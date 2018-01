Nesaņēma vai nepieņēma palīdzību slimnīcā? Pensionāre sūdzas, ka izdzīta aukstumā

Foto AFP/Scanpix/LETA

Redakcijā saņēmām pensionāres Dzintras (redakcijai zināms pilns vārds un uzvārds, personas kods) sūdzību, kura jutās ļoti aizvainota par attieksmi Rīgas Austrumu klīniskās slimnīcas (RAKUS) stacionārā “Biķernieki” – par spīti sliktajam veselības stāvoklim viņai esot liegts uzturēties slimnīcā, viņa izdzīta laukā aukstumā un bijusi spiesta pašas spēkiem kulties uz mājām. Slimnīca pārmetumus noraida – paciente pati esot atteikusies no palīdzības, kas viņai piedāvāta.

Sūdzas, ka izdzina aukstumā

Pensionāre raksta: “Pie jums griežas pensionāre/ 2.gr.invalīde, kura 29.nov. pārcieta smadzeņu infarktu, ar runas un kustību traucējumiem, kura tika 23.janvāra naktī 0:33 (pēc kvīts) tika padzīta aukstumā no Biķernieku slimnīcas uzņemšanas nodaļas. Manu lūgumu (“pasēdēšu pie jums uz krēsla”) noraidīja.

Sabiedriskais transports vairs negāja, tāpēc biju spiesta iet ar grūtībām uz mājām kājām, no Lielvārdes ielas uz Artilērijas ielu kājām, jo naudas nebija, lai izsauktu taksī.

Tas tikai ir tāds īss atstāstījums par necilvēcisko attieksmi no mediķu puses pret mani invalīdi.

Lūdzu jūs palīdzat novērst mediķu rīcību, kas ir krimināla rakstura.

Nākot mājās ļoti lēnām, jo man ir kustību traucējumi, gandrīz nosalu, jo reizēm kritu sniegā, aukstumā, uz rīta pusi pārnācu nosalusi, tagad ir saaukstēšanās pazīmes.

Man ir kvīts, kurā redzams, cikos tika izdzīta uz ielas aukstumā!

Pašlaik esmu ļoti sāpināta par to kā Slimnīcas darbinieki mani izdzina uz ielas naktī, aukstumā.

Palīdzat atmaskot noziegumu, kā mediķi dzenoties pēc naudas, tiek aizmirsts Hipokrāta zvērests!

Ko un kā man tagad jārīkojas, lai slimnīca saņemtu sodu par fašismu?

Citādāk šo rīcību nevaru nosaukt! Vēlos sniegt prasību tiesā, lai saņemtu sāpju naudu tieši no tiem darbiniekiem, kuri mani izdzina aukstumā?”

Slimnīcas atbilde

RAKUS preses sekretāre Aija Lietiņa informēja, ka saistībā ar pacientes sūdzību slimnīcas vadība, protams, pieprasīja paskaidrojumus no visiem darbiniekiem, kas tovakar bija saskarē ar pacienti. “Kā liecina saņemtie paskaidrojumi, mediķi ir ļoti nepatīkami pārsteigti par šo sūdzību, jo tovakar nekādas konfliktsituācijas ar pacienti nav bijis un nekas nav liecinājis, ka viņiem pēc dienas tiks veltīti godu un cieņu aizskaroši izteikumi.

Paciente slimnīcas Acu traumpunktā tika rūpīgi izmeklēta un tika konstatēts, ka viņa guvusi salīdzinoši nelielu traumu un viņai nav nepieciešama ne neatliekamā palīdzība, ne stacionēšana slimnīcas acu nodaļā. Acu ārste pacientei nozīmējusi ārstēšanu, kas veicama mājās.

Tā kā kundze bija gados un bija jau ļoti vēls, slimnīcas darbinieki (acu ārste ar dežūrmāsu un vēlāk, pacientei dodoties norēķināties par ambulatoro pakalpojumu, arī klientu apkalpošanas speciāliste) piedāvājuši izsaukt taksometru, taču kundze no tā atteikusies, norādot, ka viņai neesot naudas. Pacientei tika piedāvāti arī citi risinājumi nokļūšanai mājās, piemēram, slimnīcas dežūrtransports, ko izmantojam pacientu pārvešanai no viena stacionāra uz citu, medikamentu atvešanai un citām ārstniecības nodrošināšanai būtiskām vajadzībām. Ar to iespējams arī pacientu nogādāt mājās, taču tas gan ir maksas pakalpojums. Arī no šīs iespējas paciente atteicās. Paciente vairākkārt tika informēta arī par iespēju norēķināties par ambulatoro pakalpojumu vēlāk, lai būtu iespēja norēķināties par taksometru. Paciente tika informēta arī par to, ka arī par slimnīcas dežūrtransportu ir iespējams atliktais maksājums. Paciente šīs iespējas noraidīja.

Saskaņā ar mediķu teikto, neviens pacienti nav raidījis prom no slimnīcas. Māsa pat piedāvājusi viņai atnest segu. Tāpat piedāvāta iespēja aizvest viņu uz tuvumā esošo Austrumu slimnīcas stacionāru „Gaiļezers”, kur atrodamas gultas pacientiem, kuriem nav, kur palikt. Taču, kā stāsta slimnīcas darbinieki, paciente no visa atteikusies un norādījusi, ka pati dosies mājās.”