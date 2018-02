Vai hematogēnā ir asinis?

Foto - ladystardustxx.deviantart.com

“Kopš bērnības man garšoja hematogēns, zināju, ka tas ir veselīgs. Kad pirms pieciem ga diem kļuvu par veģetārieti, no tā atteicos, jo hematogēnā taču ir asinis – dzīvas radības asinis. Nesen uzzināju, ka to tomēr ražo no kaut kādām sintezētām vielām. Kas īsti ir hematogēna sastāvā? Vai to vajadzētu lietot? Cik bieži?” Gundega Aizkrauklē

Pārtikas un veterinārā dienesta uztura bagātinātāju reģistrā pašlaik reģistrēti 48 dažādu veidu hematogēni. Ļoti daudziem pievienotas dažādas garšas piedevas: žāvēti augļi, rieksti, linsēklas, ingvers, dažādi saldinātāji, arī šokolāde, iebiezinātais piens vai medus, kā arī C vitamīns, folijskābe un dažādas E vielas. Tas tiešām nesatur asinis, bet dzelzi gan, apstiprina farmaceits Jurģis Siliņš. Uztura speciāliste Baiba Grīnberga skaidro, ka “pašreiz nopērkamais hematogēns lielākoties satur olbaltumvielu jeb proteīnu – albumīnu (gan augu, gan dzīvnieku izcelsmes), kas ir atdalīta no kāda produkta, piemēram, arī no asinīm. Tas nozīmē, ka pašu asiņu produktā nav, bet tikai to sastāvdaļa. Tāpat hematogēnam pievienota dzelzs, kas dabiski sastopama asinīs – eritrocītos, taču pievienota klāt kā minerālviela, ne no asinīm ņemta.Pārējais sastāvs ir cukura, taukvielu, aromatizētāju pārbagāts – daudz visa kā, lai pircējam labāk garšotu. Tādēļ hematogēns nav produkts, ko varētu droši ieteikt. Tas vairāk ir kā našķis, turklāt ar augstu kaloritāti un reizēm ne pārāk labu sastāvu.Ja cilvēkam ir dzelzs trūkums, vislabāk tomēr lietot attiecīgu uztura bagātinātāju, kas krietni ātrāk un efektīvāk paaugstinās dzelzs līmeni asinīs salīdzinājumā ar hematogēnu.”