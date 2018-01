Noderīgi ieteikumi formas uzturēšanai, lai vasara nesāktos ar vēlmi notievēt

Foto - pixabay.com

Ikvienam, kas cenšas atbrīvoties no liekā svara un uzturēt sevi formā, ziema var būt laiks, kad pieturēties pie iesāktā šķiet neiespējami. Nepatīkamie laikapstākļi un tumsa nemotivē doties ikrīta skrējienā vai apmeklēt sporta zāli. Šajā laikā nereti viss, ko vēlies, ir saritināties segā, iedzert siltu tēju un panašķoties ar kaut ko saldu.

Lai arī ir pilnīgi skaidrs, ka tēja ar cepumiem vai kādu citu našķi un gulšņāšana mājās par labu tavai veselībai un figūrai nenāks, saņemšanās veselīgām maltītēm un fiziskajām aktivitātēm var šķist teju neiespējama, īpaši ņemot vērā to, ka laiks aiz loga ir pelēks un drūms un saule starp mākoņiem pavīd tikai retumis.

Pretoties ziemas panīkumam tiešām var būt sarežģīti, bet tas nebūt nav neiespējami. Iedvesmojoties no “Prevention”, piedāvājam iepazīties ar septiņiem paņēmieniem gurduma un motivācijas trūkuma pārvarēšanai, kas palīdzēs sevi uzturēt formā.

Izmanto zemo gaisa temperatūru savā labā

Motivācija kustēties un sportot samazinās tieši tāpat, kā samazinās gaisa temperatūra un gaismas stundu daudzums katru dienu. Lai arī tas var šķist teju neiespējami, izmanto laikapstākļus savā labā, jo ir lietas, ko vasarā neizdarīsi, piemēram, dodies uz slidotavu un izkusties tur. Izmanto laiku, kad nelīst, lai pastaigātu pa pilsētu un apskatītu Ziemassvētku dekorācijas, kas parasti pilsētā redzamas vismaz līdz janvāra vidum. Ja dzīvo tajā Latvijas daļā, kur šogad uzkritis kaut nedaudz sniega, uzvel sniegavīru, piedalies sniega kaujā vai vienkārši brīvdienas pavadi, staigājot pa piesnigušu parku vai mežu.

Tāpat ņem vērā, ka arī ziemā fiziskās aktivitātes brīvā dabā var būt gana patīkamas un interesantas. Aukstā laikā tev nav jāsatraucas par grūtībām, ko rada karstums skriešanas laikā. Lai skrietu jebkuros laikapstākļos, ir nepieciešams izvirzīt mērķi, norūdīties un procesam sagatavoties laikus.

Ja esi atradusi sevī spēku izkustēties, neaizmirsti par iesildīšanos, kā arī izvēlies gan aktivitātei, gan laikapstākļiem piemērotu apģērbu.

Paplašini savus augļu un dārzeņu krājumus

To, cik veselīgi un lieliski ir dārzeņi un augļi, mēs dzirdam teju katru dienu. Tos iesaka lietot uzturā gan ziemā, gan vasarā, tomēr gada aukstajos mēnešos dārzeņu un augļu izvēle ir diezgan ierobežota. Tāpat ziemā dārzeņi nereti negaršo tik labi kā siltajos vasaras mēnešos. Ja veikalā pieejamie produkti tev ir apnikuši un vairs nešķiet vilinoši, izmēģini jaunus, piemēram, izskati saldēto produktu plauktus. Saldēti dārzeņi nebūt nav mazāk veselīgi par svaigajiem.

Uztura speciāliste Inga Pūce norāda, ka, produktus sasaldējot, vitamīni nekur nepazūd – tie saglabājas. Svarīgākais noteikums ir tos atlaidināt istabas temperatūrā.

Palutini sevi ar svaigu aveņu vai zemeņu kokteili pelēcīgā ziemas rītā vai pusdienās notiesā ne tikai gaļas gabalu un kartupeļus, bet arī svaigu zaļumu salātus. Tas tev sniegs enerģiju. Atceries, ka augļu un dārzeņu lietošana ne tikai palīdzēs uzturēt sevi labā fiziskajā formā, bet arī uzlabos veselību, piemēram, stiprinās imunitāti un palīdzēs normalizēt asinsspiedienu.

Neaizmirsti lietot daudz ūdens

Aukstajos ziemas mēnešos daudzi grēko un neuzņem pietiekami daudz ūdens. Tas tādēļ, ka svīšana nav tik intensīva un mēs esam vērsti uz siltuma uzturēšanu. Tomēr glāze ūdens pirms maltītes var palīdzēt samazināt uzņemto kaloriju skaitu un nepārēsties. Abas šīs lietas ir ļoti būtiskas, lai atbrīvošanās no liekajiem kilogramiem būtu veiksmīga. Seko līdz tam, lai arī gada aukstākajā un tumšākajā laikā tu neaizmirstu regulāri padzerties.

Par to, ka cilvēka organismā trūkst ūdens, liecina dažādas pazīmes, piemēram, slikta elpa. Tāpat par to, ka ūdeni nedzer pietiekami, var liecināt sausa un jutīga āda, slikta pašsajūta fiziskas slodzes laikā, kā arī neizskaidrojama vēlēšanās ēst kaut ko saldu.

Lutini sevi ar gardu zupu, nevis dažādiem trekniem našķiem

Ja ārā ir auksts un nepatīkams laiks, daudzi komfortu rod ne tikai pie tuvākā radiatora vai silta krāsns mūrīša, bet arī dažādos našķos un neveselīgos ēdienos. Silta zupa tev liks justies tikpat labi un pat vēl labāk nekā paciņa čipsu, cepumi vai šokolādes tortes gabals. Enerģiju un siltumu dos arī sautējumi, bet paturi prātā, ka ne visas zupas un sautējumi ir vienādi vērtīgi un “nekaitīgi” tavai figūrai.

Zupa, kam bagātīgi pievienots kausētais siers, noteikti nepalīdzēs tev saglabāt lielisku formu ziemas laikā, īpaši, ja ar to mielosies katru dienu un regulāri izēdīsi vairākus zupas šķīvjus pēc kārtas. Izvēlies zupas, kurās ir daudz dārzeņu ar zemu cietes saturu, jo tās būs minerālvielām bagātākas un palīdzēs ilgāk saglabāt sāta sajūtu.

“Tievētāji zupas var droši ēst, jo tās piepilda kuņģi un sasilda, bet nav tā, ka tās kaut kādā maģiskā veidā labāk veicina svara samazināšanu nekā citi ēdieni,” norāda uztura speciāliste Eva Kataja. Tāpat atceries, ka veikalā nopērkamo zupu maisījumu vietā labāk ēdienu gatavot pašai. Tā tas būs bagātāks uzturvielām, kā arī zupā būs mazāk vielu, no kuru uzņemšanas, ļoti iespējams, centies izvairīties.

Izvēloties ziemas dzērienus, esi uzmanīga

Vai esi ievērojusi, ka dažādas kafejnīcas piedāvā katrai sezonai atbilstošus dzērienus? Vasarā tā būs ledus tēja, kāds augļu vai saldējuma kokteilis, bet rudenī un ziemā silts un aromātisks kakao vai kafija ar īpašām “ziemas garšām”, piemēram, piparkūku vai karameļu. Nereti dzērienu pasniedz ar putukrējumu, cepumiem vai maziem zefīriņiem. Tas viss, protams, garšo lieliski un uzlabo tavu garastāvokli. Vismaz līdz brīdim, kad nākamreiz uzkāpsi uz svariem.

Lielākā daļa īpašo ziemas un Ziemassvētku dzērienu ir bagāti ar cukuru un satur ļoti daudz kaloriju, bet tajos ir maz vērtīgu uzturvielu. Pret šiem dzērieniem ir jāizturas tā, it kā tie būtu saldais ēdiens. Būtībā tie tādi arī ir. Ja vēlies sevi palutināt ar kaut ko siltu, dzer tēju. Arī melnā un zaļā tēja lieliski garšos ar dažādām garšvielām. Ja vēlies, lai tā sildītu, lieliski garšotu un nekaitētu tavai figūrai, arī tējai nepievieno cukuru.

Koncentrējies uz veselību, nevis svaru

Laikā, kad ikdienā staigā, satinusies milzu jakās un džemperos, ir ļoti viegli aizmirst par veselīgiem ieradumiem. Tie nereti šķiet mazāk svarīgi, jo milzu apģērbs neļauj pamanīt, ka esi par pāris kilogramiem pieņēmusies svarā. Tas nozīmē, ka pavasarī, mēģinot iestīvēties kādā no džemperīšiem vai kleitām, ko vilki vēl pērn, saskarsies ar grūtībām to izdarīt. Šādā gadījumā koncentrēšanās uz svaru un ķermeņa aprisēm par labu nenāk. Lai ziema nebeigtos ar pieņemšanos svarā, nekoncentrējies uz kaut kādu vizuālu standartu, kurā gribi iekļauties, bet gan uz savu pašsajūtu un to, kā tu vēlies justies savā ķermenī.

Cilvēki, kas sporto un ēd veselīgi tāpēc, ka vēlas justies labi un būt enerģiski, parasti šajā jomā ir veiksmīgāki nekā tie, kas to dara izskata dēļ. Tavam mērķim ir jābūt labsajūtai un priekam, nevis tam, ka vari iespīlēties noteikta izmēra apģērbā. Domā līdzi tam, kā jūties dienās, kad paēd veselīgi, un kā tev liek justies burgera notiesāšana.

Kusties arī starp treniņiem

Pat ja ziemā regulāri apmeklē treniņus, daudzi cilvēki ziemas laikā kustas daudz mazāk, atsakoties no sīkiem ikdienas paradumiem, kas liek izkustēties. Pusdienlaika pastaiga, brauciens uz darbu ar velosipēdu vai izkāpšana no sabiedriskā transporta, lai vismaz daļu ceļa uz mājām noietu ar kājām, – liela daļa cilvēku ziemā no šiem paradumiem atsakās, lai varētu ieritināties segā, saglabāt siltumu un izvairīties no uzturēšanās ārpus telpām.

Dari visu, lai pretotos mīkstā dīvāna, ērtā auto sēdekļa vai pat biroja krēsla vilinājumam, un dodies laukā. Tava vielmaiņa būs pateicīga par regulārām ikdienas aktivitātēm – brīvdienās neskaties filmas, bet dodies slēpot, ja zini kādu Latvijas stūrīti, kur uzsnidzis sniegs. Velti laiku tam, lai pārkārtotu un kārtīgi iztīrītu savu dzīvokli, vai ierosini ģimenei uzspēlēt kādu spēli, kuras laikā visiem ir jāizkustas.