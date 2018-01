18 aizplīvurotas filmas, kuras gribēsies noskatīties vēlreiz

Foto - TomCruiseFan.com

Visinteresantākās filmas ir tās, pēc kuru noskatīšanās turpinām pārdomāt redzēto, cenšamies izprast vēstījumu, kurš bieži vien ir pārāk grandiozas, lai to saprastu no pirmās reizes.

Piedāvājam filmas ar tik sarežģītiem un savērptiem sižetiem, ka režisora un scenārija autoru iecerētā filmas jēga pilnībā atklājas tikai pēc atkārtotas noskatīšanās.

“Malholandas ceļš”

Nosaukums oriģinālā “Mulholland Drive”, 2001

Filma “Malholandas ceļš” nav domāta ģimenes filmu vakaram sestdienā. Tomēr BBC veiktajā aptaujā “100 labākās 21.gadsimta filmas”, kurā piedalījās 177 kritiķi no visas pasaules, filma nosaukta kā pirmā. Tas ir režisora Deivida Linča psiholoģisks trilleris. Režisors ir viens no lielākajiem sirreālistiskā kino meistariem, kurš lieliski apguvis cilvēka prāta tumšās puses interpretācijas prasmes.

Viena no galvenajām varonēm cieš no amnēzijas pēc autoavārijas, kurā brīnumainā kārtā izdzīvoja tikai viņa. Otra galvenā varone palīdz viņai atgūt aizmirsto dzīvi. Filmas gaitā iepazīstam citus personāžus. Bet, pat rūpīgi sekojot uz ekrāna notiekošajam, sižetā neapmaldīties ir grūti.

“Laika patruļa”

Nosaukums oriģinālā “Predestination”, 2014

Filmas “Laika patruļa” scenārijs tapis pēc Roberta Hainlaina zinātniski fantastikā stāsta “Visi mēs esam zombiji” motīviem. Galvenajās lomās Ītans Houks un Austrālijas aktrise Sāra Snūka. Šis fantastikas trilleris, kas filmēts Melburnā, piedāvā savērptu sižetu par ceļošanu laikā ar mērķi novērst noziegumus, pirms tie tiek izdarīti. Neparasti samudžināts sižets ar daudzslāņu stāstu, kurš saglabā spriedzi līdz pēdējam filmas kadram.

“Misters Neviens”

Nosaukums oriģinālā “Mr. Nobody”, 2009

Cilvēki uz planētas jau sen ir nemirstīgi, viņu šūnas mākslīgi atjaunojas un organismi nenoveco. Viņi ar interesi vēro TV šovu, kura galvenais varonis ir pēdējais no mirstīgajiem, 118 gadus vecais Nemo. Viņš dalās dažādos savas dzīves stāstos, tostarp savstarpēji izslēdzošos, tā samulsinot auditoriju. Kāda bija viņa reālā dzīve? Šī Žako van Dormāla filma ir par to, ka ikvienam cilvēkam nākas izvēlēties un, kamēr viņš to nav izdarījis, pastāv bezgalīgas iespējas.

“Strūklaka”

Nosaukums oriģinālā “The Fountain”, 2006

Psihodēliskā Darena Aronofska filma-līdzība ar vairākām interpretācijas iespējām par mūsdienu zinātnieku, kurš izmisīgi meklē zāles, lai izārstētu no progresējoša smadzeņu audzēja mirstošo sievu. Stāstā saaustas trīs sižeta līnijas no dažādiem laikiem, kuras apvienojas vienā vēstījumā par cilvēku, kurš mēģina glābt savu mīlestību.

“Strūklaka” fokusējas uz jēdzienu par mūžīgo atgriešanos. Viens un tas pats notikums turpina atkārtoties neierobežotu reižu skaitu bezgalīgajā telpā. Tomass, Toms, Tomijs – viņi visi darbojas dažādos laikos dažādās vietās, tiecoties uz vienu un to pašu mērķi – Dzīvības koku. Viņi baidās no nāves un tā mēģina to pievarēt, ka aizmirst dzīvot.

“Vaniļas debesis”

Nosaukums oriģinālā “Vanilla Sky”, 2001

Psiholoģisks trilleris par to, kā pēc briesmīgas autoavārijas galvenais varonis izmanto biedējošu, bezpersonisku masku, lai komunicētu ar sabiedrību. Taču viņa turpmākā dzīve kļūst par mānīgu apziņas mīklu, kas atklāsies tikai finālā.

“Slēgtā sala”

Nosaukums oriģinālā “Shutter Island”, 2010

Mārtina Skorsēzes psiholoģiskais trilleris ir Denisa Leheina romāna ekranizācija. Vēlreiz noskatoties filmu, jūs varat saprast visas sīkās detaļas, kas pirmajā reizē paslīdēja garām un pilnībā pārdomāt vēstījumu.

Psihiatriskajā slimnīcā visbīstamākajiem noziedzniekiem, kas atrodas nelielā salā, pazūd viena no pacientēm. Lai izpētītu noslēpumaino incidentu, ierodas divi federālie maršali. Salā, kas ir nošķirta no pasaules, notiek kaut kas dīvains, un par to zina ikviens, izņemot galveno varoni.

“Memento”

Nosaukums oriģinālā “Memento”, 2000

Kristofera Nolana psiholoģiskais detektīvs par jaunu vīrieti vārdā Leonards Šelbijs, kurš cieš no reti sastopamiem traucējumiem. Viņš nespēj neko atcerēties ilgāk par 15 minūtēm. Varonis atceras visu līdz sievas nāvei, bet pastāvīgi aizmirst par nesenajiem notikumiem un apkārtējiem cilvēkiem. Leonards ir spiests atstāt sev fotogrāfijas, piezīmes un pat tetovējumus, lai atrastu sievas slepkavu un atriebtos.

“Pirmsākums”

Nosaukums oriģinālā “Inception”, 2010

Kristofers Nolans filmā parāda kā, izmantojot tehnoloģijas, var manipulēt pat ar citu cilvēku domām.

Rūpnieciskās spiegošanas profesionāļu komanda ar Kobbu (Leonardo Di Kaprio) priekšgalā var iekļūt cilvēku sapņos, iedvest viņiem jebkuru ideju. Dažādi miega līmeņi ir tik reālistiski, ka Kobba sieva zaudē spēju atšķirt realitāti no simulācijas. Patiesībā viņas dzīve kļūst hiperreāla.

Nolans ne tikai rada skatītājiem šaubas par to, kas ir reāls un kas nav, bet apmulsina ar jautājumu: kam patiesībā pieder mūsu domas?

“Gaišo atmiņu mūžīgais starojums”

Nosaukums oriģinālā “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, 2004

Mišela Gondri romantiskā traģikomēdija pārvēršas par drāmu ar fantastikas elementiem un noslēdzas ar iespaidīgu finālu. Džims Kerijs redzams sev neierastā ampluā, arī Keitu Vinsletu tādu nebūsiet redzējuši. Šī ir viena no labākajām filmām savā žanrā. Tajā harmoniski apvienota romantika, oriģinalitāte un sirreālisms.

“Jēkaba kāpnes”

Nosaukums oriģinālā “Jacob’s Ladder”, 1990

Filma ir Adriana Leina psiholoģisks trilleris un stāsta par Jēkabu Singeru, kurš pēc Vjetnamas kara cieš no halucinācijām. Izrādās, ka viņa dienesta biedrus vajā tādas pašas šokējošas vīzijas. Filma ar prātā paliekošu atmosfēru, spēcīgu sižetu un neaizmirstamu finālu, kuru noteikti gribēsies noskatīties vēlreiz.

“Cīņas klubs”

Nosaukums oriģinālā “Fight Club”, 1999

Neticami interesants stāsts ar dažiem sižeta pagriezieniem un pārsteigumiem. Un pats galvenais – filma sniedz ļoti spēcīgu un pārsteidzoši meditatīvu priekšstatu par pasauli 1990. gadā.

Kulta filma uzņemta pēc Čaka Palanika tāda paša nosaukuma romāna, kuru daudzi uztvēra kā pļauku patērētāju sabiedrībai. Filma drīzāk nosoda materiālistisko sabiedrību ar tās eksistences lielo tukšumu, aizraušanos ar virspusējām vērtībām, neierobežotu patēriņu, savas dzīves apzināšanās un jēgas trūkumu. Tas ir trauksmes signāls paaudzei, kurai reklāma nosaka, ar ko braukt, ko valkāt, ko pirkt, smēķēt, dzert un ēst, lai būtu foršs un sabiedrībā iederīgs.

“Pa naža asmeni”

Nosaukums oriģinālā “Blade Runner”, 1982

Viena no labākajām zinātniskās fantastikas žanra filmām kino vēsturē, ko režisējis Ridlijs Skots. Dažas dziļas filozofiskās tēmas, ko tā aplūko:

– cilvēces dehumanizācija;

– radītāja loma un attiecības ar radīto;

– cilvēces daba: emocijas, atmiņa, mērķi, vēlmes, nežēlība, vides tehnoloģiskā attīstība, zemes dzīve un nāve;

– esamības jēga un daudz kas cits.

Visu pavada satriecošas vizuālas drūmas futūristiskas pilsētas ainas.

“Mēness 2112”

Nosaukums oriģinālā “Moon”, 2009

Stāsts par to, kā galvenais varonis Sems vienīgais strādā uz Mēness, kur tiek iegūta ekoloģiski tīra enerģija. Uz trīs gadiem noslēgtā līguma termiņš tuvojas beigām un Sems ar nepacietību gaida dienu, kad varēs atgriezties pie ģimenes uz Zemes. Bet divas nedēļas pirms gaidītā datuma viņš uz Mēness satiek savu dubultnieku un abi nevar noteikt, kurš no viņiem ir īstais.

Kritiķi pelnīti nosaukuši šo Dankana Džonsa filmu par “zinātniskās fantastikas žanra pērli”. Starp jautājumiem, ko aplūko filma, ir korporāciju alkatība, cilvēcība, līdzjūtība, ētikas loma zinātnē.

Nosaukums oriģinālā “Primer”, 2004

Daži kritiķi šo zinātniskās fantastikas drāmu nosaukuši par filmu “domājošiem cilvēkiem”. Šeins Keruts filmas intrigu savērpis ap nejaušu atklājumu, kas ļauj diviem zinātniekiem fiziķiem ceļot laikā. Viņi nolemj atgriezties pagātnē un nodrošināt sev bagātu un slavenu nākotni. Filmas budžets bija tikai 7000 dolāru. Sižetiskajā haosā ievijas ētikas jautājumi. Šī ir gudra filma ar zināmu daļu līdz galam nepateiktā.

“Mākoņu atlants”

Nosaukums oriģinālā “Cloud Atlas”, 2012

Toms Henks, Hjū Grants, Halle Berija un citas zvaigznes parādās dažādos tēlos un spēlē daudzas lomas šajā fantastiskajā eposā, kas aptver gadsimtus.

“Mākoņu atlants” – viena no grandiozākajām un noslēpumainajām vēsturiskās fantastikas filmām. Šķietami bezcerīgi nesaistītos vēstījumus tomēr caurvij visaptveroša tēma. Katra individuālā personāža darbība ir pagātnes atbalss, tagadnes un nākotnes cēlonis.

“2001: Kosmosa odiseja”

Nosaukums oriģinālā “2001: A Space Odyssey”, 1968

Šis ir kulta zinātniskās fantastikas šedevrs un pagrieziena punkts ne tikai žanrā, bet arī pasaules kinematogrāfā. Filma apvieno satriecošus vizuālos efektus, klasiskās mūzikas varenību ar Ģērģa Ligeti mikropolifonisko darbu fragmentiem. Pēc Amerikas Filmu institūta teiktā šī ir labākā zinātniskās fantastikas filma Holivudas vēsturē, bet saskaņā ar starptautisko kino kritiķu vērtējumu – arī visā pasaules kino vēsturē. Šis Stenlija Kubrika darbs par cilvēces vēstures un nākotnes izpēti aizrauj skatītāju, liek saskarties ar lielo nezināmo telpas un laika apzināšanā.

“Tauriņa efekts”

Nosaukums oriģinālā “Butterfly Effect”, 2004

Evans ir atradis perfektu veidu, kā labot kļūdas: kad viņš īstajā brīdī atrodas pareizajā vietā, viņš labo savu pagātni un tāpēc būtiski maina savu dzīvi… Tikai tajā brīdī varonis neaizdomājas, ka viņa darbības var novest pie daudz sliktākām sekām.

“Pirmkods”

Nosaukums oriģinālā “Source Code”, 2011

Militāro zinātnieku grupa izveido “Pirmkoda” tehnoloģiju, kas ļauj ieiet jebkura cilvēka ķermenī pēdējās astoņās viņa dzīves minūtēs. Kapteinis Stīvens Kolters kļūst par pirmo “izmēģinājuma trusīti”. Viņa uzdevums ir atrast un neitralizēt teroristu, kurš uzspridzinās pārpildīto vilcienu. Bet grūtības ir tādas, ka ikviens var būt noziedznieks, un Stīvena laiks ir ierobežots.

