Septiņi mājās pagatavojami līdzekļi, lai āda ir svaiga un starojoša

Foto - Shutterstock

Ja mājās ir auzu pārslas, rīsi, olas, citrons, ogas, cukurs un vēl daži produkti, sanāks ne vien vakariņas, bet arī skrubji un maskas, ko izmantot sejas ādas kopšanai.

Ādas stāvokli ziemā ietekmē ap­stākļu kopums – gan ārējā vide ar savu mitrumu, aukstumu un saules gaismas trūkumu, gan apkures sezonai raksturīgais sausais gaiss telpās. Lai sejas āda būtu veselīga, skaista un starojoša, tā gan jāattīra, gan jāpabaro.

Skaistumkopšanas rituālu sāk ar skrubja uzklāšanu. To izmanto, lai noņemtu atmirušās ādas slānīti un veicinātu ādas šūnu straujāku atjaunošanos. Ja to nedara, poras aizsprostojas, sejas āda kļūst pelēcīga, zaudē mirdzumu. “Skrubis ir tas kosmētikas līdzeklis, kuru mājas apstākļos var vienkārši pagatavot, ietaupot naudu un gūstot prieku no darbošanās. Nav vajadzīgas daudzas sastāvdaļas, piemēram, var izmantot kafijas biezumus vai rīsus, vai auzu pārslas, kas veidotu skrubja abrazīvo daļu, kam pievieno nedaudz šķidruma (tas var būt ūdens, ārstniecības augu tēja, zaļā tēja, sulas). Parasti ņem aptuveni ēdamkaroti abrazīvās vielas un tikpat daudz šķidruma,” skaidro TAKA SPA aromterapeite un kosmētiķe Ieva Meliņa.

Skrubi klāj apļveida kustībām uz notīrītas, viegli samitrinātas sejas ādas, izvairoties no acu zonas. Patur 5–10 minūtes, tad noskalo ar siltu ūdeni. Var uzklāt arī pēc vannas vai dušas, jo tad āda jau ir patvai­cējusies un atmirušās ādas šūnas noārdīsies ātrāk.

Seju pēc pīlinga nosusina ar mīkstu dvielīti, tonizē ar kumelīšu, pelašķu vai citu zāļu tēju (var izmantot arī zaļo tēju) un nobeigumā uzklāj krēmu. “Ja āda ir kuperoza vai ļoti jutīga, skrubi vajag vienkārši uzklāt un neberzt. To uz sejas patur kā masku. Taukainu, normālu vai kombinētu ādu var drošāk paberzēt. Veicot šādu vieglu, tonizējošu masāžu, tiek aktivizēta asinsrite, līdz ar to uzlabojas arī sejas krāsa,” speciāliste piemin vēl vienu ieguvumu, veicot šo skaistumkopšanas procedūru. “Ja uz sejas ir pigmentācijas plankumi, tos var pabalināt, izmantojot saspaidītas vai sablendētas zemenes. Tā vienlaikus būs gan pigmentus balinoša maska, gan augļskābju pīlings.”

Avokado un auzu pārslu skrubis

• 2 tējkarotes smalki samaltu auzu pārslu

• 1 tējkarote avokado

• 1 tējkarote medus

Sastāvdaļas sajauc, līdz izveidojas viendabīga masa. Apļveida kustībām klāj uz mitras sejas. Patur 5–10 minūtes, tad noskalo ar siltu ūdeni.

Skrubis piemērots taukainai sejas ādai.

Citronu un medus skrubis

• 2 ēdamkarotes medus

• 1 ēdamkarote citrona sulas

• 1 ēdamkarote olīveļļas

• 1,5 ēdamkarotes cukura

Sastāvdaļas sajauc un klāj uz sejas. Noskalo ar siltu ūdeni.

Mitrina un atsvaidzina sejas ādu.

Kafijas biezumu skrubis

• 1 ēdamkarote kafijas biezumu

• 1 ēdamkarote ūdens

Kafijas biezumus sajauc ar ūdeni viendabīgā masā un apļveida kustībām ierīvē sejas ādā. Patur 5–10 minūtes, tad noskalo ar siltu ūdeni.

Gurķa un jogurta maska

• puse gurķa

• 1 ēdamkarote jogurta

Sastāvdaļas sajauc blenderī. Maisījumu ar masāžas kustībām klāj uz ādas. Pēc 15 minūtēm noskalo ar vēsu ūdeni.

Atsvaidzina sejas ādu.

Rīsu un olīveļļas skrubis

• 1 ēdamkarote rīsu

• 1 ēdamkarote olīveļļas (var izmantot arī mandeļu vai vīnogu kauliņu eļļu)

• 1 tējkarote citrona sulas

Rīsus sablendē ar olīveļļu un citrona sulu. Uzklāj uz sejas, patur 5 minūtes un noskalo ar siltu ūdeni.

Olas dzeltenuma, medus un olīveļļas maska

• 1 olas dzeltenums

• 1 ēdamkarote silta medus

• 1 tējkarote olīveļļas

Maska piemērota sausai sejas ādai.

Medus un apelsīnu sulas maska

• 3 ēdamkarotes svaigi spiestas apelsīnu sulas

• pusēdamkarote silta medus

Sulu sajauc ar medu un ar masāžas kustībām klāj uz sejas. Pēc 30 minūtēm noskalo vispirms ar siltu, pēc tam ar aukstu ūdeni.

Maska veselīgam sejas ādas mirdzumam.

UZZIŅA

• Sejas skrubim nevajadzētu pievienot pārāk abrazīvas sastāvdaļas, piemēram, rupjo sāli, jo tad var saskrāpēt ādu un pat radīt brūcītes.

• Mājās gatavoti skrubji un sejas maskas jāizlieto uzreiz, to atlikumu nevajadzētu uzglabāt un lietot vēlāk, jo produkts ātri bojājas!

• Ja kopjošajām procedūrām vēlas labāku rezultātu, jāievēro noteiktas Mēness fāzes. Skrubi ieteicams klāt dilstošā mēnesī. Ja gribas iegūt barojošu, mitrinošu un savelkošu efektu, procedūras ieteicamas augošā mēnesī.

• Tām, kurām ir taukaina vai kombinēta sejas āda, skrubi ieteicams lietot reizi nedēļā, ja āda sausa vai normāla – retāk.