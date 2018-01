Kamols kaklā un bailes no rīšanas. Kādēļ rodas šī mistiskā sajūta

Foto - Shutterstock

Sajūta, ka kaklā ir kamols un šķiet, ka tajā ir svešķermenis, taču patiesībā šai sajūtai nav organisku iemeslu. Sievietes par kamola sajūtu kaklā sūdzas trīs reizes biežāk nekā vīrieši. Daži pētnieki noskaidrojuši, ka šī parādība konstatēta 30-35% sieviešu un 10-20% vīriešu. Pacienti parasti raksturo savas sajūtas ar frāzēm: “It kā kaklā būtu kamols”, “sajūta, ka kakls kļuvis resnāks”, “šķiet, ka džemperis ar augsto apkakli spiež, es smoku”, stāsta ārsts psihoterapeits Iļja Raskazovs. Dažiem pacientiem ir bailes no rīšanas, jo viņi baidās aizrīties, taču viņi nesūdzas par kamola sajūtu kaklā.

Sindromu, kad šķiet, ka kaklā ir kamols, attiecina uz psihogēniem stāvokļiem. Psiholoģiskie cēloņi, kas izraisa bailes no rīšanas un kamola sajūtu kaklā, var būt dažādi.

Kamola sajūta kaklā visbiežāk sastopama demonstratīvām personībām (kuri alkst pēc riska, piedzīvojumiem un avantūrām) kā reakcija uz noraidītajām seksuālās uztveres fantāzijām. Dažreiz kamola kaklā sindroms rodas kā reakcija uz neizteikto vilšanos, jo zaudēta cerība par rūpēm no partnera puses.

Dažreiz tā izpaužas depresija. Depresija ne vienmēr izpaužas klasiskā veidā, apzināti sajūtot skumjas un ilgas. Ir depresijas formas, kurās cilvēkam pastāvīgi ir nepatīkamas vai pat sāpīgas sajūtas kādā ķermeņa daļā, bet vispārējā medicīniskā pārbaudē slimības neatrod. Cilvēks, kas cieš no somatizētas, tas ir, ķermeniskas depresijas formas, biežāk sūdzas par trulu, īdošu sāpju un smaguma sajūtu krūtīs, kā arī sajūtu, it kā “krūtis būtu smags akmens”. 10% gadījumu somatizēta depresija izpaužas kā kamola sajūta kaklā un rīšanas bailes.

Bailes no rīšanas un pat no savām siekalām mēdz būt, ja ir neiroze, kas ir saistīta ar ambivalentu šķiršanās konfliktu. Neirozi saprot kā iekšēju, neapzinātu konfliktu. Ambivalents konflikts, citiem vārdiem sakot, ir divu pretēju vai pretrunīgu jūtu klātbūtne cilvēka zemapziņā (piemēram, dusmas un vainas sajūta, pieķeršanās un vēlme pēc brīvības, prieks un bailes u.t.t.). Ja ir šķiršanās neiroze, tāpat kā citu neirožu gadījumā, var būt nepieciešama ilgstoša ārsta psihoterapeita palīdzība. Neirozes pārvarēšanai vajag ne tikai izprast savas konfliktējošās sajūtas, bet arī strādāt ar pretestību un psiholoģisko aizsardzību, kas aizsargā neirozi.

Kamola sajūta kaklā var būt reakcija uz konflikta situāciju, kad pārtraukta atkarība no partnera vai no vecākiem. Ja jūtīgs cilvēks nevar pasargāt sevi no citu cilvēku agresīviem uzbrukumiem un nevar atļauties panākt savu, var rasties baiļu sajūta, kas izpaužas kā spiedoša sajūta kaklā.

Ārsts psihoterapeits var noteikt kamola kaklā un baiļu no rīšanas rašanās iemeslu. Ārstēšanas mērķis ir izprast un psiholoģiski apstrādāt ārējo vai iekšējo konfliktu. Ja ārsts psihoterapeits konstatēs, ka iemesls ir somatizēta depresija, viņš papildus nozīmēs medikamentozu ārstēšanu. Bailes no rīšanas kā psihogēna reakcija uz konfliktu var atgriezties arī pēc tam, kad tas ir pārvarēts – krīzes situācijās.

