10 000 zvanu un 2000 rakstisku jautājumu par e-veselību

Foto - Shutterstock

Lai atbildētu uz daudzajiem ārstu, farmaceitu un pacientu jautājumiem par e–veselību, Nacionālajā veselības dienestā (NVD) izveidots e–veselības lietotāju atbalsta dienests, kura darbinieku skaitu šogad nācies palielināt – jautājumu skaits ir ievērojami pieaudzis. Kopš 1. janvāra saņemti gandrīz 10 000 zvanu un gandrīz 2000 jautājumu elektroniskā formātā, stāsta dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Agnese Jasenoviča, piebilstot, ka 80% no tiem, kas vērsušies atbalsta dienestā, ir ārsti un farmaceiti.

Receptes numurs viedtālrunī

Daudzi vēlas zināt, kādos gadījumos, iegādājoties kompensējamos medikamentus, jānosauc e–receptes ID numurs. “To nepieciešams zināt, iegādājoties zāles citam cilvēkam, piemēram, radiniekam vai kaimiņam. Tādā gadījumā aptiekā jānosauc e–receptes numurs, pacienta vārds, uzvārds un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, lai farmaceits varētu atzīmēt sistēmā zāļu saņēmēju. E–veselības portālā ikviens var norādīt to, kurš aptiekā iegādāsies viņam izrakstītās zāles. Tādā gadījumā šim cilvēkam aptiekā jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments un jānosauc pacienta vārds un uzvārds,” norāda NVD pārstāve. Svarīgi atcerēties, ka, iegādājoties aptiekā zāles citam cilvēkam, nav jānosauc šī cilvēka personas kods vai jāuzrāda viņa pase.

Receptes numuru pacients uzzina no ārsta, taču to var apskatīties un izdrukāt arī no e–veselības portāla. Aptiekā to var nosaukt mutiski, uzrādīt kā izdruku, attēlu telefonā vai citā ērtā veidā.

Pacienti, kuri vienas un tās pašās zāles lieto ilgstoši, nereti pie ģimenes ārsta ierodas tikai pēc receptes, maksājot par to pacienta iemaksu. Varbūt šādos gadījumos pie sava daktera varētu vērsties arī telefoniski? A. Jasenoviča teic, ka lēmumu par e–receptes attālinātu izrakstīšanu pieņem ārsts, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. Tā kā pacienta iemaksa tiek iekasēta tikai par personīgu ārsta apmeklējumu, šādā gadījumā tā nav jāmaksā. Savukārt ja ģimenes ārsts ieradies mājas vizītē, tad e–receptes zāles var izrakstīt gan viedierīcē, piemēram, portatīvajā datorā vai planšetē, gan arī pirms došanās pie pacienta veikt sistēmā receptes ID numura rezervāciju un izrakstīt e–recepti pēc atgriešanās ārsta praksē. Ja zāles pacientam nepieciešamas nekavējoties, var izlīdzēties ar papīra recepti.

Savas e–receptes ikviens var apskatīties, autorizējoties e–veselības portālā sadaļā “Receptes”, kur redzams gan izrakstītā medikamenta nosaukums, gan deva, gan tās izrakstīšanas datums un derīguma termiņš. Šī informācija pieejama tikai pašam pacientam un ārstiem, kas iesaistīti viņa ārstēšanas procesā. Ja pacients apmeklē kādu speciālistu pirmo reizi un neatceras, kādus medikamentus lieto, speciālists to var uzzināt no saviem kolēģiem.

Starp citu, no 2018. gada 1. janvāra obligāta ir tikai valsts kompensējamo zāļu e–recepšu izrakstīšana. To, vai pārējās recepšu zāles izrakstīt elektroniskā vai papīra formā, katrs ārsts var izlemt pats.

Priekšnieks diagnozi neuzzinās

Cilvēki bieži interesējas par pabalsta pieprasīšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) pēc darbnespējas lapas B daļas atvēršanas un to, kā par e–darbnespējas lapas atvēršanu vai noslēgšanu uzzinās darba devējs. Der atcerēties, ka arī pēc 1. janvāra, kad darbnespējas lapas ir tikai elektroniskā formātā, pieprasot slimības vai maternitātes pabalstu, nepieciešams iesniegums pabalsta piešķiršanai. Tikai pēc tā saņemšanas VSAA rīcībā nonāk informācija no e–veselības sistēmas. Šo iesniegumu var nosūtīt elektroniski, izmantojot interneta vietni “Latvija.lv” vai izpildot veidlapu, kas pieejama aģentūras interneta mājasapā, un nosūtot iesniegumu pa e–pastu. Joprojām tiek pieņemti arī personiski iesniegtie vai pa pastu nosūtītie iesniegumi.

Kad ārsts e–veselības sistēmā noslēdzis darbnespējas lapu B, noteikti vajag noskaidrot tās reģistrācijas numuru, it īpaši tad, ja ir vairākas lapas, par kurām vēlas pieprasīt pabalstu. Numurs jānorāda obligāti, ja iesniegums ir papīra formā. VSAA pieņemto lēmumu par pabalsta piešķiršanu iespējams aplūkot “Latvija.lv” sadaļā “Mana darba vieta”.

Darba devējs e–veselības sistēmā noslēgto darbnespējas lapu, izņemot diagnozi, jau nākamajā dienā redz savā Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas profilā. Ja darbinieks vēlas informēt par savu slimību, no e–veselības sistēmas darba devējam var nosūtīt informāciju par atvērto vai noslēgto e–darbnespējas lapu.

Kā sazināties NVD atbalsta dienestu

Lietotāju atbalsta dienests darbojas katru dienu no plkst. 8 līdz 20.

Tālrunis ārstniecības personām un farmaceitiem – 67803301.

Pārējiem – 67803300.

Jautājumus iespējams uzdot arī pa e–pastu, rakstot uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.