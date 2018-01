Kas vērtīgs bišu maizē

Foto - Shutterstock

Viens no bišu radītajiem superproduktiem ir bišu maize. Tā ir ļoti spēcinoša, imunitāti veicinoša. Tīrā veidā bišu maize nav pārāk garda, tāpēc daudzi to nelieto. Taču tagad tā ir nopērkama ar dažādām piedevām, kas to padara par vērtīgu našķi.

Bišu maizi iesaka atmiņas uzlabošanai, aterosklerozes ārstēšanai, tai ir tonizējošas īpašības. Bišu maizē ir aminoskābes, vitamīni, fermenti, kam ir augsta antibakteriālā un bioloģiskā vērtība, makro- un mikroelementi, kālijs, dzelzs, jods.

Šo vērtīgo produktu bites gatavo savas jaunās paaudzes barošanai. Tie ir ziedputekšņi, kas rūpīgi iemīcīti šūniņā, samaisīti ar nektāru un siekalām, pārlieti ar medu un aizvākoti ar vaska vāciņiem. Šie bišu konservi ir vērtīgāki par vienkāršiem ziedputekšņiem, jo ir fermentēti, rezultātā cilvēka organisms tos spēj labāk izmantot. Šo unikālo produktu bites ražo ierobežotā daudzumā – tik, cik pašas izlēmušas. To nekādi nevar viltot vai piespiest bites gatavot vēl un vēl. Tieši tādēļ bišu maize ir dārga.

Veselības stiprināšanai kā barības piedevu ieteicams lietot 1–2 tējkarotes granuliņu dienā. Tās ir tonizējošas, tāpēc labāk to darīt no rīta. Ja veselība sašķobījusies, var lietot divas reizes dienā.

Gardākas par bišu maizi tīrā veidā un arī bērniem lietošanai tīkamākas ir dažādas pastilas, kapsulas vai masas ar bišu maizi.

Atšķirībā no ziedputekšņiem bišu maize neraisa cilvēkiem alerģisku reakciju.