finansēm – ja piesaistīsiet dažādu finanšu jautājumu risināšanā attiecīgās jomas speciālistus, tad ieguvums un peļņas pieaugums būs jūtams krietni ātrāk kā darbojoties tikai ar tām zināšanām, kuras paši esat uzkrājuši dzīves laikā.

Kopīgā iezīme Nr. 4: Disciplīnas nepieciešamība.

Cilvēks, kurš ir nolēmis būt veselīgs un uzturēt sevi fiziski labā formā, to var panākt tikai ar stingru sevis disciplinēšanu, pa punktiem ievērojot viņam noteikto fitnesa un uztura plānu. Tieši tas pats attiecas arī uz personīgajām finansēm un to uzturēšanai progresīvā izaugsmē. Piemēram, ja jums ir paņemts aizdevums uz 2 gadiem, tad bez stingras disciplīnas nebūs iespējams to atmaksāt pilnā apmērā un, iespējams, pat pirms termiņa.

Kopīgā iezīme Nr. 5: Ir vieglāk uzņemt lieko, nevis tikt no tā vaļā.

Tas pilnīgi noteikti attiecas gan uz liekajiem kilogramiem, gan uz neapdomīgiem lēmumiem jaunu kredītsaistību uzņemšanās laikā. Parāds ir kā liekais svars. Ja jūs nepievēršat uzmanību savām spējām tikt no tiem laicīgi vaļā, tad tā apjoms tikai pieaug, gluži tāpat kā jūsu svars, ja nesekojat līdzi saviem ēšanas paradumiem. Jūs varat izkļūt no naudas parādiem un atkal būt labā formā tikai tad, kad atsakāties no saviem neveselīgajiem paradumiem – neatkarīgi no tā, vai tā ir pārlieku bieža un pārāk treknu ēdienu uzņemšana uzturā vai arī dārgu vaļasprieku baudīšana brīžos, kad zināt, ka finansiāli to nevarat atļauties.