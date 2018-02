Tieciet vaļā no raizēm par naudu

Kad sasāpējuši naudas jautājumi sāk ietekmēt jūsu ikdienas mieru un garīgo veselību, vienkāršākais variants, šķiet, ir šīs raizes ignorēt vai izlikties, ka nekas slikts nenotiek. Bet, atstājot ienākošo rēķinu sūtījumus neatvērtus vai turpinot tērēt naudu tā, it kā tās esamība nav apdraudēta, nekādā veidā neatrisinās nevienu no bažām. Šāda rīcība faktiski tikai padara visu situāciju vēl sliktāku. Ja nesen paņemtais naudas kredīts kopā ar zemajiem ikmēneša naudas ienākumiem jūsu budžetā rada jūsos raizes un nemiera sajūtu, situācijas realitātes apzināšanās varētu palīdzēt samazināt pārdzīvojuma slogu. Tāpēc piedāvājam iepazīties ar dažiem iedarbīgiem veidiem, kā jūs varat pārspēt bažas par naudu jau šodien.

1. Izrunājieties ar kādu sev tuvu cilvēku, izklāstiet savas raizes, nebaidieties jautāt padomu.

Bezmērķīgas ciešanas vienatnē tikai palielinās uz jums vērsto spiedienu. Ja iespējams, dalieties ar draugiem vai ģimeni par notiekošo jūsu personīgo finanšu lauciņā. Pat tad, ja viņi nevar palīdzēt uz karstām pēdām, tikai izrunāšanās vien ar kādu, kam ir dzirdīgas ausis, varētu palīdzēt jums saredzēt problēmu ar skaidrākām acīm un noteiktu fokusu. Ja jums tuvumā nav tādu cilvēku, kuriem labprāt uzticētu savu bēdu, jums ir iespēja saņemt bezmaksas padomus neskaitāmās labdarības organizācijās, sociālajos dienestos un zvanot uz konsultāciju tālruņiem, kas pieejami visā valstī.

2. Ik dienas veiciet mazas, vienkāršas izmaiņas ceļā uz risinājumu.

Lai gan dažas no jūsu naudas rūpēm var būt apjomīgas, jūs varat atvieglot to spiedienu, veicot pavisam nelielas un vienkāršas izmaiņas vispirms. Piemēram, jūs varētu iegūt nedaudz papildus līdzekļus atsakoties no TV abonementa vai pārslēdzot savu mobilā operatoru uz tādu, kas piedāvā lētākas izmaksas par to pašu piedāvājuma paketi. Jūs varat nopelnīt mazliet papildus naudas pārdodot apģērbus un citas mājsaimniecības lietas, kuras paši vairs neizmantojat, kādā no tiešsaistes vietnēm, kas paredzētas šādiem nolūkiem.

3. Precīzi izziniet savu situāciju. Kas tieši ir raižu pamatā?

Ja vairs nespējat izsekot līdzi saviem izdevumiem un nesaprotat, kur tieši ir notikusi noplūde, jums būs gaužām grūti atrast izeju no situācijas. Lai gan pirmā doma varētu šķist biedējoša – saskatīt patieso problēmu apjomu un cēloni, taču to var panākt ar vienas pavisam vienkāršas darbības palīdzību. Ikmēneša budžeta sastādīšana! Jūsu personīgais tēriņu un ienākumu budžets spēs skaidri parādīt, cik daudz jūs tērējat un kur tieši aiziet jūsu sūri, grūti nopelnītā naudiņa. Vien sastādot budžetu jūs varat tikt pie dažām ātrām finanšu uzvarām, kur jūs uzreiz varat saskatīt pozīcijas, kuras varat atmest un uz kuru rēķina varat iekrāt papildus līdzekļus vai samazināt izdevumus. Kad saliksiet visus ienākumus un izdevumus “pa plauktiņiem”, tad ar skaidru prātu varēsiet nonākt pie secinājuma, ka kredīti uz ilgāku laiku vairs nebūs jūsu risinājumu sarakstā, kad runa būs par ikmēneša rēķinu nomaksu.

4. Risiniet vienu problēmu pēc otras, nevis visas vienlaicīgi.

Ja jūs esat iekrājuši tik daudz neapmaksātu rēķinu, ka vairs nesaprotat, ar kuru no tiem visiem sākt, lai ieraudzītu gaismu tuneļa galā, tad uz mirkli apstājieties. Uzņemieties vienu problēmu, pirms ķeraties klāt pie visu problēmu risināšanas. Iespējams, jūs to nemaz nevarēsiet uzreiz atrisināt, bet varbūt jums būs izdevies mazināt tās apmēru, pirms ķersieties klāt pie nākamā uzdevuma. Pēc tam pārejiet atkal uz nākamo raižu izraisītāju un tā tālāk, līdz jūs jūtaties spējīgi saskatīt kopskatu jūsu finanšu raizēm un tam, kā tās soli pa solim tiek atrisinātas. Koncentrējieties vispirms uz tādiem prioritāriem izdevumiem kā īres apmaksas veikšanu, neapmaksāto nodokļu atmaksas un izlietotās elektroenerģijas rēķinu nomaksas.