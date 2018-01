Ezoteriķe: Stipras sāpes atņem iespēju turpināt dzīvot tā, kā līdz šim

Personiskā arhīva foto

Ezoteriķe un vēdiskā astroloģe Baiba Stūrīte (www.baibasturite.com) atgādina, ka galvassāpes ir kā modinātājzvans, kas brīdina, ka jāpievērš arvien pastiprinātāka uzmanība sev. Atkarībā no situācijas, ir piecas galvassāpju (jā, arī migrēnas!) iemeslu veidi, kas var variēt no fiziskiem līdz pat karmiskiem.

1. Fiziskie iemesli. No šiem cēloņiem parasti cieš cilvēki, kurus ikdienā neuztrauc eksistenciālie jautājumi par dzīves jēgu, bet gan tikai praktiskie un materiālie. Viņu dzīve aprobežojas ar shēmu: „pamosties-paēst-aiziet uz darbu-aizmigt”. Šo cilvēku galvassāpēm parasti ir fizisks raksturs. Nesabalansēta, nepiemērota diēta, alkohola lietošana, smēķēšana, pārstrādāšanās, ilgstoša atrašanās aukstumā, aizcietējumi, kvalitatīva ūdens trūkums ķermenī. Viņiem mēdz „sāpēt galva” arī par to, kā nodzīvot līdz rītdienai un samaksāt rēķinus. Jebkurš, kurš ir aizmirsis par to, ka regulāri jārūpējas arī par savu fizisko ķermeni, var saņemt galvassāpes kā atgādinājumu.

2. Emocionālie iemesli. Šo cilvēku dzīve paiet bez mīlestības, atrodoties neveselīgās attiecībās vai dzīvojot kopā ar kādu, ar kuru kredīts saista vairāk, nekā abpusējas jūtas. Viņus parasti moka bezmiegs; seksa nav vai arī seksuālās attiecības ir bez orgasma. Viss ir apnicis, virmo neizpaustas dusmas. Neapmierinātība ar sevi vēl vairāk pastiprina izjūtas, ka „dzīves vilciens” aizbrauc garām, un viņi ir palikuši stacijā gaidot, bet nav gatavi spert izšķirošo soli, lai kaut ko savā dzīvē mainītu.

3. Mentālie iemesli. Šie indivīdi nenovērtē savu laiku un neizmanto dotās prāta spējas, lai pašrealizētos (piepildītu savus ilgi lolotos sapņus un mērķus, darot to, ko no sirds vēlas), bet gan turpina nodarboties ar, kā es to saucu – mentālo masturbāciju. Viņu galvas ir pārslogotas ar nevajadzīgu informāciju – ziņām, seriāliem, internetu, interesi par svešu dzīvi, apskaužot tos, kam ir labāk, vairāk, citādāk. Tā vietā, lai beidzot kaut ko iesāktu paši ar savu dzīvi, viņu galvenā problēma ir stagnējoša domāšana un tukša runāšana, kā rezultātā rodas agresija vai depresija, iekšējā „vārīšanās” par netaisnību, situāciju neatlaišana, kas tikai vēl vairāk pieliek pagales „ugunskuram” galvā. „Upuri”, nevis aktīvi savas dzīves veidotāji ir šīs kategorijas cilvēki.

4. Enerģētiskie iemesli. Cilvēki, kuri ir jutīgi pret dažāda veida enerģijām, galvassāpes var izjust kā aizsardzību, piemēram, kad kāds viņu virzienā sūta negatīvus impulsus vai kā citādi piemin viņu vārdu domās vai sarunās bez labiem nodomiem. Šajos gadījumos konkrētā cilvēka sargeņģelis pastiprināti aizsargā savu padoto un atvaira signālus. Brīžos, kad palīgi no smalkās pasaules pietuvinās pārāk tuvu jūsu fiziskajam ķermenim vai grib nodot kādu informāciju, ko grūti saprast, var rasties galvassāpes. Šādos gadījumos var palūgt, lai aizsargs mazliet attālinās no jūsu ķermeņa – un sāpes mazināsies. Tajā pašā laikā mēģinot saprast, kādu ziņu viņš ir vēlējies jums nodot.

5. Karmiskie iemesli. Vēl viens iemesls, kāpēc var spēcīgi sāpēt galva vai rasties migrēna, ir ilūziju sabrukšana un „trešās acs” atvēršanās. Ja cilvēkam ir nepareizs priekšstats par kādu situāciju, sevi vai citiem – brīdī, kad šai ilūzijai karmiski jāpazūd un acīm „jāatveras”, tas parasti notiek kopā ar galvassāpēm. Kamēr nebūs vēlme redzēt realitāti un pieņemt situāciju, kāda tā ir patiesībā, galva sāpēs biežāk un ilgāk. Kad cilvēks neseko saviem karmiskajiem uzdevumiem, migrēna un galvassāpes atņem iespēju turpināt dzīvot tā, kā ir dzīvots līdz šim; ikdiena tiek padarīta mokoša, lai vismaz kaut kādā veidā uzvirzītu cilvēku uz pareizā ceļa. Par cik migrēnas slimnieki parasti neredz, ko viņi dara nepareizi, tad rodas tā saucamais apburtais loks. Šajā gadījumā nav citu variantu, kā brīžos, kad galva nesāp, sākt kaut ko mainīt savā dzīvē. Visbiežāk tā ir attiecību vai darba sfēra, kur cilvēks ir iestrēdzis. Lai kaut kas mainītos, ir jāvirzās tuvāk tiem mērķiem, kāpēc katrs esam nonācis šeit uz Zemes.

Ja galvassāpes turpina būt, lai gan karmiski ceļš ir pareizais, tad tā ir zīme, ka kaut kas ir jāpiekoriģē diētā, vairāk jāizpauž emocijas un/vai jāpārstāj domāt par visu lieko un nevajadzīgo. Tad sāpes atlaidīs. Ja sāpes tomēr pāraug migrēnā, tā var būt zīme, ka veras vaļā „trešā acs” un cilvēks ir gatavs iziet uz augstāku līmeni – gan savā garīgajā izaugsmē, gan ekstrasensoro spēju attīstīšanā. Šādos gadījumos spēcīgas galvassāpes ir pavisam normāla parādība. Diemžēl šo procesu nav iespējams kontrolēt, tāpēc vienkārši pacietīgi jāgaida un jāvēro, kā dzīve apkārt mainās; jāvirzās tajā virzienā, uz kurieni vada intuīcija, līdz process beidzas un sāpes norimst. Šis ir tas gadījums, kad var lietot pretsāpju līdzekļus, jo process var aizņemt apmēram divas līdz četras nedēļas, kamēr fiziskais ķermenis un čakras pielāgojas jaunajām spējām.